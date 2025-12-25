Nueva Zelandia les prohibió a estas pandillas usar sus distintivos, pero ¿cambió eso algo?

Por Todd Symons, CNN

El simple hecho de cruzar la calle le causó a Calen Morris, miembro de una pandilla, más problemas con la Policía.

Había estado usando su distintivo de cuero —que representaba una calavera con cuernos envuelta en llamas rojas y el nombre de la pandilla, “Head Hunters”, escrito en letras góticas gigantes— en una fiesta privada en la sede del grupo a finales de octubre. Salió del evento, cruzó la calle hacia su coche y se marchó.

Entonces, según Morris, la Policía allanó su casa, incautó su distintivo, lo arrestó y le dijo a su pareja que huyera con sus hijos. También allanaron la sede del grupo.

Morris, de 40 años, está acusado de usar su distintivo mientras cruzaba una vía pública, lo que constituye una violación de una ley reciente que prohíbe la exhibición de insignias de pandillas en Nueva Zelandia. Pero el mecánico de motos, del oeste de Auckland, la ciudad más poblada del país, afirma que llevaba el distintivo doblado bajo el brazo y, por lo tanto, no estaba a la vista.

“Significaba mucho para mí”, dijo Morris.

El suyo fue uno de los 192 distintivos incautados por la Policía en los primeros 12 meses de vigencia de la ley.

La legislación fue la respuesta del Gobierno conservador a la creciente preocupación pública por el aumento de la membresía en las pandillas durante la última década, lo que provocó que la población de pandilleros en el país casi superara el número de agentes de Policía.

Un año después, se han presentado más de 850 cargos por incumplimiento de la orden de prohibición, y el Gobierno presenta el cambio legislativo como un rotundo éxito, alegando una disminución de los delitos violentos graves.

Los distintivos prácticamente han desaparecido de las calles. Pero las pandillas no.

Según los miembros de las pandillas, la prohibición de los distintivos es solo una cuestión de imagen: están reclutando al ritmo de siempre. E incluso la Policía admite que las actividades más siniestras de las pandillas siguen ocurriendo.

A pesar de las campañas turísticas que promocionan un paraíso prístino en el Pacífico Sur, Nueva Zelandia tiene un submundo criminal amenazante. Las 37 pandillas “identificadas” del país y sus más de 10.000 miembros conocidos son responsables del tráfico de drogas, principalmente metanfetamina, MDMA y cocaína, y de la delincuencia violenta. “Se trata de aproximadamente un cuarto del uno por ciento de nuestra población adulta… que comete alrededor del 18 % de nuestros delitos violentos graves”, declaró Corrie Parnell, subcomisionada interina de la Policía de Nueva Zelandia.

Entre octubre de 2024 —justo antes de que entrara en vigor la prohibición de los distintivos— y agosto de este año, el número de víctimas de delitos violentos se redujo en un 23 %, según mostraron las cifras de una encuesta periódica sobre delincuencia del Ministerio de Justicia.

Tanto el Gobierno como la Policía atribuyeron este descenso a la prohibición de los distintivos y a las medidas contra las pandillas que se implementaron, pero los datos no especifican qué delitos están relacionados con estas bandas.

Parnell admitió que era difícil “establecer la conexión” entre la incautación de un distintivo y cualquier cambio en los delitos relacionados con las drogas u otros delitos graves como el abuso infantil y la agresión sexual.

Si se le pregunta a un miembro de una pandilla si algo ha cambiado, probablemente se reirá.

“Todos siguen ahí, nadie le tiene miedo a nada. A nadie le importa una mier**”, dijo Morris.

“Los delitos graves nunca se han cometido con un distintivo puesto”, dijo Bronson Edwards, de 34 años, capitán de una región de los Mongrel Mob, una de las pandillas más notorias de Nueva Zelandia, cuyos miembros, en su mayoría maoríes, a menudo buscan impactar y provocar luciendo esvásticas nazis y gritando el lema “Sieg Heil”.

Si bien las pandillas afirman que todo sigue igual, generalmente han cumplido con la prohibición de los distintivos.

Esto se debe a que perder el distintivo no es poca cosa para un miembro de un grupo: según las normas de esta subcultura, el distintivo nunca pertenece realmente al individuo; pertenece a la pandilla.

