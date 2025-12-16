Los sospechosos de terrorismo en Australia, impulsados ​​por “ISIS”, visitaron una isla filipina azotada por el extremismo

Por Jessie Yeung, Sandi Sidhu, Jinky Jorge y Todd Symons, CNN

El dúo de padre e hijo sospechosos de llevar a cabo una masacre en la famosa playa Bondi de Sydney el domingo estaban “impulsados ​​por la ideología del Estado Islámico”, afirma la policía, mientras que las autoridades filipinas confirmaron que visitaron recientemente una parte de ese país que durante mucho tiempo ha sido un semillero de extremismo.

Los dos hombres son Sajid Akram, de 50 años, quien murió tras intercambiar disparos con la policía, y su hijo Naveed Akram, de 24 años, quien está detenido en el hospital y se espera que enfrente cargos importantes.

Un funcionario antiterrorista australiano cree que el dúo recibió entrenamiento de estilo militar mientras estaban en el sur de Filipinas el mes pasado, informó el martes la emisora ​​pública ABC.

Se encontraron dos banderas caseras del Estado Islámico en un vehículo registrado a nombre del sospechoso más joven, quien fue evaluado previamente por la agencia de seguridad interna del país y descartado como una potencial amenaza, declaró la policía.

Las autoridades afirman que los sospechosos atacaron a judíos australianos que celebraban la primera noche de la festividad de Janucá. El fatal incidente, que dejó 15 muertos, constituye el peor tiroteo masivo del país en casi 30 años.

La policía afirmó que por el momento no hay evidencia que sugiera que hubo más personas involucradas.

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre los sospechosos.

El tiroteo parece haber sido inspirado por la ideología extremista del “ISIS”, según el líder australiano Anthony Albanese.

La policía de Nueva Gales del Sur informó este martes que el vehículo registrado a nombre del sospechoso más joven contenía dispositivos explosivos improvisados ​​y dos banderas caseras de ISIS.

Albanese dijo que la evidencia de las banderas mostraba que “la perversión radical del Islam es absolutamente un problema” tanto en el país como en todo el mundo.

Las autoridades creen que los dos hombres “no eran parte de una célula más amplia”, lo que les ayudó a evadir la detección, comentó Albanese a la emisora ​​pública ABC.

Pero el sospechoso más joven ya era conocido por los servicios de seguridad federales.

El hijo fue investigado durante seis meses por la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO, según sus siglas) en 2019 “debido a sus vínculos con dos personas que posteriormente fueron encarceladas”, declaró Albanese. Sin embargo, la investigación concluyó que no había pruebas de que se hubiera radicalizado.

El joven de 24 años no estuvo sujeto a vigilancia continua después de que terminó la investigación, pero las autoridades ahora están tratando de determinar “si se radicalizó aún más después de eso”, apuntó Albanese.

El padre, propietario de armas con licencia, fue entrevistado como parte de la investigación de 2019, pero tampoco mostró indicios de radicalización, añadió Albanese. Manifestó que desconocía si las autoridades cuestionaron si el padre poseía armas en ese momento.

“El antisemitismo, por supuesto, ha existido durante mucho tiempo; ese es el punto. El Estado Islámico es una ideología que, trágicamente, durante la última década, particularmente desde 2015, ha llevado a la radicalización de algunas personas a esta postura extrema, y ​​es una acción odiosa”, expresó Albanese.

Un imán que le dio lecciones de Corán a Naveed Akram comentó a CNN que el joven de 24 años se había acercado al Instituto Al Murad para recibir lecciones de recitación del Corán y de idioma árabe en 2019. Continuó con sus lecciones durante un año.

“Condeno este acto de violencia sin ninguna duda”, manifestó el jeque Adam Ismail en un mensaje de video.

“No todos los que recitan el Corán lo entienden o viven según sus enseñanzas y, lamentablemente, este parece ser el caso aquí”, añadió.

La policía ahora está investigando un viaje que los Akram realizaron el mes pasado a Filipinas, mientras intentan averiguar cómo se radicalizó el dúo.

“Las razones por las que fueron a Filipinas, el propósito de ello y adónde fueron cuando estuvieron allí están bajo investigación en este momento”, informó Mal Lanyon, comisionado de policía del estado de Nueva Gales del Sur, el martes.

