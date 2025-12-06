Reclusos de Louisiana escapan al romper un muro de la cárcel; uno sigue prófugo

Por Rebekah Riess, CNN

Un recluso sigue prófugo después de que un grupo de tres retirara bloques de mortero y concreto de una pared de la cárcel en el distrito de St. Landry, Louisiana, para escapar esta semana, informó la oficina del sheriff el viernes.

Dos de los reclusos estaban detenidos por cargos violentos. Usaron sábanas y otros objetos para escalar la pared exterior, bajar al techo del primer piso y luego descender al suelo el miércoles, según publicó el sheriff Bobby Guidroz en redes sociales.

El incidente de esta semana marca la última fuga de una cárcel de Louisiana este año, después de que 10 reos escaparon de una cárcel de Nueva Orleans en una sorprendente fuga nocturna, usando cortadoras de cabello eléctricas con varias cuchillas para ayudar a cortar las paredes de sus celdas. El último de esos 10 prisioneros no fue recapturado sino hasta cinco meses después en una casa en Atlanta, de acuerdo con el Servicio de Alguaciles de EE.UU.

Johnathon Joseph, de 24 años, originario de Opelousas, ya está bajo custodia, informó la oficina del sheriff. Las autoridades recibieron “numerosas pistas” que permitieron capturarlo sin incidentes.

Joseph Allen Harrington, de 26 años, quien enfrentaba varios cargos graves, incluido allanamiento de morada, se suicidó tras ser localizado, dijo el jefe de la policía de Port Barre, Deon Boudreaux, a The Associated Press por teléfono.

Después de que un informante que reconoció a Harrington dijera a la policía el jueves que lo vio empujando una bicicleta eléctrica negra, un agente vio la bicicleta en una casa cercana, según AP. La policía usó un altavoz para pedirle a Harrington que saliera de la casa, y luego escucharon un disparo. Harrington fue hallado muerto dentro de la vivienda. Se había disparado con un rifle de caza, dijo Boudreaux a AP.

Keith Eli, de 24 años, quien ha estado detenido por un cargo de intento de homicidio sin premeditación, sigue prófugo.

“Continuaremos nuestros esfuerzos, sin descanso, para capturar a Keith Eli. Preferiríamos que se entregue pacíficamente, pero no descansaremos hasta que sea capturado”, dijo Guidroz en un comunicado de prensa el viernes.

Se inició una investigación interna. El personal supervisor de la cárcel presentará un informe completo, que será remitido a la oficina del sheriff para las acciones correspondientes, agregó Guidroz en redes sociales.

El portavoz del departamento del sheriff, el mayor Mark LeBlanc, dijo a AP que, aunque no tenía conocimiento de que el edificio hubiera sido vulnerado de manera similar en el pasado, cualquiera intentará escapar si tiene suficiente tiempo y oportunidad.

“Estos tres fueron un poco más creativos que en años anteriores”, afirmó.

Esta es la segunda fuga en la cárcel desde octubre, cuando un interno escapó y fue recapturado por la policía de Opelousas, reportó la filial de CNN KADN. En ese caso, el recluso era un trustee que logró huir mientras lo trasladaban de un edificio a otro, explicó Guidroz.

El sheriff señaló en entrevista con KADN que la cárcel está “sobrecargada y necesita mucho mantenimiento”, aunque el Gobierno del distrito sostiene que el edificio está en buen estado.

El presidente del distrito, Jessie Bellard, ofreció una conferencia de prensa el jueves para abordar la última fuga y enfatizar que la cárcel, construida en 1982, es estructuralmente sólida, refutando las afirmaciones del sheriff sobre que los reclusos descubrieron “una parte deteriorada de la zona superior de una pared” y la usaron para escapar.

“Las afirmaciones sobre paredes desmoronadas y cerraduras oxidadas en las puertas de las celdas son inexactas. La cárcel del distrito no tiene estos problemas estructurales, e invitó al sheriff a presentar documentación que respalde sus afirmaciones”, escribió Bellard en una publicación en redes sociales este sábado.

“Quiero asegurarme de que la gente entienda que esta cárcel no se está desmoronando. Está en buen estado. Es estructuralmente sólida, y tenemos los informes de los ingenieros que lo respaldan”, afirmó Bellard en su conferencia de prensa.

El presidente del distrito atribuyó las fugas a la falta de personal y capacitación. “No es razonable esperar que un solo agente maneje a más de 100 reclusos en un piso, especialmente durante los turnos nocturnos”, escribió. “El sheriff debe asumir la responsabilidad de mejorar el salario de los agentes para garantizar que seamos competitivos con los distritos vecinos y compensar adecuadamente a quienes arriesgan sus vidas a diario”.

Bellard destacó la necesidad de mejorar las medidas de seguridad, incluyendo abordar la falta de grabaciones de seguridad.

Se solicita a cualquier persona que tenga información verificable sobre el paradero de Eli que envíe una denuncia anónima a St. Landry Crime Stoppers.

