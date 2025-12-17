EE.UU. ataca en el Pacífico a otra embarcación que presuntamente traficaba drogas; el saldo es de 4 muertos
Piper Hudspeth Blackburn, CNN
Las Fuerzas Armadas de EE.UU. llevaron a cabo un ataque contra otra embarcación presuntamente dedicada al tráfico de drogas en el este del océano Pacífico este miércoles, matando a cuatro personas, según el Comando Sur de EE.UU.
“El 17 de diciembre, bajo la dirección de @SecWar Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal a una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, escribió SOUTHCOM en X. “La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico. Un total de cuatro narcoterroristas masculinos murieron, y ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida”.
Al menos 99 personas han muerto hasta ahora en ataques a embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas como parte de una campaña, denominada Operación Southern Spear, que el Gobierno de Trump ha dicho que tiene como objetivo frenar el tráfico de narcóticos. Las Fuerzas Armadas de EE.UU. atacaron recientemente tres presuntas embarcaciones de tráfico de drogas en el este del océano Pacífico el lunes, matando a 8 personas.
