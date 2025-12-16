¿Qué pasó en el tiroteo de la Universidad de Brown? Lo que sabemos del sospechoso, las víctimas y más

Por CNN Español

Pasaron más de 72 horas desde que un hombre armado abrió fuego en el campus de la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, matando a dos estudiantes e hiriendo a nueve más. Mientras continúa su búsqueda, las autoridades difundieron nuevas imágenes y una descripción actualizada de una persona relevante para la investigación, y anunciaron una recompensa de US$ 50.000 por información que conduzca a su arresto y condena.

Lo que sabemos:

Las autoridades publicaron este lunes fotos y videos de una nueva persona relevante para la investigación, descrita como de aproximadamente 1,72 metros de estatura y de complexión robusta. Las imágenes muestran a un individuo vestido con ropa oscura y con el rostro cubierto. Según un analista policial de CNN, su forma de andar distintiva y su ritmo constante podrían resultar reconocibles para alguien cercano.

De acuerdo con los investigadores, las imágenes fueron captadas alrededor de las 2 de la tarde del sábado, aproximadamente dos horas antes del ataque. Las fuerzas del orden trabajan ahora para reconstruir los movimientos de esta persona antes y después del tiroteo, con el objetivo de establecer un posible patrón y determinar si aún se encuentra en Providence.

El FBI confirmó que ofrece una recompensa de US$ 50.000 por información que lleve a la identificación, arresto y condena del sospechoso.

La difusión de este nuevo material se produce después de que una persona detenida previamente en relación con el tiroteo fuera liberada y descartada de la investigación, según informó el fiscal general de Rhode Island. La decisión ha generado confusión y preocupación entre estudiantes, docentes y residentes de la comunidad universitaria.

El tiroteo ocurrió en el edificio Barus and Holley Hall, dentro del campus de Brown. El ataque dejó dos estudiantes muertos y otros nueve heridos. Como consecuencia, la universidad canceló clases y exámenes, mientras el campus permanece en vilo.

Las autoridades estatales informaron que el gobernador ordenó una revisión exhaustiva de las medidas de seguridad escolar. La Policía continúa buscando al autor del ataque mortal, con apoyo de agencias estatales y federales.

Funcionarios de la Universidad de Brown instaron a cualquier persona que haya estado en el edificio Barus and Holley Hall el viernes o el sábado a comunicarse con la Policía de Providence para colaborar con la investigación.

“Solicitamos a cualquier persona que haya estado en el edificio Barus and Holley el viernes o sábado 12 y 13 de diciembre que se comunique de inmediato con la Policía de Providence para concertar una entrevista”, señaló la universidad en una actualización publicada la noche del lunes. “Incluso un detalle aparentemente incidental podría ser útil para las fuerzas del orden en sus esfuerzos por proteger a nuestra comunidad”.

La Universidad de Brown afirmó que está reforzando de manera significativa la seguridad del campus. La medida se da en medio de un aumento de llamadas con información falsa e informes de amenazas que, según las autoridades, han resultado ser infundados.

La institución subrayó que la seguridad sigue siendo su principal prioridad y aseguró que los reportes que circulan sobre nuevos intrusos o episodios de violencia en el campus y sus alrededores no tienen sustento. Entre las medidas adoptadas se incluyen una mayor presencia de personal de seguridad y el acceso restringido a los edificios universitarios.

Una de las víctimas fatales fue Mukhammad Aziz Umurzokov, un estudiante, de 18 años, de Virginia. Su familia lo recordó como una persona increíblemente amable, divertida e inteligente, según una campaña de GoFundMe. “Tenía grandes sueños de convertirse en neurocirujano y ayudar a la gente”, señalaba la publicación. El ministro de Asuntos Exteriores de Uzbekistán expresó sus condolencias y afirmó en un comunicado que la pérdida de vidas inocentes en esta tragedia representa una gran pérdida para todos.

La segunda víctima fue identificada como Ella Cook, de 19 años, residente de Mountain Brook, Alabama. La Iglesia Catedral de Adviento, donde era feligresa, la describió durante un servicio religioso como una luz brillante y fiel. Cook también se desempeñaba como vicepresidenta del Club Republicano Universitario de Brown. El vicepresidente J. D. Vance afirmó que tenía una valentía especial por liderar una organización conservadora en un campus de tendencia progresista.

Días después del ataque, la Policía difundió un nuevo video de vigilancia que, según las autoridades, muestra a una persona relevante para la investigación. El FBI reiteró que el individuo mide aproximadamente 1,70 metros y tiene una complexión robusta.

Mientras continúa la búsqueda, las autoridades instan a cualquier persona con información a comunicarse con la Policía de Providence. La investigación sigue abierta y las fuerzas del orden advierten que cada dato podría resultar clave para esclarecer el tiroteo que sacudió a la comunidad de la Universidad de Brown.

