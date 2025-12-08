Emiten advertencia de tsunami para la costa noreste de Japón tras un terremoto de magnitud 7,6

Por Billy Stockwell, CNN

Se ha emitido una alerta de tsunami para algunas zonas de la costa noreste de Japón tras un terremoto de magnitud 7,6 que sacudió la zona costera este lunes, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el terremoto ocurrió a las 23:15 hora local (9:15 a.m. hora de Miami), a unos 70 kilómetros de la costa del país y a una profundidad de aproximadamente 53 kilómetros.

El tsunami podría alcanzar una altura de casi 3 metros en algunas zonas de la costa, incluyendo Iwate, Aomori y partes de Hokkaido, según la JMA. Ya se ha observado una ola de 40 centímetros en Aomori, informó la agencia.

Un equipo de CNN en Tokio, la capital de Japón, sintió fuertes temblores durante el terremoto, que duró más de 30 segundos.

Japón es propenso a sufrir terremotos severos. Se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica a ambos lados del océano Pacífico. El peor terremoto en la historia reciente de Japón fue el de Tohoku de magnitud 9,1 en 2011, que provocó un gran tsunami y un desastre nuclear.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

