¿Apoyan los estadounidenses los ataques a barcos de Trump? Es complicado

Análisis de Aaron Blake, CNN

Si nada más, la controversia sobre el segundo ataque del Gobierno de Trump a un supuesto barco de drogas en el Caribe ha sacado a la luz un debate largamente postergado sobre sus ya legalmente dudosos primeros ataques.

Mientras que algunos han advertido que el segundo ataque contra los sobrevivientes podría ser un crimen de guerra, los primeros ataques que ya han matado a más de 80 personas se parecían mucho a un asesinato, dada la falta de una guerra declarada.

Sin embargo, el presidente Donald Trump tiene poco interés en todo ese análisis legal. Como de costumbre, él simplemente piensa que es buena política y buen Gobierno, y eso es lo que importa. O estás a favor de los supuestos narcotraficantes, o estás en su contra.

Cuando se le preguntó el miércoles si castigaría a alguien si se probara que los sobrevivientes fueron asesinados, él eludió la respuesta.

“Creo que van a ver que hay una gran disposición a hacer exactamente lo que están haciendo, eliminar esos barcos”, dijo Trump a los periodistas.

No es la primera vez que se sugiere que el Gobierno ve esto como un tema político ganador, sin importar su legalidad. “Eso es como los chicos en los deportes femeninos: es un tema 80-20”, dijo una persona cercana a la Casa Blanca a Politico en octubre.

No obstante, la realidad es mucho más complicada. Y a medida que profundizamos en los temas legales, vale la pena establecer si esto es siquiera algo que los estadounidenses quieren en primer lugar.

En resumen: podrían favorecer la idea si se despoja de cualquier contexto. Pero está claro que el escrutinio de estos ataques que estamos empezando a ver —incluido el del Congreso— podría no ser amable con el Gobierno.

Quizá la mejor encuesta de referencia aquí proviene de CBS News y YouGov el mes pasado. Mostró que, a nivel superficial, los estadounidenses parecen inclinarse a favor de los ataques.

Mientras que el 53 % estaba a favor de que EE.UU. “use la fuerza militar para atacar barcos que sospecha que intentan traer drogas a EE.UU.”, el 47 % se oponía a ello.

Así que, modestamente popular, parecería.

Pero ciertamente no es un tema 80-20. Y eso es antes de entrar en cualquiera de los detalles más problemáticos, como demostrar que realmente estás matando a las personas correctas.

(De hecho, el expresidente republicano de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, Mike Turner, fue noticia este jueves al decir que los miembros del Congreso están “muy preocupados” por la precisión de la información que se está utilizando. Nuevamente, es un republicano que hasta principios de este año dirigía la comisión de inteligencia).

La siguiente pregunta en la encuesta de CBS fue considerablemente menos favorable para el Gobierno de Trump. Cuando se les preguntó si el Gobierno necesita mostrar públicamente su evidencia de que estos son realmente barcos de drogas, los estadounidenses dijeron que sí por un margen abrumador, 75 % contra 25 %.

Incluso la mitad de los republicanos en esa encuesta dijeron que EE.UU. necesita compartir esa información.

Sin embargo, el Gobierno no solo no ha compartido esa evidencia; tampoco ha nombrado a los más de 80 sospechosos que ha matado ni ha detallado públicamente su justificación legal.

Cuando dos hombres sobrevivieron a un ataque posterior en octubre, el Gobierno los liberó en sus condados de origen en lugar de detenerlos. Esto les impidió presentar desafíos legales que podrían haber obligado al Gobierno a entregar su información.

El Gobierno básicamente ha seguido un enfoque de “simplemente confíen en nosotros”. Pero los estadounidenses parecen escépticos cuando se les presiona sobre los detalles.

Una encuesta anterior de Reuters-Ipsos mostró que los estadounidenses dijeron 51 % contra 29 % que el Gobierno de EE.UU. no debería “matar a presuntos narcotraficantes en el extranjero sin proceso judicial”. Nuevamente, incluso muchos republicanos (el 27 %) se opusieron a lo que está haciendo el Gobierno.

(La pregunta no mencionaba específicamente barcos, pero los ataques a barcos encajan claramente en lo que la encuesta pedía que la gente evaluara).

Hay una verdadera pregunta aquí sobre cuánto les importa realmente a las personas el debido proceso. Tal vez digan que les gustaría ver la evidencia o tener algún tipo de proceso, porque eso suena bien, pero en realidad solo les gusta la idea de que los narcotraficantes sean asesinados. Esa parece ser la jugada muy maquiavélica de Trump. Es muy parecido a cuando Trump desafía la ley con su operación de deportación masiva.

Sin embargo, también hemos visto con esas deportaciones cómo la prisa de Trump y su desprecio por los procesos legales pueden dañar su proyecto más grande. Sus números de aprobación en inmigración, después de todo, han caído considerablemente por debajo del agua, a pesar de que su Gobierno ha asegurado en gran medida la frontera de una manera que no habíamos visto en décadas.

Y cuando se trata de los ataques a los barcos, el diablo ahora está en los detalles que estamos a punto de conocer.

¿Qué pasa si descubrimos que la evidencia utilizada para matar personas, como sugirió Turner, no es tan sólida como afirma el Gobierno?

¿Y qué pasa si descubrimos que el Gobierno mató deliberadamente a sobrevivientes, lo que bien podría ser un crimen de guerra? Todavía no tenemos encuestas sobre eso, pero es lógico pensar que podría ser un problema para las personas que de otro modo podrían apoyar los ataques iniciales, tal como parece haberse convertido de repente en una preocupación importante para algunos republicanos en el Congreso que antes estaban callados.

Aún queda mucho por suceder. Y los detalles importarán mucho. Pero la controversia sobre el segundo ataque ha puesto el foco en un tema que el Gobierno preferiría que no tuviera tal escrutinio. Había evitado esa luz dura durante tres meses, pero ya no más.

Ahora descubriremos cuánto les importa a los estadounidenses el debido proceso.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.