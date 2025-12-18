Exclusivo: Departamento de Salud planea revisar calendario de vacunas infantiles y recomendar menos inyecciones, dice fuente

Por Adam Cancryn, Meg Tirrell, Brenda Goodman y Katherine Dillinger, CNN

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) planea revisar el calendario de vacunas recomendadas para niños en EE.UU., dijo el jueves a CNN una persona familiarizada con los planes.

El nuevo calendario propuesto recomendaría menos inyecciones, acercándolo más a lo que se recomienda en otros países desarrollados. Se espera que el calendario de EE.UU. esté cerca de, si no idéntico a, las recomendaciones en Dinamarca, según la persona, que pidió no ser identificada porque no estaba autorizada para hablar sobre el tema.

El plan no ha sido finalizado y aún podría cambiar. El HHS había planeado hacer el anuncio el viernes por la tarde, dijo la persona, pero se pospuso hasta 2026 para no entrar en conflicto con los planes de la Casa Blanca de anunciar más esfuerzos para reducir los costos de los medicamentos a través de precios de “Nación Más Favorecida”.

Un portavoz de HHS declinó hacer comentarios y remitió las preguntas a la declaración anterior de la agencia, que había pospuesto un “anuncio sobre la salud infantil” hasta el próximo año.

La revisión planeada llega semanas después de que el presidente Donald Trump ordenara a los funcionarios revisar el calendario de vacunas infantiles y considerar recomendar menos inyecciones.

“¡Es ridículo!” escribió Trump a principios de este mes en una publicación en Truth Social sobre el calendario actual de EE.UU. “Por eso acabo de firmar un memorando presidencial que ordena al Departamento de Salud y Servicios Humanos ‘ACELERAR’ una evaluación integral de los calendarios de vacunas de otros países alrededor del mundo, y alinear mejor el calendario de vacunas de EE.UU.”

En una publicación en X, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., respondió: “Gracias, señor presidente. Estamos en ello”.

El calendario de vacunas de Dinamarca para 2025, publicado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, muestra que el país vacuna a los niños contra menos enfermedades infecciosas que EE.UU.

Dinamarca actualmente no recomienda la inmunización contra el virus respiratorio sincitial, o RSV, para niños; EE.UU. sí lo hace. El RSV es la principal causa de hospitalización en bebés.

Tampoco recomienda las vacunas contra el rotavirus, neumococo, hepatitis A, meningococo o varicela para niños, mientras que estas vacunas están en el calendario de EE.UU.

“¿Por qué querríamos emular eso alguna vez?” preguntó el Dr. Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital de Niños de Filadelfia. “Tomaron una decisión financiera. Decidieron permitir ese grado de sufrimiento y hospitalización. No querían gastar tanto dinero por cada hospitalización prevenida”.

La Dra. Tracy Beth Hoeg, recién nombrada directora interina del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU., dio una presentación sobre el calendario de vacunas danés en la reunión de este mes de los asesores de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

“Creo que una de las razones por las que Dinamarca puede hacer un mejor trabajo al hacer sus recomendaciones de vacunas es que no es una discusión politizada”, dijo Hoeg, ciudadana de doble nacionalidad de EE.UU. y Dinamarca. Describió un sistema multipartidista, una cultura de debate y un fuerte reconocimiento de los conocimientos y desconocimientos.

Hoeg señaló que con menos vacunas, hay menos exposición al aluminio, que se usa como adyuvante —un ingrediente añadido para crear una respuesta inmune más fuerte. Se utiliza en varias vacunas infantiles porque permite a los médicos administrar menos dosis, lo que requiere una menor cantidad de vacuna. A pesar de la amplia evidencia de que el uso de adyuvantes que contienen aluminio en las vacunas es seguro, Kennedy ha argumentado que el aluminio en las vacunas está relacionado con alergias y otras condiciones de salud.

Durante la reciente reunión de los CDC, el Dr. Adam Langer, experto de los CDC en hepatitis B, mostró su desacuerdo con la comparación con Dinamarca antes de un cambio significativo en las recomendaciones de la vacuna contra la hepatitis B para bebés.

“Estados Unidos es un país único”, comenzó. Sobre Dinamarca, señaló: “todo el país tiene 6 millones de personas. Solo la ciudad de Nueva York tiene 8 millones de personas”.

Otras diferencias citadas por Langer:

Más del 95 % de las mujeres embarazadas en Dinamarca son examinadas para detectar hepatitis B, “mucho más que en Estados Unidos”.

La atención prenatal en Dinamarca es gratuita “tanto para ciudadanos como para refugiados o solicitantes de asilo en Dinamarca. Todos sabemos que este no es el caso en Estados Unidos”.

Dinamarca tiene un registro nacional de salud que recopila información de salud a nivel individual; “Estados Unidos no tiene eso, e imagino que nuestra cultura de privacidad no nos permitiría nunca tener algo así”.

En Dinamarca, se hace seguimiento a las mujeres embarazadas que dan positivo para el virus de la hepatitis B, junto con todos los bebés, para asegurar que sean vacunados y examinados para el virus, mientras que en Estados Unidos, “muchos de estos bebés se pierden en el seguimiento tan pronto como salen del hospital”.

“Dinamarca y, de hecho, prácticamente todos los demás países de altos ingresos realmente no son naciones pares”, concluyó Langer.

Hoeg respondió que el nivel de riesgo para los bebés no es diferente debido a las diferencias en los sistemas de salud.

“Como madre de niños que nacieron en Dinamarca, al mudarme a Estados Unidos, ellos tenían bajo riesgo allá, tenían bajo riesgo aquí. No podía entender por qué se usaría una vacuna en un país y no en el otro para el mismo nivel de riesgo”, dijo. “Creo que la frustración que quizás enfrentan los padres estadounidenses es, si saben que su hijo tiene bajo riesgo, por qué nosotros como país elegimos tratar de vacunar para salir de un sistema de salud imperfecto”.

