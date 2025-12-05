Qué hacer cuando llegan los federales: el manual compartido por las ciudades blanco de la ofensiva inmigratoria de Trump

Por Elizabeth Wolfe, CNN

Mientras Chad Curry transporta afanosamente a sus hijos adolescentes por las calles de su barrio de West Ridge en Chicago, observa los vehículos que pasan con un escepticismo que no tenía hace apenas unos meses.

Sabe fijarse bien si un coche que pasa tiene ventanas tintadas, placas de otro estado o incluso nada de eso. Algunos modelos —Chevy Tahoe, Dodge Charger, Ford Explorer— le dan una pausa extra.

El consultor de software, de 52 años, también sabe qué hacer si las puertas se abren de golpe y agentes enmascarados y vestidos de color caqui salen de un salto y se dirigen directamente hacia uno de sus vecinos.

Después de todo, él se había entrenado para ese mismo escenario.

Curry se encuentra entre los miles de padres, maestros, clérigos y organizadores comunitarios que han buscado capacitación sobre qué pueden hacer legalmente cuando presencian una redada inmigratoria.

Han aprendido a documentar las acciones de los agentes federales de inmigración y a advertir rápidamente a sus vecinos migrantes, como parte de un nuevo modelo nacional sobre cómo responder a los residentes preocupados cuando las drásticas operaciones de represión inmigratoria del presidente Donald Trump lleguen a sus hogares.

Aunque Trump afirmó que la represión se centraría en “lo peor de lo peor”, documentos judiciales y datos federales muestran que muchos de los detenidos no han sido condenados por delitos graves, y en muchos casos por ningún delito en absoluto.

Y aunque algunos residentes locales han aplaudido las medidas y los arrestos, otros se han mostrado reacios a las detenciones repentinas —a veces agresivas— de inmigrantes a quienes consideran parte integral de sus comunidades escolares, religiosas y vecinales.

Escenarios similares se han presentado en Los Ángeles, Chicago y Charlotte, Carolina del Norte: ante el temor de encontrarse con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CBP), o alguna de las otras agencias federales involucradas en la represión, muchos inmigrantes se aislaron.

Los negocios locales sufrieron el impacto, ya que los trabajadores se quedaron en casa, y las aulas se vaciaron, ya que los padres inmigrantes no se atrevían a llevar a sus hijos a la escuela.

Manifestantes furiosos se han enfrentado a agentes federales afuera de las instalaciones de ICE y en el lugar de los arrestos, y el Departamento de Seguridad Nacional ha acusado a algunos de dañar propiedad federal, agredir a los agentes y obstaculizar la aplicación de la ley.

Pero la resistencia local también ha dado lugar a una red nacional informal de personas que se apoyan entre sí para aprender a contratacar sin confrontación y a apoyar a sus vecinos en el proceso.

“Quiero vivir en una zona de solidaridad”, dijo Curry. “¿Cómo podemos alertar a nuestros vecinos? ¿Cómo podemos mantenerlos seguros? ¿Cómo lo hacemos sin violencia?”.

Mientras Nueva Orleans y Minneapolis, Minnesota, se convierten en los próximos campos de batalla en la lucha sobre la inmigración, algunos residentes ya se están preparando con la ayuda de aliados.

“No nos quedamos esperando a ver qué pasa”, declaró Mich González, miembro de la coalición Dignidad del Sureste No a las Detenciones. “Estamos hablando con nuestros compañeros y compañeras que se organizaron en Los Ángeles, en Chicago y siguen protegiéndose mutuamente en Carolina del Norte, y estamos aprendiendo de todas sus lecciones”.

Pero, como todas las ciudades que les precedieron, señaló: “Lo estamos haciendo a nuestra manera”.

Las bocinas de los autos y los silbatos estridentes se han convertido en la banda sonora de facto de la resistencia local, ya que algunos residentes han aprendido a crear una cacofonía de ruido para advertir a cualquiera que esté cerca que hay agentes de inmigración presentes.

Han aparecido cubos de silbatos gratis en los mostradores de restaurantes locales y en las afueras de centros comerciales populares.

Se han convertido en un accesorio habitual para algunas madres de los suburbios de Chicago y voluntarios escolares de Charlotte.

Es una de varias estrategias que algunos residentes de la ciudad están aprendiendo en capacitaciones denominadas “defensa comunitaria”, “Vigilancia de ICE” o “Vigilancia Migratoria”.

