Informe sobre el uso que Hegseth hizo de Signal detalla riesgos para militares y falta de cooperación con la investigación

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, puso en riesgo información militar sensible que podría haber puesto en peligro a los militares estadounidenses por su uso de Signal para discutir planes de ataque, según indicó un organismo de control del Pentágono en un informe no clasificado publicado este jueves. El reporte también detalla cómo Hegseth se negó a cooperar plenamente con la investigación.

La investigación se inició en abril tras informes de que Hegseth había utilizado la aplicación de comunicaciones comercial para compartir detalles sobre una operación en curso dirigida contra los rebeldes hutíes en Yemen con el periodista Jeffrey Goldberg de The Atlantic, quien fue incluido accidentalmente en la cadena de mensajes.

“La transmisión de información operativa no pública por parte del secretario a un periodista sin autorización y a otros, entre dos y cuatro horas antes de los ataques planeados, utilizando su teléfono celular personal, expuso información sensible del Departamento de Defensa”, dice el informe del inspector general. “Las acciones del secretario crearon un riesgo para la seguridad operativa que podría haber resultado en el fracaso de los objetivos de la misión estadounidense y un posible daño a los pilotos estadounidenses”.

El miércoles, CNN fue el primer medio en informar detalles de la versión clasificada del informe del inspector general, que fue enviado al Congreso el martes, incluyendo la conclusión del organismo de control de que el uso de Signal por parte de Hegseth podría haber puesto en peligro a las Fuerzas Armadas estadounidenses.

En respuesta a ese informe, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo que el informe demuestra que el secretario de Defensa no hizo nada malo.

“La revisión del inspector general es una EXONERACIÓN TOTAL del secretario Hegseth y prueba lo que sabíamos desde el principio: no se compartió información clasificada. Este asunto está resuelto y el caso está cerrado,” escribió Parnell en un correo electrónico a CNN, utilizando un lenguaje que luego repitió en redes sociales.

El propio Hegseth compartió una publicación en redes sociales la noche del miércoles en la que también decía que había sido exonerado.

Sin embargo, esa afirmación difiere notablemente de las conclusiones del inspector general, según el informe no clasificado, que indica reiteradamente cómo las acciones de Hegseth crearon un riesgo innecesario para los miembros del servicio estadounidense y la misión en sí.

“Utilizar un teléfono celular personal para realizar negocios oficiales y enviar información no pública del Departamento de Defensa a través de Signal implica un riesgo potencial de compromiso de información sensible del Departamento de Defensa, lo que podría causar daño al personal y a los objetivos de la misión”, dice el informe. El inspector general no evaluó si Hegseth compartió información clasificada, o si la desclasificó adecuadamente, citando la autoridad de Hegseth como secretario para determinar unilateralmente qué información es protegida. No obstante, el informe deja claro que los detalles de los planes de ataque en sí provinieron de un documento que estaba marcado como clasificado en el momento en que se envió, confirmando detalles reportados inicialmente por CNN.

“Según nuestra revisión, concluimos que parte de la información que el secretario envió desde su teléfono celular personal a través de Signal el 15 de marzo de 2025 coincidía con la información operativa que USCENTCOM envió y clasificó como SECRET//NOFORN”.

El informe no clasificado también confirma que Hegseth se negó a participar en una entrevista presencial con el inspector general como parte de la investigación. Si bien el inspector general no tiene la autoridad para obligar a un funcionario a presentarse a una entrevista, es “altamente inusual” que altos funcionarios se nieguen, dijo Mark Lee Greenblatt, ex inspector general del Interior de EE.UU. y presidente del Consejo de Inspectores Generales. “Tal negativa impide que la OIG haga sus propias preguntas, sondee la memoria del testigo con preguntas de seguimiento y evalúe la credibilidad del testigo”, dijo a CNN. “Y para alguien como el secretario de Defensa, es muy probable que los abogados del Gobierno y otros que no son testigos hayan estado involucrados en la redacción de la declaración de Hegseth, lo que corre el riesgo de desviarse de los recuerdos reales del testigo”.

De manera similar, Hegseth tampoco entregó su dispositivo personal como parte de esta investigación de la IG a pesar de que el informe enfatiza que su uso de ese teléfono violaba la política del Departamento de Defensa, de acuerdo con dos fuentes familiarizadas con la investigación.

