Un día en la Franja de la Muerte: el símbolo de la paranoia comunista que se convirtió en un paraíso salvaje

El paisaje más apacible de Alemania debe su existencia a una de sus paranoias más acérrimas.

La Franja Verde —el Cinturón Verde que recorre 1.380 kilómetros a lo largo de la antigua frontera entre Alemania Occidental y la Alemania Oriental comunista— es ahora una extensión de orquídeas, humedales y páramos ricos en aves.

Comenzó como una tierra de nadie fortificada, alambrada con minas y patrullada día y noche para evitar que los ciudadanos del Este escaparan.

A quien camine por ella hoy, la Guerra Fría le parecerá imposiblemente lejana. Se oye el canto de los pájaros, de las ranas, y hay una pasarela de madera que atraviesa el pantano de Cheiner Torfmoor, donde crecen orquídeas.

Pero la tranquilidad solo es posible porque en el pasado la gente tenía prohibido estar allí.

Hoy en día, en las regiones septentrionales de Baja Sajonia y Sajonia-Anhalt, aproximadamente entre Hamburgo y Berlín, el Cheiner Torfmoor, o la ciénaga Chein, es uno de los humedales más famosos del país.

En primavera y verano, se convierte en un mosaico de páramos, humedales y bosques pantanosos, repleto de aves y ranas que croan. En marzo y abril, el páramo resplandece de color con la floración de unas 6.000 orquídeas, incluida la rara orquídea de pantano de color violeta. Una pasarela permite a los visitantes sumergirse en el lugar sin dañar las flores ni la rica tierra que se encuentra debajo.

Los orígenes de esta biosfera virgen se remontan a la Guerra Fría. Entre 1949 y 1989, formó parte de la llamada Innerdeutsche Grenze, o frontera interior alemana, la frontera que separaba Alemania Occidental de la República Democrática Alemana comunista en el este.

Del lado de la República Democrática Alemana (RDA), era un lugar de alambres de púas, campos minados, torres de vigilancia y dispositivos de disparo automático, no para repeler a los invasores, sino para impedir la huida de los ciudadanos. Con unos cinco kilómetros de ancho, la zona de restricción militarizada de la RDA, la llamada Sperrzone, se extendía a lo largo de la Innerdeutsche Grenze y estaba patrullada las 24 horas.

El régimen la llamaba Antifaschistischer Schutzwall (la Barrera de Protección Antifascista), pero su propósito era inequívoco: mantener a los ciudadanos de la RDA dentro.

Más allá de la franja central, los accesos exteriores de la Sperrzone estaban despejados de asentamientos y de actividad civil, lo que creaba una tierra de nadie y, sin quererlo, una reserva natural.

Acercarse a la frontera con prismáticos estaba prohibido. Sin embargo, a pesar de los riesgos, la zona pronto atrajo la atención de los observadores de aves de ambos lados de la frontera.

“Descubrimos que más del 90 % de las especies de aves raras o en grave peligro de extinción en Baviera, como la tarabilla norteña, el escribano triguero y el chotacabras europeo, se encontraban en el Cinturón Verde”, afirma Kai Frobel, nacido en Hassenberg, a unos 320 kilómetros al sur de Cheiner Torfmoor, en 1959. “Se convirtió en el refugio definitivo para muchas especies, y lo sigue siendo hoy en día”.

Frobel es profesor de Ecología Ambiental en la actualidad, pero al crecer a la sombra de la frontera, era un ávido observador de aves durante la vigencia de la Sperrzone.

Desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza, la Cortina de Acero fue una bendición: un santuario de vida silvestre accidental durante 40 años. Por lo tanto, no fue sorprendente que en diciembre de 1989, un mes después de la caída del Muro de Berlín, Frobel iniciara una reunión en Hof, otra ciudad fronteriza al sur de Cheiner Torfmoor, para debatir el futuro de la reserva natural accidental.

Cuatrocientos conservacionistas de ambos lados de la frontera se dieron cita. De ahí surgió el nombre y el concepto de Cinturón Verde. Los participantes aprobaron por unanimidad una resolución para protegerla bajo el amparo de la Federación Alemana para el Medio Ambiente y la Conservación de la Naturaleza, también conocida como BUND. (Posteriormente, Frobel se convertiría en portavoz del proyecto del Cinturón Verde de su filial bávara).

El primer paso hacia la preservación fue determinar qué había que preservar. Se inició rápidamente un estudio formal de los ecosistemas y las especies a lo largo del Cinturón Verde, realizado por ornitólogos, botánicos y entomólogos en nombre de la BUND. En 2001, la Agencia Federal Alemana para la Conservación de la Naturaleza solicitó la creación de reservas naturales formales en tantas áreas como fuera posible. La intención era un sistema de vínculos ecológicos a nivel nacional, pero el Gobierno recién reunificado prefirió devolver las tierras a sus antiguos propietarios.