En ciudades afectadas por la ofensiva inmigratoria, organizadores locales y nacionales han enseñado a miles de personas a patrullar proactivamente las zonas cercanas a calles concurridas, iglesias, escuelas y guarderías en busca de agentes.

Si bien la política de inmigración de Trump continúa contando con un gran apoyo de su base republicana, una encuesta de noviembre de CBS News señaló que el 54 % de las personas sentía que los agentes de inmigración estaban deteniendo a más personas de lo necesario.

Un viernes por la tarde de noviembre, más de 400 personas se conectaron a una capacitación virtual de ICE Watch organizada por Protect Rogers Park, un grupo vecinal de Chicago, y States at the Core, una organización nacional que apoya a los activistas comunitarios.

Los asistentes inundaron el chat en línea, diciendo que eran de Alabama, California, Illinois, Michigan, Oregón y más de una docena de estados. Una mujer del centro de Texas manifestó que siente que su comunidad se está “ahogando”. Otra persona comentó que estaba desesperada por ayudar, pero no sabe qué hacer.

Durante las siguientes dos horas, los instructores establecieron una hoja de ruta sobre cómo identificar a los agentes de inmigración, filmar sus acciones con teléfonos celulares y difundir el mensaje de que se están realizando arrestos.

Durante la capacitación de noviembre, Jill Garvey, codirectora de States at the Core, explicó que las patrullas tienen tres objetivos cuando presencian un arresto: “Documentar, apoyar y desescalar”.

“Deberíamos documentar todo lo que hacen”, instruyó Garvey a los asistentes virtuales. “Queremos comprender mejor sus tácticas. También queremos documentar sus actividades cuando infringen la ley”.

El objetivo de las patrullas no es interferir con un arresto en curso, declaró Garvey a CNN, sino que exista responsabilidad para los agentes.

“Creemos que los agentes de ICE no actúan con tanta brutalidad o impunidad si saben que están siendo grabados y vigilados”, agregó.

Garvey y otros instructores ofrecieron consejos francos durante la capacitación: las personas tienen derecho a “observar y documentar”, pero los voluntarios patrulleros no deben interferir con los agentes.

En ocasiones, los arrestos federales de inmigración en varias ciudades se han tornado tensos, ya que multitudes de manifestantes rodearon a los agentes, gritaron obscenidades y se acercaron a los funcionarios mientras forcejeaban con una persona para derribarla.

Sin embargo, Garvey y otros instructores enfatizaron que ICE Watch es un programa no violento. Los voluntarios deben evitar insultos, recordarles a los agentes su derecho a filmar y mantenerse a varios metros de distancia de los funcionarios que realizan el arresto.

Los entrenamientos han evolucionado después de que agentes federales en Chicago fueran acusados ​​de usar gas lacrimógeno y gas pimienta abusivamente contra manifestantes y otros transeúntes, comentó Garvey.

El programa se adaptó para enfatizar la seguridad de los voluntarios, aconsejándoles usar más equipo de protección y considerar llevar gafas protectoras o agua para eliminar los irritantes químicos de los ojos.

Garvey ha observado un aumento drástico en la demanda de capacitación después de que el Departamento de Seguridad Nacional lanzara operaciones a gran escala en Chicago y Charlotte, así como otras más pequeñas en ciudades de todo Estados Unidos.

SATC ha impartido 7.000 capacitaciones virtuales este año, más del 80 % de las cuales se han realizado en los últimos dos meses, afirmó.

Nikki Marín Baena, codirectora del grupo de derechos de los inmigrantes de Carolina del Norte Siembra NC, manifestó que cientos de voluntarios en el estado han asistido en persona a las capacitaciones del grupo.

“Todas las noches (la semana pasada) parecía que había una iglesia llena de gente en algún lugar de Carolina del Norte recibiendo orientación sobre cómo ser parte de una patrulla de seguridad”, señaló.

Siembra anima a sus voluntarios a monitorear las rutas más populares hacia lugares de trabajo y escuelas.

Marín Baena espera que las patrullas puedan aliviar la ansiedad generalizada que ha afectado a las comunidades inmigrantes en Carolina del Norte desde que el operativo del DHS comenzó allí a mediados de noviembre.

“De lo contrario, existe la sensación de que podrían estar presentes en todo momento”, indicó.

