Zelensky dijo que EE.UU. propone una “zona económica libre” en partes del Donbás tras el retiro de Ucrania

Estados Unidos sugirió crear una “zona económica libre” en partes de la región oriental del Donbás de las que Ucrania se retiraría como parte de una paz negociada con Rusia, afirmó este jueves el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

En comentarios generales ante periodistas, Zelensky dijo que Kyiv presentó a Estados Unidos una versión actualizada de un plan de paz —“no un solo documento, sino un conjunto de documentos”—, muchos de los cuales aún deben finalizarse. Señaló que el Gobierno de Trump quiere un “entendimiento completo” del estado del plan para Navidad.

Las cuestiones territoriales siguen sin resolverse, dijo el mandatario ucraniano. “Los rusos quieren todo el Donbás, pero nosotros, por supuesto, no aceptamos eso”, explicó. Rusia combate en la región del Donbás, que abarca los territorios de Donetsk y Luhansk, desde 2014. Moscú intenta ahora asegurar mediante negociaciones de paz mediadas por Estados Unidos lo que no ha podido ganar por la fuerza.

“Nuestra posición es que lo justo es mantenernos donde estamos, es decir, en la línea de contacto”, dijo Zelensky. “Por lo tanto, hay una discusión entre estas posiciones distintas, y aún no se ha decidido”.

Como compromiso, Zelensky dijo que Estados Unidos ha conversado sobre crear una “zona económica libre” en las partes del Donbás de las que se retirarían las fuerzas ucranianas. Los rusos se refieren al territorio en discusión como una zona “desmilitarizada”, añadió.

Aunque esto podría romper el estancamiento diplomático, Zelensky afirmó que persisten preguntas “serias” sobre quién administraría el territorio y cómo garantizar que los retiros de tropas fueran justos y recíprocos.

“Si alguien se retira de un lado —como quieren que lo hagan los ucranianos—, ¿por qué la otra parte no se retira a la misma distancia en la otra dirección?”, preguntó. Rusia también debería dejar tierras que ocupa actualmente, y no solo Ucrania, sugirió.

Zelensky también cuestionó quién vigilaría la “zona económica libre”.

“Si algunas tropas deben irse y otras permanecen donde están, ¿qué impedirá exactamente que esas otras tropas —es decir, las rusas— avancen más? ¿O que se infiltren en la ‘zona económica libre’ bajo el disfraz de ‘civiles’ y tomen el control? Todo esto es muy serio”, dijo.

El mandatario ucraniano advirtió que “no es un hecho que nosotros, como Ucrania, aceptemos esto; pero cuando se nos habla de compromiso, se debe ofrecer un compromiso justo”. Afirmó que la cuestión territorial deberá ser resuelta “por el pueblo de Ucrania”, ya sea mediante elecciones o un referendo.

En comentarios separados, Zelensky dijo que sus delegados mantuvieron conversaciones “constructivas” con el equipo negociador de Estados Unidos, que incluía al secretario de Estado Marco Rubio, al secretario de Defensa Pete Hegseth, al enviado especial presidencial Steve Witkoff y a Jared Kushner, yerno del presidente. El jefe de la OTAN, Mark Rutte, también se sumó a las conversaciones, señaló Zelensky.

Un funcionario europeo dijo a CNN que representantes de Estados Unidos, Europa y Ucrania se reunirán este fin de semana en París para continuar las conversaciones sobre el plan de paz con el que el presidente Trump espera que se ponga fin a una guerra que ya lleva casi cuatro años.

Zelensky dijo a los periodistas que Estados Unidos quiere que el proceso termine lo antes posible. “Creo que realmente querían, y quizá aún quieren, tener un entendimiento completo de nuestra posición respecto a este acuerdo para Navidad”, afirmó.

Al preguntarle cuándo podría comenzar un alto el fuego, Zelensky dijo que esto probablemente solo ocurrirá después de que las partes en conflicto firmen un acuerdo marco. Aunque Ucrania ha pedido durante mucho tiempo un alto el fuego inmediato como prueba de la seriedad de Rusia sobre la paz, Zelensky reconoció que “no es un secreto que los rusos no aceptarán un alto el fuego si no hay un acuerdo”.

Tras sus conversaciones con los delegados estadounidenses, Zelensky dijo que las garantías de seguridad siguen siendo fundamentales para las siguientes etapas del proceso de paz.

“Ya tuvimos una experiencia negativa con el Memorando de Budapest”, dijo. Se refirió al acuerdo de 1994 mediante el cual la recién independiente Ucrania entregó las armas nucleares estacionadas en su territorio tras el colapso de la Unión Soviética a cambio de la promesa de Rusia de respetar su soberanía e integridad territorial.

“Todos recuerdan esto, así como el hecho de que Rusia ha violado repetidamente todos sus otros compromisos”, afirmó Zelensky. “Por eso ahora es importante que este documento sobre garantías de seguridad brinde respuestas específicas a lo que más preocupa a los ucranianos: qué acciones tomarán nuestros socios si Rusia decide renovar su agresión”.

