¿Gran trabajo? Trump elogia a Milei, pero Argentina se enfrenta de nuevo al fantasma de la inflación

Faltaba una hora para que comenzara el sorteo del Mundial de fútbol en el Kennedy Center de la ciudad de Washington. Afuera, el frío que anticipa al invierno se vuelve una daga en un día gris. Adentro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vivía la fiesta como si fuera propia. Antes de que diera su discurso en el escenario principal, la prensa lo abordó en el ingreso para consultar por su mirada sobre los equipos que jugarán el torneo y los favoritos. En ese contexto, volvió a acordarse de Argentina. Pero lejos de hablar de fútbol, otra vez elogió a su amigo, Javier Milei, aun cuando no había sido consultado por él: “amo a Argentina, el presidente está haciendo un gran trabajo, está haciendo a Argentina grande nuevamente”.

No es la primera vez que Trump corteja a Milei y acaso no será la última. El mandatario argentino decidió no ir al sorteo, pese a ser invitado, y se perdió la oportunidad de una nueva foto con su par estadounidense.

No obstante, Trump dijo días atrás durante una entrevista con el sitio Politico, que “Milei estaba perdiendo las elecciones, yo lo respaldé y ganó contundentemente”, al referirse al triunfo del libertario en los comicios de medio término celebrados en Argentina en octubre.

Estas dos declaraciones con diferencia de días dejan interrogantes abiertos sobre el trabajo de Milei en Argentina. Esa ayuda in extremis llegó en el contexto de un momento crítico para la economía del país y semanas antes de elecciones a las que el presidente se enfrentaba para decidir el futuro de su gobierno. ¿Hubiera Estados Unidos ejecutado un salvataje financiero a un país cuyo presidente hizo un gran trabajo? ¿Ese país lo hubiese necesitado?

Los datos de inflación de noviembre, publicados la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), enfrentan al país con un problema que nunca se ha resuelto (Argentina tiene una larga tradición de altos niveles de costo de vida), pero que parecía acercarse a referencias internacionales o al menos regionales. Lo cierto es que ese presunto gran trabajo de Milei que pondera Trump, enciende alarmas en materia de inflación. El 2,5 % registrado en el penúltimo mes de 2025 resultó el índice más alto del último semestre, período en el que la inflación no ha bajado. Es decir, no solo no ha perforado los límites necesarios para encauzar el costo de vida con el del resto de los países de la región, a excepción de Venezuela, sino que ha empezado a empinarse por encima del 2 %. Noviembre ha sido el tercer mes de 2025 con más inflación, detrás de marzo (3,7 %) y abril (2,8 %).

Si bien es cierto que Argentina sufrió durante buena parte de 2023 y 2024 una inflación de dos dígitos, Milei ha hecho del combate contra la suba de precios su principal activo de campaña y de gestión. Comenzó su gobierno con una suba del 25,5 %, tras haber devaluado el peso un 54 % a pocas horas de haber pisado la Casa Rosada. Pero después el índice dibujó una escala descendente, volviendo a un dígito en abril de 2024, hasta inicios de 2025 cuando volvió a calentarse hasta alcanzar 180 días consecutivos sin ninguna detracción.

El presidente Milei repite una teoría que asegura que la inflación es un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero. Pero también sostiene que su gobierno ha apagado la máquina de emitir billetes, por lo que la base monetaria supuestamente se mantiene estable, razón suficiente para que la inflación se desplome, siempre según la interpretación de Milei.

No obstante, el costo de vida ha subido en los últimos meses, contrariando paradigmas. Y lo ha hecho por algunas razones más prácticas que las presunciones monetarias o monocausales.

El gobierno hace del ajuste fiscal otra de sus banderas. En ese sentido, la política de reducción de subsidios a los servicios públicos y el transporte están teniendo su correlato en el incremento de la inflación. Durante noviembre, la cuenta de servicios fue la que más subió entre los ítems que mide el índice. En segundo lugar quedó Transporte, que sigue aumentando a medida que los usuarios deben pagar porcentajes más altos de los pasajes, fruto de la retracción de subsidios.

El tercer rubro que más creció en noviembre golpea de lleno al bolsillo de los argentinos. Se trata de Alimentos y Bebidas no alcohólicas, cuyo incremento se nutre justamente de los aumentos de servicios y transportes, a pesar de que el consumo no tracciona y le quita presión a la suba de precios. Dicho de otra manera: la inflación aumenta mientras la economía no genera consumo.

Una de las objeciones que le hacen la mayoría de los analistas al programa económico del Gobierno de Milei es el atraso cambiario que genera distorsiones en materia de inflación y encarece a su vez los productos que Argentina le vende al mundo, volviendo menos competitivos a muchos sectores exportadores.

Fruto de algunas sacudidas en la cotización del dólar después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, y antes de los comicios generales de mitad de mandato del 26 de octubre, esa diferencia entre la evolución de los precios y el valor del dólar se ha ido corrigiendo lentamente. Pero el gobierno quiere ahora agilizar ese proceso y además sentar las bases para acumular reservas, una necesidad que el mercado reclama y el Fondo Monetario Internacional exige, para hacer frente a los próximos vencimientos de deuda.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en rueda de prensa que, a partir del 1 de enero de 2026, el sistema de bandas cambiarias que le pone piso y techo al precio de la moneda estadounidense pasará a ajustarse por la inflación de los dos meses previos y ya no por el 1% que rige hasta acá. De esta manera, se procura erosionar cualquier desenganche del valor del dólar de la inflación.

Obviando a Venezuela, Argentina es el país con el régimen de inflación más alto de la región, pese a la baja observada desde que Milei es presidente. En noviembre, el índice interanual trepó al 31,4 %, después de alcanzar un 292,2 % en abril de 2024.

Lo sigue Bolivia, que registró una inflación anual del 20,96 % en noviembre. El tercer lugar fue para Colombia, con un 5,3 % en el mismo mes, pero mucho más cerca de los estándares internacionales.

Honduras es la cuarta economía de América Latina con más inflación. Según datos oficiales, ese país alcanzó un 5,09% interanual en noviembre.

República Dominicana (4,81%), Brasil (4,46%) y Uruguay (4,09%) completan el ranking de los países con el costo de vida más alto.

Siguiendo estos datos, Argentina está lejos de los niveles de la mayoría de sus vecinos. Ha logrado enderezar una curva de inflación que tendía a espiralizarse entre finales de 2023 y comienzos de 2024. Pero la inflación sigue siendo muy alta comparada no solamente con la región, sino con la mayoría del planeta. Y aunque Trump pondere a Milei, la economía presenta retos que será necesario resolver, para concluir que se ha hecho un gran trabajo.