Si bien programas como ICE Watch se han afianzado en varias ciudades, los miembros comunes de la comunidad (maestros, padres, clérigos) también han adaptado lecciones de otras ciudades mientras buscan formas de apoyar a sus vecinos inmigrantes.

El primer día de clases después de que los agentes de inmigración inundaran Charlotte el mes pasado, una residente llamada Samantha recibió un mensaje de texto de su esposo, un maestro local, con un informe escalofriante: solo cinco de sus estudiantes se habían presentado a clases.

Ese día, más de 30.000 estudiantes (aproximadamente el 20 % de la matrícula del distrito) estuvieron ausentes de las escuelas de Charlotte-Mecklenburg.

Al enterarse de que Charlotte sería la siguiente parada de la amplia ofensiva inmigratoria del Gobierno de Trump, muchos miembros de la comunidad migrante profundamente arraigada en la ciudad se habían refugiado en sus hogares, temerosos de aventurarse a salir incluso para ir a trabajar, comprar alimentos o llevar a sus hijos a la escuela.

Samantha sabía que muchos de los niños ausentes dependían de las comidas, y al igual que los padres en Chicago, Los Ángeles y Memphis, comenzó a idear un plan para llevar comida a las mesas de las familias migrantes refugiadas y que los niños regresaran a clases.

Samantha ha pedido que se use solo su nombre de pila por temor a acoso. Para finales de la semana, ella y otros vecinos de Charlotte se movilizaron.

Las despensas improvisadas rebosaban de leche enlatada, cereales y avena instantánea, listas para ser entregadas. Voluntarios armados con silbatos de plástico patrullaban las concurridas rutas de autobuses y se apostaban frente a las escuelas, listos para dar la alarma si se acercaban agentes de ICE o CBP.

Para el lunes siguiente, un grupo de otros padres había organizado viajes a la escuela para más de 70 niños, comentó a CNN.

“El hecho de que esto sea necesario es muy frustrante porque esta es nuestra comunidad, estos son nuestros vecinos, estos son los amigos de mis hijos”, manifestó Samantha.

Al ver el profundo impacto que las familias escolares estaban sufriendo, Tamika Walker Kelly, presidenta de la Asociación de Educadores de Carolina del Norte, recurrió a sus colegas de Chicago en busca de asesoramiento.

El Sindicato de Maestros de Chicago asesoró a los educadores de Carolina del Norte sobre las capacitaciones que les habían resultado más útiles y compartieron cómo los padres de Chicago formaron patrullas escolares para que los estudiantes y las familias se sintieran más seguros.

“Tener que estar en ese estado de alerta constante es una de las cosas que preocupa a nuestros educadores, tanto en Charlotte como en Raleigh”, afirmó Walker Kelly.

Si los educadores de Nueva Orleans llaman en busca de asesoramiento, Walker Kelly aseguró que está lista para atender el teléfono.

Curry, el padre en Chicago, señaló que ha visto movilizarse a padres que normalmente no participan en el activismo. Cree que, en parte, les motiva la idea de que las familias inmigrantes enfrentan la peor pesadilla de todo padre: ser separados involuntariamente de sus hijos.

“Fui al entrenamiento y una mujer me preguntó: ‘¿Qué pasa si me secuestran? ¿Qué le pasa a mi hija?’”, contó Curry. “Esto es algo que te parte el corazón”.

Los líderes religiosos se han convertido en algunos de los rostros más destacados de la resistencia local: celebran oraciones en las protestas, ofrecen sus iglesias como lugares de reunión y hacen intentos (infructuosos) de llevar la comunión a los detenidos.

Aunque ICE ha tenido una política de larga data contra la realización de arrestos en “lugares sensibles” como iglesias y escuelas, la administración Trump puso fin a esa directiva este año.

Cuando la Reverenda Sara Green, pastora unitaria universalista de Nueva Orleans, escuchó que su ciudad sería el próximo objetivo de las leyes migratorias, supo exactamente a quién llamar para pedir orientación.

Un viejo amigo de la universidad, el reverendo David Black, pastor presbiteriano en Chicago, ha vivido un tenso encuentro con ICE.

Black, quien se encuentra en el centro de una demanda colectiva contra la administración Trump, recibió repetidos disparos con gas pimienta frente a una instalación de ICE en Broadview, Illinois, en octubre, lo que generó fuertes críticas públicas por el trato que los agentes dieron al clero en las protestas nacionales.

