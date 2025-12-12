Las 5 cosas que debes saber este 12 de diciembre: Petro y Maduro, María Corina Machado y liberación de Ábrego

CNN Español

EE.UU. apunta al sector petrolero venezolano. Liberan a Kilmar Ábrego García de la custodia de ICE. ¿Qué le preguntaron los usuarios a Alexa en 2025? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

La canciller de Colombia dijo que si el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegase a salir de su país para una transición en el poder, Colombia le ofrecería protección. El miércoles, Gustavo Petro había dicho que Venezuela necesita una “revolución democrática” y pidió un “Gobierno de transición”.

Funcionarios de una comisión del Congreso de Honduras amenazaron con no validar el resultado de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre, citando un “golpe electoral” e “interferencia” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras el conteo continuaba.

Entrevista CNN: Nasralla denuncia fraude y pide “recuento voto por voto”

Kilmar Ábrego García fue liberado de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. La injusta deportación de Ábrego García ha sido el centro de una tensa batalla legal que ha incluido enfrentamientos entre la jueza y el Departamento de Justicia. El caso también se ha convertido en un símbolo de la política inmigratoria restrictiva del Gobierno de Trump y su postura agresiva para deportar inmigrantes a países lejanos.

La pregunta a la que se ha enfrentado la opositora venezolana María Corina Machado ha sido común: ¿cómo hizo para salir de Venezuela? Aunque ha evitado revelarlo con el objeto de “no poner en riesgo” a quienes la ayudaron, sí dijo fue que recibió ayuda del Gobierno de Estados Unidos para ese fin.

Estados Unidos sugirió crear una “zona económica libre” en partes de la región oriental del Donbás de las que Ucrania se retiraría como parte de una paz negociada con Rusia, afirmó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

¿En qué lugar inauguran este viernes una estatua de 21 metros de Lionel Messi?

A. Bucarest, Rumania.

B. Rosario, Argentina.

C. Kolkata, India.

D. Madeira, Portugal.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

La revista Time nombra “Persona del Año” a los “arquitectos” de la inteligencia artificial

La revista Time anunció este jueves su esperada edición de la “Persona del Año” en la que designó a los “arquitectos” de la inteligencia artificial como las figuras más relevantes de 2025 para la publicación.

¿Qué le preguntaron los usuarios a Alexa en 2025?

Sin duda, hay cierta ironía en una de las preguntas más frecuentes que se le plantearon a Alexa este año: “¿Qué significa IA?”. Estas fueron las preguntas más frecuentes del año al asistente de Amazon.

El adiós a Chicharito Hernández: Chivas confirma su salida

Es oficial: Javier “Chicharito” Hernández dejó de ser jugador de Chivas, club que milita en la Liga MX. El club lo anunció el jueves, poniendo fin a una segunda etapa que generó ilusión y un enorme foco mediático.

197

Un donante de esperma con una mutación genética rara vinculada a un mayor riesgo de desarrollar cáncer concibió al menos 197 niños en Europa; algunos ya murieron a causa de la enfermedad, según una nueva investigación.

“Estaba completamente bien. La amamanté anoche. Luego, de repente, la encontré congelada y temblando”

—Lo dijo Hejar Abu Jazar, madre una bebé de ocho meses que murió de hipotermia mientras el invierno agrava la crisis humanitaria en Gaza.

Un paracaidista queda atrapado en un semáforo de la Ciudad de México

Un paracaidista cayó en el centro de la Ciudad de México y quedó suspendido en un semáforo. El momento fue captado por las cámaras del centro de monitoreo capitalino C5.

👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: C. La localidad india de Kolkata recibe la visita de lujo de Lionel Messi. La ciudad prepara una bienvenida única para la estrella del fútbol y entre los homenajes hay uno que se destaca: una estatua de 21 metros de altura.

