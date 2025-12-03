Trump habla de todo, pero no de dos cosas que realmente importan

Análisis por Stephen Collinson, CNN

En medio de un diluvio de chistes, insultos, furia en las redes sociales y advertencias de acción militar inminente que han surgido del presidente Donald Trump en unos días especialmente locuaces, ha habido dos omisiones sorprendentes.

Ha anunciado pocos planes para aliviar la profunda inseguridad que sufren millones de estadounidenses debido al agobiante coste de la vida diaria o al alarmante aumento de las primas de las pólizas de la Ley de Atención Médica Asequible.

En cambio, está empleando la táctica habitual de un gran generador de marcas: crear una nueva realidad donde tales problemas no existan.

“Mira, la asequibilidad es un engaño iniciado por los demócratas, quienes causaron los problemas de precios”, se enfureció Trump al comienzo de una interminable reunión de gabinete de este martes . “Son como estafadores. Ya sabes… Yo los llamo estafadores. Salen y dicen ‘asequibilidad’”.

Trump tiene razón al afirmar que la inflación alcanzó sus niveles más altos en 40 años bajo la presidencia de Joe Biden. Y algunos demócratas parecen haber descubierto tardíamente la palabra “asequibilidad” y la ven como una varita mágica para revitalizar su partido.

Pero ser culpado por el aumento de los costos es una maldición del cargo. Trump debería saberlo. Sus promesas de reducir los precios lo ayudaron a recuperar la Casa Blanca el año pasado. Y ahora está en la cuerda floja. Calificar todo esto de engaño no le ayudará ni a él ni a los ciudadanos más afectados.

Trump está asumiendo un riesgo importante al optar por negar la crisis del costo de vida que actualmente domina la política, especialmente porque las elecciones recientes muestran que puede ser una fuente de victorias para los demócratas y amenaza el control del Congreso por parte del Partido Republicano el próximo año.

No es la primera vez que los discursos de Trump sobre la asequibilidad han puesto a J.D. Vance en una situación difícil.

Como posible sucesor de Trump, el vicepresidente no puede simplemente ignorar el principal problema de los votantes. Sentado frente a Trump en el gabinete, aceptó implícitamente que no todo era perfecto, mientras se hacía eco de la postura de su jefe de que la culpa era de Biden.

“Sería absurdo solucionar todos los problemas de los últimos cuatro años en tan solo 10 meses”, dijo Vance. “Creo que 2026 será el año en que esta economía realmente despegue”.

El presidente se mostró igualmente arrogante respecto al aumento de las primas del Obamacare, que podría privar a millones de personas de atención médica el próximo año.

Un esfuerzo de la Casa Blanca y los republicanos del Capitolio para encontrar una solución se ha estancado en medio de desacuerdos dentro del partido, según informó CNN el martes. E incluso Trump insinuó antes del Día de Acción de Gracias que esta era una postura insostenible, por mucho que deteste el Obamacare.

Pero el martes, hubo pocas señales de que el liderazgo presidencial necesitara imponer alguna solución en un Congreso republicano profundamente reticente.

“La horrible atención médica de Obamacare”, dijo Trump antes de referirse a su idea de dar dinero del Gobierno a los asegurados para que puedan acceder al mercado por su cuenta, un plan tan complejo que tiene pocas posibilidades de concretarse antes de las fiestas.

“Queremos que llegue a la gente y que luego la gente compre su propia atención médica, y les irá de maravilla. Les irá de maravilla. Así que estamos negociando eso ahora con los demócratas”, dijo Trump, con el mismo tipo de comentarios vagos que nunca dieron como resultado un plan de salud en sus cinco años en el poder.

Trump ha intentado reducir el precio de ciertos medicamentos recetados.

Y el martes habló con orgullo sobre cómo ha logrado que los medicamentos para bajar de peso, o lo que él llamó la “droga para la grasa, la droga para la grasa, GRASA, para la gente gorda”, sean más asequibles.

Pero si bien estas medidas a menudo implican pensar de forma innovadora, algo que limita a los políticos comunes, no existe una línea estratégica clara entre los anuncios públicos llamativos.

Mientras Trump, un multimillonario, lucha por comprender la asequibilidad, tiene otros grandes planes.

Tomemos como ejemplo el Aeropuerto Dulles, en las afueras de Washington. “Es un aeropuerto terrible. Fue mal diseñado, con un buen edificio, de hecho. Tiene una terminal hermosa”, dijo Trump al Gabinete. “Vamos a convertirlo en algo realmente espectacular. Tenemos un plan increíble para ello”.

El presidente no es popular en el liberal Washington, ni en sus suburbios. Pero sus índices de aprobación local podrían dispararse si logra liberar a la multitud de Beltway de los abarrotados autobuses de la década de 1960 que los llevan a la aduana después de largos vuelos internacionales.

Sin embargo, es poco probable que traer a Dulles al siglo XXI alivie la crisis económica que afecta a millones de personas. Parece, más bien, un proyecto vanidoso y poco convincente que el presidente espera que deje huella mucho después de dejar el cargo, como el nuevo salón de baile de la Casa Blanca.

La reunión del Gabinete fue tan absurda como todas las demás. Los subordinados competían entre sí por superarse alabando al presidente.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, promovió su campaña “Que Estados Unidos vuelva a volar con inteligencia”. “Quizás no usar pijama ni pantuflas en el avión”, indicó.

Y el secretario de Estado, Marco Rubio, proclamó “el año más transformador en la política exterior estadounidense desde el final de la Segunda Guerra Mundial, al menos”.

