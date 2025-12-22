El presidente de EE.UU. presenta nueva flota de acorazados ‘clase Trump’

Por Kevin Liptak, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este lunes una nueva “clase Trump” de acorazados de la Marina, describiéndolos como naves de combate superiores para reemplazar una flota estadounidense “vieja, cansada y obsoleta”.

“Van a ayudar a mantener la supremacía militar de Estados Unidos, a revivir la industria de construcción naval nacional y a infundir temor en los enemigos de nuestro país en todo el mundo”, dijo Trump al revelar la nueva categoría de nave desde la biblioteca de Mar-a-Lago.

Acompañado por imágenes de los acorazados “clase Trump” en el mar, Trump afirmó que participará activamente en su diseño. El anuncio se realizó este lunes por la tarde en Florida, junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio. Trump no utilizó el término “clase Trump” en sus declaraciones.

Los barcos de la “clase Trump” formarán parte de la nueva “Flota Dorada” que el presidente ha ordenado para la Marina, destinada a contrarrestar a China y otros adversarios, y a ajustarse a los estándares estéticos de Trump.

“La Marina de Estados Unidos liderará el diseño de estos barcos junto conmigo porque soy una persona muy estética”, dijo Trump.

Equipados con “cañones y misiles del más alto nivel”, armas hipersónicas, cañones electromagnéticos, misiles de crucero y los “láseres más sofisticados del mundo”, los nuevos acorazados serán los más grandes jamás construidos, según Trump.

Cada uno pesará entre 3.000 y 40.000 toneladas y será construido en Estados Unidos. “Estarán muy controlados por inteligencia artificial”, añadió, sin dar detalles.

“Imaginamos que estos barcos serán los primeros de una clase completamente nueva que se producirá en los próximos años”, afirmó.

Inicialmente, la Marina construirá dos barcos de la “clase Trump”, seguidos rápidamente por ocho más. Trump dijo que prevé entre 20 y 25 de estos navíos, que se convertirían en el “buque insignia de la flota naval estadounidense”.

También señaló que trabajará para modernizar los portaaviones estadounidenses como parte de la actualización de la “Flota Dorada”.

Trump se había quejado previamente sobre la apariencia de algunos barcos estadounidenses.

“No soy fan de algunos de los barcos que hacen. Soy una persona muy estética y no me gustan algunos de los barcos que están haciendo desde el punto de vista estético”, dijo Trump a altos mandos militares reunidos en Quantico a principios de este año.

“Dicen: ‘Oh, es sigiloso’. Yo digo que eso no es sigiloso. No es necesario un barco feo para decir que es sigiloso”, añadió.

Nombrar una clase de barcos con el nombre de Trump podría significar que su nombre también se coloque en un barco real, aunque eso probablemente tomaría años.

Cada clase de barcos representa un nuevo diseño y tradicionalmente lleva el nombre del primer barco de ese diseño producido. Si Trump designara la clase con su propio nombre y la Marina de Estados Unidos siguiera esa convención, el primer barco construido con el diseño anunciado por Trump el lunes sería el USS Trump.

No obstante, los carteles en el evento mostraron el barco con el nombre USS Defiant.

La Marina anunció el viernes que encargará una nueva clase de fragatas, construidas en Estados Unidos, como parte de la nueva flota. Las fragatas están diseñadas para proteger rutas marítimas y resguardar embarcaciones más grandes.

El anuncio se produce en medio de un gran despliegue naval estadounidense en el mar Caribe, mientras Trump aumenta la presión sobre el líder venezolano Nicolás Maduro, incluyendo intentos de cortar sus ingresos petroleros.

La Marina ha participado en una serie de interdicciones de buques petroleros en el Caribe, aunque la Guardia Costera de Estados Unidos ha liderado las operaciones. Estados Unidos ha interceptado dos buques frente a la costa de Venezuela este mes, y el domingo, la Guardia Costera estaba en “persecución activa” del petrolero Bella 1 después de que se negara a someterse a los esfuerzos de incautación estadounidenses.

El estado de la persecución no estaba claro la mañana del lunes, pero funcionarios estadounidenses dijeron que el hecho de que el petrolero —que estaba vacío y se dirigía a Venezuela para cargar petróleo— se diera la vuelta y ahora navegue alejándose del país ya era considerado un éxito.

