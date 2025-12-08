El Gobierno de Trump ha revocado 85.000 visas desde enero, dice un funcionario del Departamento de Estado

Por Jennifer Hansler, CNN

El Gobierno de Trump ha revocado 85.000 visas de todas las categorías desde enero, más del doble del número retirado el año pasado, según un funcionario del Departamento de Estado.

El alto número de revocaciones, que incluye más de 8.000 visas de estudiantes, se da en medio de un impulso más amplio del Gobierno de Trump tanto para apuntar a inmigrantes dentro de Estados Unidos como para limitar quién puede entrar al país.

El funcionario del departamento dijo el lunes que delitos como conducir bajo la influencia, asaltos y robos representaron “casi la mitad de las revocaciones en el último año”. No detallaron las razones de la otra mitad de las revocaciones de visas este año, sin embargo, el departamento ha señalado anteriormente también a expiraciones de visas y “apoyo al terrorismo” como justificaciones para retirar visas.

Las revocaciones han generado algunas preocupaciones sobre la Primera Enmienda, ya que funcionarios del Gobierno han apuntado particularmente a estudiantes internacionales activos en protestas contra la guerra en Gaza, acusando a esos estudiantes de antisemitismo y de apoyar el terrorismo, y el Departamento de Estado dijo en octubre que revocó algunas visas de aquellos que supuestamente “celebraron” el asesinato de Charlie Kirk.

Las cifras más recientes se dan después de que un funcionario del Departamento de Estado dijera en agosto que la agencia planeaba implementar una política de “evaluación continua” de “todos los más de 55 millones de extranjeros” que tenían visas estadounidenses válidas.

“El Departamento de Estado revoca visas cada vez que hay indicios de una posible inelegibilidad, lo que incluye cosas como cualquier indicio de estadías prolongadas, actividad criminal, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier forma de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista”, dijo ese funcionario en ese momento.

“Revisamos toda la información disponible como parte de nuestra evaluación, incluidos registros policiales o de inmigración o cualquier otra información que salga a la luz después de la emisión de la visa que indique una posible inelegibilidad”, dijeron.

Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado amplió significativamente los criterios bajo los cuales los solicitantes de visa pueden ser examinados o negados una visa.

El Departamento de Estado, bajo los términos establecidos en un cable diplomático la semana pasada, puede negar visas a quienes trabajaron en áreas como moderación de contenido y verificación de hechos como parte de una “evaluación mejorada” de visas H1-B para trabajadores altamente calificados, según Reuters. Esto se produce después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunciara en mayo una política para restringir visas a ciudadanos extranjeros que “censuren” a estadounidenses.

En junio, el Departamento de Estado dijo a sus embajadas y consulados que debían evaluar a los solicitantes de visas estudiantiles por “actitudes hostiles hacia nuestros ciudadanos, cultura, Gobierno, instituciones o principios fundacionales”. Bajo la nueva directriz, se les pide a los solicitantes que configuren sus perfiles de redes sociales como públicos como parte de la evaluación, y un cable diplomático señaló que “el acceso limitado a, o la visibilidad de, la presencia en línea podría interpretarse como un esfuerzo por evadir u ocultar cierta actividad”.

Rubio ha defendido enérgicamente las políticas del Gobierno de Trump sobre la revocación de visas de estudiantes.

Además de las políticas de negación y revocación de visas del Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional ha llevado a cabo campañas agresivas de detención y deportación. El Gobierno ha congelado esencialmente el reasentamiento de refugiados y dijo que revisará a todos los refugiados que ingresaron bajo el Gobierno de Biden.

A principios de este año, el Gobierno restringió los viajes a Estados Unidos desde 19 países. CNN informó la semana pasada que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, recomendará que la lista aumente a entre 30 y 32 países, según una fuente, tras un tiroteo en Washington de dos miembros de la Guardia Nacional. El sospechoso de ese tiroteo es un ciudadano afgano.

