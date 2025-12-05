Las 5 cosas que debes saber este 5 de diciembre: sorteo del Mundial, conteo en Honduras y premio FIFA

CNN en Español

La ofensiva inmigratoria del Gobierno de Trump avanza en Louisiana y Minnesota. Crece el escrutinio por el doble ataque de Estados Unidos a náufragos en el Caribe. Putin promete que se apoderará de Donbás por cualquier medio. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Hoy se lleva a cabo en la ciudad de Washington el sorteo del Mundial 2026: los grupos del torneo se definirán a partir de los cuatro bombos que contienen a las 42 selecciones ya clasificadas y los seis cupos que se completarán con los repechajes (intercontinental y de la UEFA). Sigue el minuto a minuto aquí.

La ofensiva inmigratoria del Gobierno de Trump avanza por Estados Unidos y llega a Nueva Orleans, Minneapolis y St. Paul, con operativos que autoridades locales denuncian como perfilamiento racial. En Louisiana y Minnesota, las comunidades latina y somalí expresan preocupación mientras crece la presencia federal en bastiones demócratas.

La campaña militar de EE.UU. en el Caribe enfrenta escrutinio por el doble ataque que mató a náufragos de un presunto barco de narcotraficantes. Los legisladores están divididos y varios expertos alertan de un posible crimen de guerra, mientras el Pentágono defiende la operación y persisten dudas sobre quién dio la orden.

El conteo de votos tras las elecciones del domingo en Honduras avanza lentamente. La divulgación electrónica volvió a detenerse por “mantenimiento” de la empresa encargada de la página, según denunciaron las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, que reprocharon la falta de aviso previo al pleno del organismo. El candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunció irregularidades en el proceso. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral justificó el jueves los atrasos y problemas, y afirmó que “la prisa a veces es enemiga de la legitimidad”.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que Moscú tomaría la región del Donbás en el este de Ucrania “en cualquier caso”, incluso por medios militares, afianzándose en una de sus demandas clave mientras los funcionarios ucranianos se preparan para más conversaciones en busca de un acuerdo de paz.

¿Cómo se llama el tono de blanco escogido por Pantone como color del año?

A. Cloud Dancer.

B. Tiny Dancer.

C. Cloud Atlas.

D. Merengue.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos se retiran de Eurovisión tras permitirse la participación de Israel

Los cuatro países anunciaron el jueves que se retiran del popular festival del próximo año debido a que los organizadores decidieron que Israel podrá competir, en medio de peticiones para que fuera excluido por la guerra en Gaza.

Rosalía anuncia ciudades y fechas de los conciertos de su nueva gira

La cantante española Rosalía anunció las fechas y las ciudades que visitará en su gira mundial de 42 conciertos en 17 países —con una fuerte presencia de América Latina— para promocionar “Lux”, su nuevo álbum.

Muere a los 75 años Cary-Hiroyuki Tagawa, actor de “Mortal Kombat”

Cary-Hiroyuki Tagawa, actor nacido en Tokio y conocido por sus papeles en la película “Mortal Kombat” y la serie de televisión “The Man in the High Castle”, falleció a los 75 años.

2.919

El mundo contaba con 2.919 multimillonarios al 4 de abril de 2025, de acuerdo con el banco suizo UBS. El número de multimillonarios a nivel mundial, y su riqueza combinada, alcanzó máximos históricos, impulsado en particular por las ganancias de las acciones tecnológicas.

“Sé que ha estado lleno de polémicas, pero creo que en su momento hablé lo que se tenía que hablar, y hoy doy por terminado ese capítulo”

—La mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, rechazó en entrevista con CNN las acusaciones de favoritismo en su triunfo, lanzadas por un juez del concurso y difundidas por diversos usuarios de redes sociales.

Pescadores vestidos de Santa Claus ofrecen paseos gratuitos en bote en Perú

Pescadores vestidos de Santa Claus dieron inicio a la temporada de Navidad en Huanchaco, Perú, navegando en “caballitos” hechos de totora, barcos milenarios y tradicionales. Con trajes rojos y barbas blancas, ofrecieron paseos gratuitos por el Pacífico, mezclando el legado cultural de la totora con un espíritu festivo destinado a encantar a vecinos y turistas.

👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: A. El Pantone Color Institute eligió el tono de blanco “Cloud Dancer” como su color del año 2026.