El rechazo terminó en 2002, cuando nada menos que Mijaíl Gorbachov, el último presidente de la URSS, respaldó la iniciativa al convertirse en la primera persona en comprar una “acción del Cinturón Verde”, una herramienta de promoción creada por la BUND. Su apoyo generó un mayor respaldo público.

En 2005, la canciller alemana, Angela Merkel, designó el Cinturón Verde como parte del Patrimonio Natural Nacional de Alemania. Esto garantizó que las tierras que aún pertenecían al Gobierno alemán a lo largo del Cinturón Verde se transfirieran gratuitamente a los distintos estados regionales como reservas naturales, allanando el camino para lo que Frobel y sus colegas habían votado 16 años antes. En 2017, Frobel y el entonces presidente de la Unión para la Conservación de la Naturaleza, Hubert Weiger, recibieron el Premio Alemán de Medio Ambiente, el galardón ambiental más prestigioso de Europa, en reconocimiento por su activismo.

Hoy en día, el Cinturón Verde abarca toda la antigua zona fronteriza y atraviesa seis estados alemanes. Conecta humedales, bosques, pastizales y praderas fluviales y alberga más de 1.200 especies raras y en peligro de extinción de insectos y animales: la red de biotopos más extensa de Alemania. En 2024, se presentó para su inclusión en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

“Debemos explicar por qué ya no existe una frontera allí”, afirma Olaf Zimmermann, director gerente del Consejo Cultural Alemán, quien contribuyó decisivamente a su inclusión en la lista alemana de sitios propuestos para la Unesco. Que los ciudadanos de la RDA lograron derribar esta frontera con una revolución pacífica, sin disparar un solo tiro.

Lamentablemente, esta fascinante historia no significa que el Cinturón Verde esté a salvo para siempre. Aunque gran parte del territorio está protegido, los políticos también pueden redefinir su uso, como ocurrió en el estado de Hesse, en 2024, cuando el Gobierno local redujo el terreno designado a su reserva natural tras las protestas de las comunidades locales y las asociaciones de caza y agricultura.

Durante más de una década, la BUND ha trabajado con ambientalistas y grupos de voluntarios de toda Europa para extender el Cinturón Verde más allá de Alemania, creando así un Cinturón Verde Europeo: una serie de biosferas que se extienden casi 12.800 kilómetros desde el mar de Barents hasta el Adriático y el mar Negro, siguiendo las antiguas fronteras de 24 Estados durante la Guerra Fría.

Otras antiguas fronteras demuestran la importancia de esta idea. Más de 100 especies raras, incluyendo el ciervo almizclero siberiano y el oso negro asiático, han encontrado refugio en la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. El raro muflón chipriota y el alcaraván euroasiático prosperan en la zona de amortiguación de la ONU de 180 kilómetros que divide la isla de Chipre.

Existe otra razón cada vez más convincente para convertir las zonas fronterizas en reservas naturales: la defensa.

En respuesta a la invasión rusa de Ucrania, los países de la Unión Europea fronterizos con Rusia y Belarús han erigido vallas y fortificaciones fronterizas, mientras que los países bálticos han comenzado a planificar una “Línea de Defensa del Báltico”, con búnkeres y zanjas antitanque, y utilizando defensas naturales como turberas y ríos. Muchos expertos bálticos también piden que se añada la restauración de turberas.

La renaturalización no solo ofrece una ventaja defensiva; los humedales restaurados pueden revitalizar la biodiversidad, proporcionar un hogar a animales en peligro de extinción, absorber las aguas de las inundaciones y capturar CO2. Las turberas drenadas, por otro lado, liberan carbono, lo que contribuye al calentamiento global.

“La biodiversidad permite que la naturaleza ‘produzca’ más adaptaciones a las condiciones cambiantes”, afirma Katrin Evers, directora del Proyecto de Biodiversidad de BUND. “Los bosques o páramos intactos retienen el agua en la zona y, por lo tanto, pueden proteger contra inundaciones, por un lado, y sequías, por otro. También filtran el agua y proporcionan sombra; en otras palabras, garantizan cierto grado de resiliencia climática”.

De vuelta en Cheiner Torfmoor, una torre de vigilancia de la RDA tapiada y cubierta de grafitis aún se alza entre las orquídeas, un recordatorio de que el Cinturón Verde sigue siendo un monumento vivo a la dolorosa división y posterior reunificación pacífica de Alemania. El Cinturón Verde es un paisaje de memoria, así como una extraordinaria red de ecosistemas. Es un entorno que conecta directamente la naturaleza con la historia y donde una frontera construida por el miedo aún puede ofrecer un modelo de resiliencia.

