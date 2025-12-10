Crisis electoral en Honduras: a la espera del escrutinio especial, dos candidatos rechazan los datos y hay movilizaciones

Por Anabella González y Elvin Sandoval, CNN en Español

Honduras vive días de crisis electoral tras los comicios generales del 30 de noviembre, con cuestionamientos a los datos preliminares del escrutinio por parte de dos de los tres candidatos a la presidencia, y a la espera del escrutinio especial para revisar las actas que presentan inconsistencias.

Si bien en principio se preveía que ese proceso podría comenzar este miércoles, CNN consultó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y desde allí señalaron que aún no tenían horario previsto para el inicio del escrutinio especial de votos, ni cómo se instrumentará.

Con el 99,4 % del total de las actas escrutadas (19.052) unas 2.773 presentaban inconsistencias, según la información del CNE de este miércoles. Estas actas pueden tener cientos de miles de votos, más que suficientes para cambiar la tendencia actual, lo que prolonga la incertidumbre.

De acuerdo con la última actualización del CNE, Nasry Asfura, del Partido Nacional, lideraba el conteo con el 40,5 % de los votos y lo seguía Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,2 %. En tercer lugar se ubicaba la candidata del oficialismo con el partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, con el 19,2 %.

Desde la noche de domingo 30 de noviembre, el conteo tuvo interrupciones, problemas técnicos y demoras. La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, dijo en las últimas horas que continuaban los problemas técnicos en el recuento de votos, pero aseguró que los resultados no se vieron comprometidos.

Los últimos días estuvieron marcados por denuncias tanto del actual oficialismo como del Partido Liberal.

En las calles de Tegucigalpa y en las ciudades de El Progreso y Tela, activistas de Libre se manifestaron este miércoles pidiendo “no al fraude”.

El expresidente Manuel Zelaya, coordinador general de Libre y esposo de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo este miércoles en X que de acuerdo “con su propio conteo nacional de actas presidenciales, quien gana la presidencia es Salvador Alejandro César Nasralla Salum”.

Zelaya habló de “golpe electoral” y apuntó contra la presunta injerencia en las elecciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que diera su apoyo categórico a Asfura días antes de los comicios.

La presidenta Xiomara Castro también condenó “la injerencia” de Trump por presuntamente “amenazar” al pueblo hondureño para que no voten a Moncada porque “iban a tener consecuencias”, dijo en un discurso este miércoles.

Días atrás, el partido oficialista solicitó la nulidad administrativa de los escrutinios presidenciales y dejar sin efecto la votación para las diputaciones al Parlamento Centroamericano que, según la ley electoral y de las organizaciones políticas, se eligen con relación al voto por los candidatos presidenciales. CNN solicitó comentarios a los tres consejeros del CNE y está en espera de respuesta.

Por su parte, el candidato del Partido Liberal denunció un “fraude monumental” en las elecciones y exigió un escrutinio especial “acta por acta” ante una serie de fallas técnicas y presuntas irregularidades en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

El presentador y comentarista deportivo, de 72 años, cree que hay inconsistencias en la información de las actas enviadas al CNE y los datos oficiales que ubican a Asfura como el candidato con mayor cantidad de votos. También considera que la injerencia de Trump “dañó sus posibilidades electorales”.

El exalcalde de Tegucigalpa, por su lado, pidió “serenidad” días atrás y dijo que no saldría a “alimentar la incertidumbre” ante la falta de resultados definitivos.

En unos comicios que no tienen segunda vuelta electoral, los resultados seguirán siendo preliminares hasta que se complete la revisión. El CNE tiene hasta 30 días desde la votación para divulgar los resultados finales.

