La secretaria general de Trump, Susie Wiles, dice que el presidente tiene “la personalidad de un alcohólico”

La secretaria general del presidente Donald Trump, Susie Wiles, ofreció una serie de evaluaciones inusualmente sinceras y, en ocasiones, poco favorecedoras sobre el presidente, su agenda para el segundo mandato y algunos de sus aliados más cercanos en una serie de entrevistas de amplio alcance con Vanity Fair.

En más de diez entrevistas, Wiles habló sobre lo que es trabajar para Trump, y afirmó que el presidente “tiene la personalidad de un alcohólico”, a pesar de ser conocido por su abstinencia. Wiles afirmó que Trump gobierna con la idea de que “no hay nada que no pueda hacer. Nada, nada, nada”.

“Los alcohólicos de alto rendimiento, o los alcohólicos en general, exageran su personalidad cuando beben”, afirmó. “Así que soy un poco experta en personalidades fuertes”. El artículo señala que creció con un padre alcohólico, el legendario comentarista deportivo Pat Summerall.

En las entrevistas, Wiles admitió que “podría haber un elemento de” represalia política en los procesos contra sus oponentes políticos.

“Quiero decir, la gente podría pensar que sí parece vengativo”, dijo en respuesta a una pregunta sobre el procesamiento del exdirector del FBI James Comey. “No puedo decirles por qué no deberían pensar eso”.

“No creo que se despierte pensando en represalias. Pero cuando se presenta la oportunidad, la aprovecha”, añadió.

Wiles afirmó haber intentado persuadir a Trump para que pusiera fin a sus “ajustes de cuentas” en los primeros 90 días de su segundo mandato. Reconoció que ese esfuerzo fracasó, ya que su presión para que se iniciaran procesos judiciales continuó, impulsada en parte por el deseo de venganza del presidente.

Cuando se le preguntó sobre las acusaciones de fraude hipotecario contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, respondió: “Bueno, esa podría ser la única venganza”.

Wiles también reconoció que el presidente no tenía pruebas que respaldaran su acusación de que el expresidente Bill Clinton visitó la isla privada del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

“No hay pruebas”, dijo Wiles sobre las supuestas visitas de Clinton. Cuando Vanity Fair le preguntó si había algo incriminatorio sobre Clinton en los archivos, añadió según los reportes: “El presidente se equivocó en eso”.

Wiles ofreció evaluaciones poco halagadoras de varios de los aliados más cercanos del presidente en las entrevistas. Del vicepresidente J. D. Vance, afirmó que ha sido un teórico de la conspiración durante una década y sugirió que su evolución, de crítico de Trump a fiel aliado, fue “en cierto modo política”.

Sobre el multimillonario tecnológico y exaliado de Trump, Elon Musk, Wiles afirmó que es un consumidor declarado de ketamina y “un tipo peculiar, como creo que son los genios”. Sin embargo, su decisión de desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) la dejó “horrorizada”.

En cuanto a la fiscal general Pam Bondi, Wiles afirmó que “falló por completo” en su gestión de los archivos de Epstein.

“Creo que falló completamente en darse cuenta que ese era precisamente el grupo al que le importaba esto”, dijo Wiles sobre la entrega por parte de Bondi de carpetas con material sobre el caso a un grupo de influyentes conservadores. “Primero, les dio carpetas llenas de nada. Y luego dijo que la lista de testigos, o la lista de clientes, estaba en su escritorio. No hay ninguna lista de clientes, y desde luego que no estaba en su escritorio”.

En otro comentario impactante, Wiles describió a Russell Vought, coautor del Proyecto 2025 y director de la Oficina de Administración y Presupuesto, como “un fanático absoluto de la derecha”.

Wiles también expresó reservas políticas a lo largo de las entrevistas. En cuanto a las deportaciones, dijo que el Gobierno necesitaba “observar con más atención” para evitar errores. En cuanto a Venezuela, dijo que el presidente “quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que Maduro se dé por vencido”, y añadió: “Y gente mucho más inteligente que yo en ese aspecto dice que lo hará”. Reconoció que Trump necesitaría la autorización del Congreso para llevar a cabo los ataques en Venezuela, que según ha dicho recientemente se producirán “pronto”.

Wiles afirmó que instó a Trump a no indultar a los manifestantes más violentos del 6 de enero de 2021, consejo que finalmente ignoró, y que lo presionó sin éxito para que retrasara el anuncio de aranceles importantes en medio de lo que describió como un “enorme desacuerdo” entre sus asesores.

También reconoció que quiere que el presidente se centre más en la economía y menos en Arabia Saudita, y opinó sobre los posibles sucesores, destacando cómo figuras como Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, apoyaron a Trump tras oponerse inicialmente a él.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios sobre la publicación de estas entrevistas.