Eso también es inusual y va en contra de los estatutos legales que facultan a los inspectores generales, dijo Greenblatt.

“Bajo la Ley de la IG, los IG tienen derecho a acceder a todo el material de la agencia, lo que puede incluir los teléfonos gubernamentales de los altos funcionarios. Si el teléfono tenía pruebas relevantes, la OIG debería haber tenido acceso a él o a una imagen/copia”.

Como resultado, la IG dependió en gran medida de las respuestas escritas de Hegseth, quien dijo que la información que compartió a través de Signal no estaba clasificada, citando su amplia autoridad como secretario de Defensa para determinar qué está protegido bajo la clasificación.

“Tomé detalles generales no específicos que determiné, a mi entera discreción, que no estaban clasificados, o que podía desclasificar de manera segura y creé un resumen no clasificado” de los detalles del ataque de USCENTCOM “para proporcionar a los participantes del chat de Signal”, dijo Hegseth en sus respuestas escritas, según el informe no clasificado de la IG.

A pesar de reconocer que Hegseth sí tiene amplia autoridad en lo que respecta a la desclasificación de información de defensa, el informe también sugiere que las respuestas escritas de Hegseth pueden haber confirmado aún más la conclusión final de la IG de que violó la política del Departamento de Defensa al enviar “información operativa sensible, no pública“, a través de Signal.

“Basándonos en la declaración escrita del secretario que indica que envió información operativa sensible, no pública, a través de Signal desde su teléfono celular personal de dos a cuatro horas antes de que ocurrieran los ataques, concluimos que las acciones del secretario no cumplieron con la DoDI 8170.01, que prohíbe el uso de un dispositivo personal para asuntos oficiales y el uso de una aplicación de mensajería comercial no aprobada para enviar información no pública del Departamento de Defensa”, afirma el informe, citando una política del Pentágono sobre dispositivos.

El informe también cuestionó una parte de la declaración escrita de Hegseth en la que afirma que “no había detalles que pusieran en peligro a nuestros militares o la misión” en sus mensajes de Signal, concluyendo que el contenido de la información que compartió sugería lo contrario.

“El secretario envió información identificando la cantidad y los horarios de ataque de aeronaves tripuladas estadounidenses sobre territorio hostil a través de una red no aprobada y no segura aproximadamente de dos a cuatro horas antes de la ejecución de esos ataques”, dice el informe. “Aunque el secretario escribió en su declaración del 25 de julio a la OIG del Departamento de Defensa que ‘no había detalles que pusieran en peligro a nuestros militares o la misión’, si esta información hubiera caído en manos de adversarios estadounidenses, las fuerzas hutíes podrían haber sido capaces de contrarrestar a las fuerzas estadounidenses o reposicionar personal y activos para evitar los ataques planeados por Estados Unidos”.

“Aunque estos eventos finalmente no ocurrieron, las acciones del secretario crearon un riesgo para la seguridad operativa que podría haber resultado en el fracaso de los objetivos de la misión estadounidense y un daño potencial a los pilotos estadounidenses”, añade.

Los republicanos en el Capitolio han mostrado distintas reacciones a los hallazgos de la IG, pero varios se han abstenido de ofrecer su apoyo total al acosado Hegseth.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dijo este jueves que Hegseth “sirve a la voluntad del presidente”, aunque reconoció que la controversia de Signal fue un “error” que no debe repetirse. “Creo que, en última instancia, la métrica con la que mediría es: ¿estamos más seguros hoy? Y creo que, indudablemente, si miras al Gobierno anterior, no creo que haya ninguna duda al respecto”, dijo cuando se le preguntó si era apropiado que Hegseth continuara dirigiendo el departamento.

CNN lo presionó sobre si el país estaría aún más seguro si alguien distinto a Hegseth, golpeado por la controversia, estuviera a cargo, pero no respondió directamente.

“El tema de Signalgate, creo que todos han reconocido que fue un error. Esperemos que hayan aprendido de ello y puedan hacerlo mejor”, dijo. “Pero, de nuevo, él sirve a voluntad del presidente, y creo que al observar lo que está ocurriendo tanto aquí en casa como en el mundo, pienso que nuestro país y nuestro mundo son lugares más seguros gracias al liderazgo de esta administración”.

Lea aquí el informe no clasificado del IG.