Lanyon afirmó no tener conocimiento de ninguna alerta de seguridad activada durante el viaje. “No creo que se tratara de un fallo de inteligencia en absoluto”, apuntó.

Las autoridades filipinas confirmaron a CNN el martes que los Akram llegaron juntos el 1 de noviembre de 2025. Indicaron que su destino final era Davao, una ciudad importante en la isla sureña de Mindanao, y abandonaron el país desde Manila el 28 de noviembre, según la Oficina de Inmigración y Deportación.

Mindanao, la segunda isla más grande de Filipinas, ha sido azotada durante mucho tiempo por el terrorismo y los disturbios.

Es el hogar de varios grupos insurgentes islamistas, incluido Abu Sayyaf, al que se le ha atribuido una serie de ataques contra civiles y tropas del Gobierno filipino, así como del secuestro de varios ciudadanos extranjeros.

En 2017, Abu Sayyaf, junto con el grupo Maute, otra organización militante con sede en Mindanao, capturó y ocupó Marawi, la mayor ciudad de mayoría musulmana del país. La violencia obligó a más de 350.000 residentes a huir de la localidad y sus alrededores antes de que las fuerzas filipinas la liberaran tras un sangriento asedio que duró meses.

ASIO, la agencia de seguridad nacional de Australia, describe en su sitio web a Filipinas como un punto crítico para el Estado Islámico del Este de Asia (ISEA, por sus siglas), una rama del principal grupo de ISIS.

“ISEA sigue siendo una amenaza terrorista mortal en Filipinas, y este país del sudeste asiático es un objetivo para combatientes terroristas extranjeros”, se lee en el sitio web de ASIO. “Si bien no se conocen vínculos entre ISEA y Australia, sí se han observado vínculos entre australianos y grupos terroristas en Filipinas”.

Se cree que los Akram vivían en Bonnyrigg, un suburbio al oeste de Sydney.

La policía allanó el lunes una vivienda vinculada al dúo. Naveed Akram trabajaba como albañil, mientras que Sajid tenía una frutería, según informes de medios locales.

Naveed Akram nació en Australia, mientras que su padre, Sajid, emigró al país en 1998, según declaró el lunes el ministro del Interior, Tony Burke. Akram padre llegó con una visa de estudiante y posteriormente obtuvo una visa de pareja en 2001.

En los años transcurridos desde entonces, solo había realizado tres viajes al exterior, regresando cada vez con una visa de residente, explicó Burke.

Las autoridades no confirmaron el país de origen de Sajid Akram. Al ser preguntado el martes, el primer ministro Anthony Albanese dijo que esa información “formaba parte de la investigación… Por lo tanto, no puedo entrar en detalles”.

La oficina de inmigración de Filipinas confirmó que Sajid Akram viajaba con pasaporte indio y su hijo Naveed con pasaporte australiano. CNN se comunicó con el Ministerio de Asuntos Exteriores de India para obtener comentarios.

Tras los ataques, la policía incautó seis armas propiedad de Sajid Akram, quien tenía licencia para portar armas. Algunas de ellas se encontraron durante los registros en dos propiedades vinculadas al dúo: una en la casa de Bonnyrigg y la otra en un Airbnb en el suburbio de Campsie, donde se alojaron los días previos al ataque.

Lanyon declaró que Sajid Akram “cumplía con los criterios de elegibilidad para una licencia de armas de fuego” y tenía una “licencia de caza recreativa”.

Hay dos tipos de licencias de caza, comentó Lanyon: la capacidad de cazar en una propiedad o como parte de un club de caza, o “club de tiro”, que es el tipo de licencia que tenía el sospechoso.

El martes, Lanyon declaró que Sajid había solicitado inicialmente una licencia de armas de fuego en 2015, pero su solicitud caducó en 2016 al no proporcionar la foto requerida. Presentó una segunda solicitud en 2020 y la licencia se emitió en 2023.

“Las armas de fuego que hemos incautado estaban adjuntas a esa licencia apropiadamente”, afirmó Lanyon.

Las imágenes de Naveed Akram disparando a la multitud desde el puente peatonal con vistas a Bondi Beach y verificadas por CNN mostraron que era competente en el uso de un rifle de cerrojo, con el que disparó cuatro rondas en poco más de cinco segundos.

Lex Harvey e Isaac Yee de CNN contribuyeron con el reportaje.

