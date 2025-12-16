El “héroe” que le arrebató el arma al atacante de Bondi Beach, en Australia, es hijo de refugiados y padre de dos hijas

Por Laura Sharman y Jessie Yeung, CNN

El transeúnte que le arrebató el arma a uno de los presuntos atacantes durante el tiroteo masivo en Bondi Beach fue identificado como Ahmed al Ahmed, cuyos padres, refugiados, acababan de llegar de Siria, según funcionarios y medios de comunicación australianos.

Ahmed, de 43 años y padre de dos niñas, arriesgó su vida al enfrentarse a un presunto tirador y arrebatarle el arma durante el ataque del domingo, lo que provocó una ola de donaciones del público para apoyarlo a él y a su familia.

Posteriormente, fue herido de bala por uno de los dos atacantes, un padre e hijo que protagonizaron un tiroteo en la playa contra una reunión de la comunidad judía y bañistas, que dejó al menos 15 muertos y decenas de heridos.

Un dramático video del enfrentamiento, que ha sido visto millones de veces en las redes sociales, muestra a Ahmed agachado detrás de un coche, para luego abalanzarse sobre el tirador que acababa de disparar. Las sirenas sonaban y se oían disparos mientras los dos hombres forcejeaban durante varios segundos, antes de que Ahmed le arrebatara el arma al atacante.

Luego, Ahmed apuntó con el arma al atacante, quien retrocedió.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, publicó una foto en X dándole la mano a Ahmed mientras el padre de dos hijas yacía en una cama de hospital, con el brazo izquierdo fuertemente vendado.

“Ahmed, eres un héroe australiano”, escribió Albanese.

“Te pusiste en riesgo para salvar a otros, corriendo hacia el peligro en Bondi Beach y desarmando a un terrorista. En los peores momentos, vemos lo mejor de los australianos. Y eso es exactamente lo que vimos el domingo por la noche”.

Miles de personas han donado hasta el momento más de 1,4 millones de dólares australianos (alrededor de US$ 930.000) a una página de GoFundMe creada para apoyar a Ahmed “durante su recuperación” y para “honrar a este héroe absoluto”, según la plataforma de financiación colectiva.

GoFundMe confirmó a CNN el lunes que estaba trabajando “directamente con los organizadores de la recaudación de fondos para garantizar que los fondos recaudados lleguen de forma segura a Ahmed y su familia”.

El lunes, el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, también publicó una foto de Ahmed recuperándose de sus heridas en el hospital. “Ahmed es un héroe de la vida real. Anoche, su increíble valentía sin duda salvó innumerables vidas al desarmar a un terrorista con un enorme riesgo personal”, escribió Minns en Facebook. “Fue un honor pasar tiempo con él hace un momento y transmitirle el agradecimiento de la gente de todo Nueva Gales del Sur. No cabe duda de que se habrían perdido más vidas de no ser por el valiente acto de Ahmed. Gracias, Ahmed”.

Los padres de Ahmed dijeron que recibió varios disparos en el hombro, y que algunas balas aún permanecen alojadas en su cuerpo, según la cadena nacional australiana ABC. Se habían mudado de Siria a Sydney hacía solo unos meses, aunque su hijo había llegado a Australia en 2006, según declararon a la ABC. No está claro si la familia de Ahmed es siria o de otra nacionalidad.

Añadieron que Ahmed tenía dos hijas, de tres y seis años, y que habría hecho cualquier cosa por proteger a cualquiera.

“Cuando hizo lo que hizo, no pensó en la procedencia de las personas a las que estaba salvando, las personas que morían en la calle”, dijo el padre de Ahmed. “No discrimina entre una nacionalidad y otra. Especialmente aquí en Australia, no hay diferencia entre un ciudadano y otro”.

Hablando a las afueras del Hospital St George, el primo de Ahmed, Mustafa, declaró a 7News que se encontraba bien, pero que aún no había sido operado.

“Sin duda es un héroe. Sin duda, porque quizás arriesgó su vida para salvar a otras personas”, dijo Mustafa a 7News.