Para entonces, incluso Trump ya había oído suficiente y parecía cerrar los ojos y abandonar la reunión.

No obstante, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a CNN que el presidente estaba “escuchando atentamente y dirigiendo toda la maratónica reunión de gabinete de tres horas”.

La presencia de Rubio al lado del presidente contó una historia extraordinaria.

Se podría pensar que el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional debería haber estado en el Kremlin intentando negociar el fin de la guerra en Ucrania con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

En cambio, la delegación estadounidense estuvo encabezada por el enviado de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner. Ambos hombres son adinerados negociadores y reflejan el mercantilismo transaccional de la política exterior de Trump.

Rubio también podría haber aguado la fiesta al ser el mayor escéptico de Putin en el equipo principal de Trump.

Los intentos de Trump de poner fin a la guerra en Ucrania son uno de sus grandes proyectos de política exterior, en parte dirigidos a ganar un Premio Nobel de la Paz, que críticos republicanos como la descontenta representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene, temen que estén alejando al mandatario de sus raíces en el movimiento “America First”. Greene también quiere que aborde la asequibilidad.

Otra de esas aventuras extranjeras es el enorme despliegue militar estadounidense en Venezuela diseñado para derrocar al presidente Nicolás Maduro como parte de un intento más amplio de imponer el poder de Trump en el hemisferio occidental.

Pero las mismas encuestas que muestran que los estadounidenses están obsesionados con el costo de los alimentos, la vivienda y la atención médica también revelan que las mayorías se oponen a una acción militar en Venezuela, el tipo de posible involucramiento en el exterior al que Trump alguna vez se opuso.

El enfrentamiento con Maduro y los ataques militares de la administración contra presuntos narcotraficantes en aguas venezolanas han arrastrado al presidente a otra tormenta que lo distraerá de las prioridades de los votantes.

Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dedicaron gran parte de la reunión del Gabinete a defenderse de un segundo ataque contra un barco que, según advierten los demócratas, podría constituir un crimen de guerra.

El drama en Venezuela también está generando nuevas divisiones en el Partido Republicano y el movimiento MAGA.

Los republicanos de línea dura y algunos legisladores latinos quieren que Trump se ensañe con Maduro. Pero el ala antintervencionista del movimiento MAGA lo ve como una distracción y un repudio al movimiento “Estados Unidos Primero”.

Pero la reunión del Gabinete también mostró por qué, a pesar de todos sus crecientes problemas políticos, Trump sigue siendo tan popular entre los votantes de base del Partido Republicano y por qué tantos progresistas no comprenden sus métodos y su atractivo.

El presidente utiliza estos eventos como una fuente de inspiración para reforzar las credenciales antisistema que lo llevaron a la Casa Blanca.

Dice cualquier cosa y a menudo se muestra orgullosamente grosero. Las carcajadas que se escuchan en la mesa del Gabinete no solo muestran servilismo. Los partidarios de Trump piensan que es gracioso. Él llega a ellos.

Y las burlas de los medios de comunicación tradicionales sobre sus reuniones de Gabinete al estilo Putin solo refuerzan la idea de que está luchando contra los centros de poder que sus seguidores odian.

El discurso de Trump contra los inmigrantes somalíes en Minnesota el martes les parecerá a muchos estadounidenses profundamente ofensivo, racista y una deshonra para los valores de una nación inmigrante. “No los quiero en nuestro país, para ser sincero, ¿de acuerdo? Alguien dijo: ‘Oh, eso no es políticamente correcto’. Me da igual. No los quiero en nuestro país. Su país no sirve por algo. Su país apesta”.

Esta puede ser una opinión minoritaria. Y ver a un presidente calificar de “basura” a cualquier grupo étnico, como hizo Trump el martes, es impactante, especialmente uno que incluye a muchos estadounidenses con pasaporte que tienen derecho a las mismas protecciones constitucionales que cualquier otro ciudadano.

Pero la retórica antinmigrante de Trump fue la primera piedra de su coalición política. Y lo está haciendo de nuevo. Siempre que se ve en apuros políticos, recurre a atacar a los foráneos.

Hegseth entiende la lección. Su desprecio por las reglas y las normas legales que rigen la acción militar estadounidense podría horrorizar a los tradicionalistas y poner a los altos oficiales estadounidenses en una situación incómoda. Pero encaja con la ética política de Trump, un hombre fuerte.

La mayoría de los secretarios de defensa podrían sentirse mortificados al ser acusados ​​de violar las leyes de guerra. Hegseth, si bien negó haber ordenado o tenido conocimiento del doble ataque, redobló la apuesta por la teatralidad del momento para lograr un efecto político. “El presidente Trump ha empoderado a los comandantes… para hacer lo necesario, que son cosas oscuras y difíciles en plena noche en nombre del pueblo estadounidense”, declaró.

Estos comentarios dominaron los medios conservadores durante toda la tarde y la noche del martes, y pueden servir para presionar a cualquier legislador republicano que quiera una investigación genuina sobre la conducta de Hegseth.

¿Pero qué pasa con los estadounidenses fuera de la burbuja MAGA?

Trump nunca ha intentado ampliar mucho su base, y aun así construyó una coalición que le permitió ganar dos mandatos en la Casa Blanca. Pero organizar eventos interminables que complacen a sus partidarios e ignoran las preocupaciones económicas que aquejan a todos los demás parece una mala decisión política.

Simplemente no intentes decirle que está equivocado. “Algunas personas me corregirán porque siempre les encanta hacerlo, aunque tenga razón en todo”, dijo Trump.

