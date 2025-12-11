Jueza ordena que Kilmar Ábrego García sea liberado de manera “inmediata” de la custodia de ICE

Por Priscilla Álvarez, CNN

Una jueza federal en Maryland ordenó la liberación inmediata de Kilmar Ábrego García de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según un documento judicial presentado este jueves. Este es un avance significativo en el caso de este hombre salvadoreño que fue deportado por error este año antes de ser devuelto a Estados Unidos.

La deportación injusta de Ábrego García ha sido el centro de una tensa batalla legal que ha incluido enfrentamientos entre la jueza y el Departamento de Justicia. Este caso también se ha convertido en un símbolo de la política migratoria restrictiva del Gobierno de Trump y su postura agresiva para deportar inmigrantes a países lejanos.

“Desde su regreso de la detención ilegal en El Salvador, Ábrego García ha sido detenido nuevamente, sin la debida autorización legal”, escribió la jueza de distrito Paula Xinis. “Por esta razón, el tribunal concede la petición de Ábrego García para su liberación inmediata de la custodia del ICE”.

“El caso de Ábrego García exige la intervención judicial”, afirmó Xinis.

El Gobierno de Trump ha tenido dificultades en las últimas semanas para encontrar un país al que deportarlo rápidamente. Los jueces pueden ordenar a las autoridades que liberen a los migrantes detenidos si su expulsión de Estados Unidos no parece inminente.

“Dado que Ábrego García ha estado detenido por ICE para llevar a cabo una deportación a un tercer país sin una orden de deportación legal, su solicitud de liberación es procedente”, escribió Xinis, y agregó que la conducta del Gobierno de Trump en los últimos meses contradice la afirmación de que su detención tenía como único propósito la deportación, lo que refuerza la conclusión de que Ábrego García no debe permanecer detenido por más tiempo.

Aunque Xinis no definió el término “inmediatamente”, la jueza indicó que el Departamento de Justicia debe informar sobre el estado de su liberación antes de las 5 p.m., hora de Miami, de este jueves.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, criticó duramente la orden de Xinis.

“Esto es activismo judicial descarado por parte de una jueza nombrada por Obama”, dijo McLaughlin. “Esta orden carece de fundamento legal válido y seguiremos luchando contra ella con todas nuestras fuerzas en los tribunales”.

CNN se ha puesto en contacto con los abogados de Ábrego García para obtener sus comentarios, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.