“Es algo muy especial y sagrado para nosotros”, dijo Edwards. “Si pierdes tu distintivo, hay consecuencias: pierdes tu lugar en la banda, te dan una paliza y vuelves a la vida normal”.

Las pandillas de todo el mundo utilizan distintivos, pañuelos e incluso colores específicos para mostrar su presencia, proteger su territorio y, cuando surge un conflicto, identificar a sus miembros. Pero los distintivos tienen un estatus especial porque generalmente los obtienen los nuevos reclutas, conocidos como “aspirantes”, por realizar ciertas tareas, a menudo delictivas.

La ley abarca las insignias en términos generales, definiéndolas como cualquier signo, símbolo o representación comúnmente asociada con una pandilla, y se aplica a cualquier objeto en el que se exhiban, ya sea ropa, automóviles o incluso anillos. Sin embargo, la legislación no prohíbe por completo los colores de las pandillas, ya que los legisladores no podían prohibir la ropa de un solo color.

La pena por infringir la prohibición es de hasta seis meses de prisión o una multa máxima de 5.000 dólares neozelandeses (US$ 2.870). En los primeros seis meses de vigencia de la ley, 22 personas fueron encarceladas, según las autoridades.

Los clubes de motociclistas fuera de la ley y las pandillas callejeras con distintivos comenzaron a echar raíces en la sociedad neozelandesa en la década de 1960, con la apertura de capítulos locales de pandillas extranjeras, como los Hells Angels, fundados en Estados Unidos, y el establecimiento de pandillas locales como los Mongrel Mob, los Nomads, Black Power (que no tiene conexión con el movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos) y otras.

En una época en que los maoríes indígenas estaban siendo desarraigados de sus hogares ancestrales como parte de un impulso de urbanización, y en medio de una represión migratoria contra los polinesios que se habían mudado a Nueva Zelandia desde las Islas del Pacífico en busca de trabajo y educación, las pandillas, que ofrecían fraternidad, estatus y protección, se convirtieron en un atractivo para las personas marginadas.

A lo largo de las décadas, las pandillas se han convertido en lo que muchos considerarían una parte indeseable de la vida neozelandesa. Si conduces por la autopista en Auckland, es posible que tu vehículo sea rodeado y adelantado por decenas de motociclistas en un paseo de fin de semana. O si te detienes a comer algo en un pueblo pequeño, podrías encontrarte junto a un miembro de una pandilla vestido de cuero pidiendo un sándwich.

Hace aproximadamente 10 años, nuevas pandillas comenzaron a establecerse, algunas fundadas por delincuentes peligrosos expulsados ​​de Australia bajo una controvertida política de Canberra que deportaba a los titulares de visas que no superaban una prueba de “buena conducta”, incluso si habían vivido la mayor parte de sus vidas en Australia.

Las pandillas recién establecidas rápidamente comenzaron a crecer y a incursionar en el tráfico de drogas, estableciendo conexiones con notorios carteles del crimen organizado internacionales, como el cartel de Sinaloa de México, cofundado por el notorio narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. Las guerras territoriales y las rivalidades reavivadas provocaron violencia armada en público, con miembros de pandillas asesinados a tiros en las calles y las casas de familias inocentes acribilladas a balazos tras ser atacadas por la noche por miembros de grupos que se equivocaron de dirección.

La frustración pública aumentó y, en 2023, el funeral de un líder de pandilla de alto perfil se convirtió en un punto político álgido cuando dos pequeñas ciudades de la Isla Norte quedaron paralizadas y una carretera estatal fue cerrada, mientras cientos de motociclistas con sus distintivos llegaban para presentar sus respetos.

El subcomisionado Parnell dijo que los informes de comunidades que se sentían “abrumadas por la presencia de miembros de bandas con sus distintivos” no eran infrecuentes.

Pero afirmó que la prohibición de los distintivos había marcado un antes y un después y que ahora la gente podía “seguir con sus vidas y sentirse segura… sin ser obstaculizada por la presencia masiva de miembros de pandillas con sus distintivos”.

Donde las tierras de cultivo se encuentran con el océano Pacífico en el norte de Hawke’s Bay, en la costa este de la Isla Norte, se encuentra la pequeña ciudad de Wairoa. Es uno de los pocos lugares con mayoría maorí que quedan en Nueva Zelandia, y tiene una población de solo 5.000 habitantes.

