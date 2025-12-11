Trump dice que EE.UU. incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela

Por Adam Cancryn y Kevin Liptak, CNN

Estados Unidos confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela este miércoles, informó el presidente Donald Trump, aumentando la presión sobre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela”, dijo Trump. “Un gran petrolero, muy grande, el más grande jamás incautado, de hecho”.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, afirmó que el tanquero ha sido sancionado por Estados Unidos durante varios años “debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”, incluidas Venezuela e Irán.

Bondi publicó más tarde un video en X que muestra a personal armado descendiendo en rápel desde un helicóptero hasta el barco y luego avanzando en la cubierta con armas largas desenfundadas.

Aseguró que el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de EE. UU. llevaron a cabo la incautación “con el apoyo del Departamento de Guerra”.

La incautación se produjo cuando la líder de la oposición venezolana y premio Nobel María Corina Machado aterrizó en Oslo, después de desafiar una prohibición de viajar y huir del país.

El presidente no ofreció ninguna explicación detallada sobre la medida, diciendo solo que fue incautada “por muy buena razón” y señalando que su Gobierno pronto publicaría información adicional. Al ser preguntado sobre qué pasaría con el petróleo que transportaba el petrolero, Trump dijo: “Nos lo quedamos, supongo”.

La incautación ocurrió en aguas internacionales, confirmó un alto funcionario estadounidense, y se desarrolló sin incidentes ni víctimas ni entre el personal estadounidense ni entre la tripulación del petrolero.

El barco, que se dirigía a Cuba, estaba finalmente destinado a Asia después de ser negociado a través de vendedores cubanos, comentó el alto funcionario, y agregó que es posible que se produzcan incautaciones adicionales en las próximas semanas a medida que Estados Unidos aplica presión sobre Maduro.

El buque, llamado Skipper, transportaba crudo venezolano, indicó el funcionario.

El Skipper, anteriormente llamado Adisa, fue sancionado por Estados Unidos en 2022 por facilitar el comercio de petróleo para Hezbollah y la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

En respuesta a preguntas de CNN, Trump declaró que no había hablado con Maduro recientemente y se negó a decir quién es el propietario del tanquero incautado.

Venezuela, por su parte, dijo que “denuncia enérgicamente” la incautación, describiendo la medida como un “acto de piratería”.

Un comunicado del Gobierno de Venezuela señaló que la medida, junto con comentarios previos del presidente estadounidense Donald Trump, deja claro que la política de Washington hacia Caracas forma parte de un “plan deliberado de despojo de nuestros recursos energéticos”.

“En estas circunstancias, han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela. No es la migración. No es el narcotráfico. No es la democracia. No son los derechos humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”.

Venezuela aseguró que apelaría la incautación ante “todas las instancias internacionales existentes”.

Estados Unidos lleva meses aplicando una campaña de presión contra Venezuela, que ha incluido el traslado de miles de tropas y un grupo de ataque de portaviones al Caribe, ataques contra supuestos barcos narcotraficantes y reiteradas amenazas contra Maduro.

Hasta el momento, el ejército estadounidense ha matado a 87 personas en ataques que han destruido 23 supuestos barcos narcotraficantes, y Trump ha insinuado repetidamente que pronto podrían tomar medidas en tierra.

CNN informó que la administración Trump está trabajando en planes para el día después en caso de que Maduro sea expulsado del poder, según dos altos funcionarios de la administración y otra fuente familiarizada con las discusiones.

Maduro no se refirió al petrolero incautado en un discurso el miércoles que se produjo mientras circulaban noticias de la medida de Estados Unidos.

El barco petrolero incautado frente a la costa de Venezuela por funcionarios estadounidenses el miércoles ocultó su verdadera ubicación mientras estaba atracado en una terminal petrolera venezolana el mes pasado, según imágenes satelitales y datos de envío revisados por CNN.

El 18 de noviembre, el Skipper fue visto en imágenes satelitales atracado a unos 11 kilómetros de la ciudad costera venezolana de Barcelona, según una imagen satelital proporcionada por Planet Labs. Pero al mismo tiempo, el transpondedor del Sistema de Identificación Automática (AIS, por sus siglas en inglés) del barco indicaba que se encontraba a unos 900 km de distancia, frente a la costa de Georgetown, Guyana.

Analistas dicen que los petroleros a veces “falsifican” su ubicación AIS en un intento de ocultar actividades cuestionables o ilegales. El petrolero enarbolaba bandera de Guyana, a pesar de no estar registrado allí, dijo el Departamento de Administración Marítima del país en un comunicado publicado en Facebook.

Antes de llegar a Venezuela, el Skipper atracó en Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, según datos de navegación. A principios de julio, pareció permanecer a menos de 24 kilómetros de la costa iraní durante varios días.

Cuba, el próximo destino previsto del petrolero, ya ha estado lidiando con algunos de los peores cortes de energía en décadas, con apagones que se prolongan durante horas, a veces días

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba calificó la incautación del tanquero como una “escalada agresiva” en un mensaje a X.

La envejecida infraestructura energética de la isla gobernada por los comunistas depende de las importaciones de petróleo, a menudo en forma de donaciones procedentes de aliados como Venezuela, Rusia y México.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Patrick Oppmann, Stefano Pozzebon, Michael Rios, Isaac Yee, Thomas Bordeaux, Sandi Sidhu y Lex Harvey de CNN contribuyeron a este informe.