Black conversó con Green sobre la importancia de estar presentes a largo plazo, como clérigos, declaró Green. Para él, eso probablemente significará apoyar a los organizadores comunitarios, realizar vigilias de oración y pasar largas y emotivas noches junto a las familias de sus seres queridos detenidos.

“Lo que podemos hacer es acompañar a las personas en su dolor y no solo como un compañero no afectado, sino acompañarlas en el duelo”, sostuvo Green.

Líderes religiosos de Chicago de diversas confesiones han formado una coalición llamada “La Fe por encima del Miedo” para responder a las redadas de ICE y apoyar a las congregaciones mediante servicios de oración interreligiosos y capacitaciones sobre “conoce tus derechos”.

Rami Nashashibi, miembro de la coalición, comentó que los miembros del grupo se han inspirado en organizaciones religiosas de Los Ángeles, que se unieron en torno al mensaje “Las familias son sagradas”.

“Entre las cosas que la comunidad religiosa de Los Ángeles hizo muy bien de inmediato fue demostrar el poder de lo que significaba tener clérigos, lo que significaba tener comunidades religiosas en primera línea con mensajes fuertes y espiritualmente arraigados”, comentó Nashashibi, director ejecutivo de la Red de Acción Musulmana del Centro de la Ciudad.

Nashashibi señaló que “la fe y la espiritualidad han sustentado movimientos durante décadas”, incluido el Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos. Pero añadió: “Este momento se siente único”.

Aunque el manual puede resultar familiar, cada ciudad le aporta su toque único.

En Los Ángeles, protestas a gran escala congestionaron las calles del centro durante días.

Chicago, una histórica ciudad sindical, se ha apoyado en varias coaliciones existentes, incluyendo los fuertes vínculos entre iglesias negras y otros grupos religiosos.

Mientras la administración Trump despliega un operativo en Minneapolis, el alcalde ha prohibido a las fuerzas del orden locales, estatales y federales utilizar los estacionamientos, rampas o garajes municipales para el control de inmigración, alegando que los agentes utilizaron previamente esos espacios como bases en Chicago.

Aunque el operativo apenas ha comenzado en Nueva Orleans, los organizadores afirman que la música y la fe siempre han tenido un papel importante en las protestas de la ciudad.

Pero mientras los líderes estatales de Illinois y California han denunciado enérgicamente las redadas federales, los habitantes de Louisiana que se oponen a la aplicación de las leyes inmigratorias no encontrarán un aliado en su gobernador, el republicano Jeff Landry.

Landry acoge con agrado la presencia de los agentes federales y le dijo a Fox News: “Les doy la bienvenida. Vamos a sacar a estos peligrosos criminales de las calles de Louisiana”.

Las patrullas vecinales también podrían tener que lidiar con una controvertida ley estatal que tipifica como delito “interferir, ignorar o frustrar las medidas federales de control de inmigración”.

El FBI y la Policía Estatal de Louisiana han declarado conjuntamente que actuarán con rapidez para arrestar a cualquiera que intente “obstruir las acciones de las fuerzas del orden”.

González, el organizador local, afirmó que la ley ha generado confusión entre los habitantes de Nueva Orleans, quienes desean resistirse pero temen ser arrestados.

Green, la pastora unitario local, cree que Nueva Orleans ya tiene gran parte de la experiencia de organización comunitaria que necesita, después de décadas de apoyar a los vecinos durante desastres naturales, pobreza y el deterioro de la infraestructura de la ciudad.

Los organizadores de Nueva Orleans podrían no tener que apresurarse para establecer bancos de alimentos comunitarios como lo hicieron las familias de Charlotte, señaló González.

En una ciudad donde casi el 20 % de los residentes padecen inseguridad alimentaria, ya existen programas de ayuda mutua como refrigeradores comunitarios en muchos barrios.

“Las cosas en Nueva Orleans no han funcionado en mucho tiempo”, manifestó Green. “Creo que eso significa que tenemos muy buenos organizadores que han estado cuidando a la gente en lugar de los gobiernos, en lugar de una infraestructura que funcione”.

“Tenemos poder popular porque hemos aprendido a no depender de que la gente venga a salvarnos, y creo que eso nos será muy útil en este momento”, afirmó.

Dianne Gallagher de CNN contribuyó a este informe.

