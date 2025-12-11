EE.UU. ofrece hasta US$ 5 millones por alias “El Churrón”, cabecilla del grupo criminal de Ecuador Los Choneros

Por Ana María Cañizares, CNN en Español

Un nuevo cabecilla del grupo criminal Los Choneros de Ecuador está en la mira del Gobierno de Estados Unidos, que ha desplegado en los últimos meses una cruzada en contra del narcotráfico y el crimen organizado en la región.

Este jueves, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EE.UU. anunció una recompensa de US$ 5 millones por información que conduzca a la detención o condena de Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias “El Churrón”, uno de los líderes de Los Choneros, agrupación delictiva considerada como terrorista por los gobiernos ecuatoriano y estadounidense.

“Bermúdez Cagua, quien es el primer miembro de Los Choneros en aparecer en la lista de objetivos del programa de recompensas contra el narcotráfico, participa en la toma de decisiones sobre el tráfico de drogas y armas para Los Choneros”, precisa la declaración de Tommy Pigott, portavoz principal adjunto del Departamento de Estado.

La declaración de Piggot recordó que el 27 de junio de este año Bermúdez Cagua, junto a otros dos líderes de Los Choneros, Darío Javier Peñafiel Nieto, “alias Topo” y José Adolfo Macías Villamar, “alias Fito”, fueron acusados por el Distrito Este de Nueva York de conspiración para importar y distribuir cocaína y poseer armas de fuego para facilitar el tráfico de drogas.

En la ampliación de la acusación que fue revisada en julio por CNN, Churrón y Topo son considerados como lugartenientes de alias Fito, quien fue capturado a finales de junio en una lujosa casa en la ciudad costera de Manta tras un año y medio de su fuga de prisión.

“Fueron lugartenientes de alto rango dentro de la estructura de liderazgo de la organización”, precisa el documento.

Tras su captura, alias Fito fue extraditado en julio de este año a Estados Unidos, mientras que alias Topo se encuentra bajo custodia en una prisión de Ecuador. Pero alias “El Churrón” se mantiene en condiciones de prófugo de la justicia.

El Departamento de Estado insiste en que la organización criminal de Los Choneros está vinculada al cártel mexicano de Sinaloa y mantiene el control de las rutas del tráfico de droga por medio de Ecuador.

En febrero de 2024 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la banda delictiva los Choneros y a su líder, Adolfo Macías, alias “Fito”, por sus actividades de narcotráfico y por la violencia generada en Ecuador y hacia el continente.

Las sanciones, emitidas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), consisten en bloquear las propiedades vinculadas con los Choneros o con Macías y prohibir que cualquier ciudadano estadounidense realice transacciones con entidades ligadas a los Choneros.

Los Choneros han explotado principalmente la ruta de drogas ilícitas del Pacífico, que pasa por Ecuador y concentra el 74 % de la cocaína que llega a América del Norte, según el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), una red de periodistas de investigación.