Wairoa ha estado asolada por la violencia de pandillas durante décadas, incluyendo algunos asesinatos de alto perfil. Los Mongrel Mob y Black Power tienen una fuerte presencia allí.

El alcalde local, Craig Little, dijo que ha habido “un gran cambio” desde que entró en vigor la ley de prohibición de los distintivos. “Ya no se ven miembros de pandillas caminando por la calle principal ni por ningún otro lugar”.

Los distintivos, dijo Little, eran intimidantes, particularmente para los visitantes de la ciudad. “La gente no los extraña, eso es seguro”.

El alcalde estimó que el 80 % de la delincuencia en la ciudad estaba relacionada con las pandillas. Pero no estaba convencido de que la prohibición de los distintivos hubiera marcado alguna diferencia en la tasa de criminalidad local: “Diría que es la misma, pero la Policía dice que es menor”.

Edwards, capitán de Mongrel Mob en la ciudad, coincidió en que la ley no ha supuesto ninguna diferencia real en la delincuencia. “Seguimos ahí, en la calle, solo que menos visibles, lo cual, ya sabes, para las cosas que quiero hacer, me viene bastante bien”, dijo. El hombre, que se autodenominaba gánster, afirmó que los enfrentamientos entre las dos bandas en la ciudad continuaban porque “algunas personas todavía necesitaban aprender la lección”.

Pertenecer a una banda en Nueva Zelandia es mucho más que formar parte de un club. A menudo, es un asunto de familia.

“He crecido rodeado de motos toda mi vida. Todos mis tíos son miembros de los Head Hunters, así que es algo natural”, dijo Morris. “No le di mucha importancia cuando me uní al club, simplemente dije: ‘Oye, me uniré’… y fui aspirante durante un año entero”.

Y es la profundidad de esos lazos familiares, que abarcan generaciones, lo que distingue la pertenencia a pandillas en Nueva Zelandia; no es una etapa de la que uno simplemente se desprende, sino más bien un compromiso de por vida, a menudo desde el nacimiento.

“Lo que mucha gente no se da cuenta es que hemos creado nuestra propia cultura, nuestra propia whanau (familia), y ese aspecto es muy importante aquí en Hawke’s Bay”, dijo Edwards, quien también forma parte de una familia pandillera multigeneracional.

“Tenemos miembros de tercera y segunda generación”, dijo. Y debido a eso, dice que está tratando de enfocar la atención de los miembros de su pandilla en actividades como el boxeo, en lugar de pelear en las calles. “Todos somos familia y lo último que queremos es que nuestras familias terminen en la cárcel”, dijo Edwards.

Pero los parientes consanguíneos a menudo terminan en pandillas rivales.

Eso es “algo realmente triste”, dijo Little, el alcalde de Wairoa. “La mayoría de los miembros de las bandas están emparentados de alguna manera, así que parece ridículo que se peleen entre sí”.

Para aquellos sin lazos familiares, pertenecer a un grupo se trata principalmente de tener una comunidad de “hermanos con ideas afines” con quienes montar en moto y tomar una copa, según Morris. Muy pocos miembros de pandillas se ven involucrados en delitos graves, dijo.

“Tenemos 300 miembros y, de ellos, solo el 5 % está en la cárcel por tonterías. La mayoría de nosotros somos dueños de negocios”.

El propio Morris tiene antecedentes penales por posesión ilegal de armas, pero afirma que no está involucrado en el crimen organizado.

La familia, la comunidad y la supuesta santidad del emblema no son una gran preocupación para el ministro de Policía del Gobierno, Mark Mitchell, quien parece confiado en haberles dado una lección. “Ya no pueden comportarse como si estuvieran por encima de la ley, apoderándose de nuestras calles, intimidando al público y burlándose de nuestro sistema de justicia penal”, declaró en el aniversario de la entrada en vigor de la ley.

Las agencias estatales de Nueva Zelandia mantienen una lista nacional de miembros y aspirantes a pandilleros, a la que, según los expertos, es fácil entrar, pero difícil salir.

