El Departamento de Justicia insta a la Corte a bloquear la demanda de los jueces de inmigración por la libertad de expresión

El Gobierno de Trump instó este viernes a la Corte Suprema a intervenir en una batalla legal que lleva años en torno a una política que prohíbe a los jueces de inmigración expresar sus opiniones personales en público, un caso que podría tener consecuencias más amplias para los trabajadores federales.

La apelación se basa en una disputa sobre una política de personal que exige que los jueces de inmigración obtengan una aprobación antes de poder ofrecer declaraciones públicas. Un antiguo sindicato que representa a los jueces —que forman parte del Departamento de Justicia— presentó una demanda ante un tribunal federal, alegando que la política violaba su derecho a la libertad de expresión, amparado por la Primera Enmienda.

La Corte Suprema se enfrenta a una cuestión más técnica que es dónde se puede resolver primero esa disputa: en un tribunal federal o ante las agencias independientes de la administración pública que suelen revisar este tipo de reclamaciones de los trabajadores federales. El problema para los jueces de inmigración es que el presidente Donald Trump ha obstaculizado a esas agencias independientes.

Aunque es algo técnico, el caso se enmarca en una campaña más amplia del Gobierno por despedir a los líderes de esas agencias, medidas que la conservadora Corte Suprema ha permitido en el corto plazo. En mayo, la corte permitió a Trump destituir temporalmente a funcionarios de la Junta de Protección de Sistemas de Mérito y de la Junta Nacional de Relaciones Laborales.

Un tribunal de apelaciones dividido en la ciudad de Washington, falló este viernes a favor de la iniciativa de Trump de destituir a dichos funcionarios, concluyendo que el Congreso no puede “restringir la capacidad del presidente para destituir a funcionarios principales que ejercen un poder ejecutivo sustancial”.

El lunes, la corte escuchará los argumentos orales en un caso importante que aborda si el presidente puede despedir a los líderes de agencias independientes que el Congreso diseñó para aislarlas de los caprichos políticos de la Casa Blanca. Dados otros fallos recientes en casos similares, se espera que la corte se pronuncie a favor de Trump sobre los despidos.

Todo esto significa que la apelación de este viernes, que trata sobre los jueces de inmigración, podría tener consecuencias para el personal federal en general si cierra los tribunales federales como vía para presentar sus reclamos y, en su lugar, los dirige a las agencias independientes. El caso también se produce en medio de una campaña del Gobierno para purgar a los jueces de inmigración.

El Departamento de Justicia argumentó este viernes que, sin la intervención de la Corte Suprema, un fallo de la corte de apelaciones a favor de los jueces de inmigración podría causar estragos en casos similares.

“Solo este tribunal puede detener la incertidumbre constante y creciente en innumerables casos”, declaró el Procurador General D. John Sauer ante el tribunal.

Un tribunal federal de distrito falló a favor del Gobierno, determinando que las demandas de los jueces debían ser revisadas por las agencias administrativas. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito de EE.UU. revocó esa decisión a principios de este año, ordenando al tribunal de primera instancia que revisara si dichas agencias administrativas estaban funcionando según lo previsto por el Congreso.

El “principio fundamental”, declaró el tribunal de apelaciones, “de que los organismos funcionales e independientes recibirían, revisarían y decidirían en primera instancia las impugnaciones a las acciones adversas de personal que afecten a los empleados federales cubiertos, ha sido cuestionado recientemente”.

Sauer instó al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien se encarga de las apelaciones de emergencia del 4º Circuito, a emitir rápidamente una orden “administrativa” que impida al tribunal de distrito realizar dicha revisión.