A principios de noviembre de 2025, había 10.242 personas en la lista. Esta es una cifra elevada para un país de tan solo 5,3 millones de habitantes, y es proporcionalmente superior a las estimaciones reportadas anteriormente en Australia y Gran Bretaña.

Esta cifra ha sido utilizada por figuras políticas, incluido Mitchell cuando estaba en la oposición, para infundir miedo de que el número de pandilleros en el país pudiera superar el número de agentes de Policía. Esta última cifra ascendía a 10.368 a principios de noviembre, según la respuesta de Mitchell a una pregunta parlamentaria por escrito.

A pesar de la prohibición de los distintivos y otras nuevas medidas antipandillas que entraron en vigor, la lista ha crecido en más de 700 personas en el último año.

Parnell, el subcomisionado, dijo que espera que el número disminuya en los próximos cinco años. Pero las pandillas lo dudan, afirmando que la prohibición no ha tenido ningún impacto en su capacidad de reclutamiento.

“Los números han crecido”, dijo Edwards, refiriéndose a su capítulo de Mongrel Mob. “Y siempre lo harán”.

Morris, de los Head Hunters, dijo que su banda también había reclutado a más personas.

“Somos más. Sí, pueden quitarme mi distintivo, pero eso no cambia nada”, dijo.

Ambos hombres están siendo procesados ​​por incumplir la orden de prohibición.

Edwards fue acusado de usar su distintivo de Mongrel Mob en público durante un tangi (un funeral maorí) a principios de este año. Afirma que cuando la Policía fue a su casa para confiscarle el distintivo, le mostraron “fotos tipo paparazzi” tomadas “desde detrás de los arbustos” el día del tangi. “A esos extremos están llegando”, dijo.

De manera similar, Morris dijo que la Policía lo filmó “al final de la calle” cuando fue acusado de incumplir la prohibición. Cuando se les preguntó si esta era una práctica habitual, la Policía respondió que utiliza tanto “técnicas abiertas como encubiertas” para recabar pruebas. En lugar de enfrentarse directamente a los miembros de las pandillas, optan por grabar videos y tomar fotografías en situaciones en las que saben que están en desventaja numérica, en eventos que podrían volverse tensos, como funerales, o si existe un riesgo para la seguridad pública.

La Policía cuenta ahora con equipos especializados en crimen organizado en la mayoría de las regiones, cuyos agentes actúan como intermediarios con las pandillas y mantienen conversaciones con sus líderes, especialmente para gestionar eventos próximos, como funerales o eventos deportivos, que podrían convertirse en un problema de orden público. “Nos ponemos en contacto con ellos varias semanas antes y les explicamos las reglas”, dijo Parnell. Y esas reglas son pragmáticas. Los miembros de los grupos pueden usar sus insignias en propiedad privada, pero corren el riesgo de ser arrestados en cuanto pisan la vía pública, como calles, aceras o campos deportivos.

Algunos miembros de pandillas han sido arrestados por ser vistos usando sus insignias en público, gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad de las tiendas y otros videos publicados en las redes sociales.

Dado que se están incautando tantas insignias, las pandillas están teniendo que replantearse su política de castigar a los miembros que las pierden. “Ni siquiera tienes la oportunidad de defenderla porque no estás en casa”, explicó Edwards, quien añadió que a menudo se incautan en las casas de los miembros del grupo después de que hayan sido arrestados.

“Así que… no podemos responsabilizar a nuestros compañeros”.

Aun así, las insignias y los emblemas de las pandillas siguen siendo “como un código de honor”, ​​dijo Morris. Y los nuevos reclutas todavía quieren ganárselos.

Pocos días antes de su arresto por supuestamente infringir la prohibición de las insignias, Morris mostró con orgullo su nuevo tatuaje: la insignia de la pandilla Head Hunters grabada permanentemente en su espalda.

“Me lo gané, como me gané mis colores”, dijo Morris, comparándolo con un tatuaje tradicional. “Cuentan una historia sobre de dónde venimos, por lo que hemos pasado y lo que hemos logrado”.

Los tatuajes de insignias son una tendencia creciente entre los miembros de las pandillas, porque la nueva ley no los abarca. “Podría caminar por la calle sin camiseta. Es lo mismo que una insignia”, dijo Morris.

“Es como decir: Ja, ja, que se jod**, esto no me lo pueden quitar”.

