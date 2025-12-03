Mundial 2026: estos son los deportistas y artistas invitados a la gala del sorteo del 5 de diciembre

Por Federico Leiva, CNN en Español

La FIFA se vestirá de gala este viernes 5 de diciembre para el sorteo del Mundial 2026 en Washington, que dejará definido el camino que tendrán que sortear las 48 selecciones participantes para poder levantar el trofeo más preciado el 19 de julio en Nueva Jersey.

Será una ceremonia cargada de figuras deportivas y del entretenimiento, según el listado que la FIFA compartió este miércoles.

La leyenda del Manchester United y excapitán de la selección de Inglaterra Rio Ferdinand tendrá la tarea de dirigir el sorteo, acompañado de la galardonada locutora Samantha Johnson.

A ellos se sumará un arsenal de figuras del deporte estadounidense, abarcando casi a todas las principales disciplinas del país: el dos veces ganador del Super Bowl Eli Manning estará como presentador en la alfombra roja, mientras que como asistentes del sorteo figurarán el jugador de fútbol americano más ganador de la historia, Tom Brady, el para muchos mejor jugador de la historia del hockey sobre hielo, Wayne Gretzky, el jardinero de los Yankees de Nueva York Aaron Judge y el emblemático Shaquille O’Neal, multicampeón con los Lakers de Los Angeles.

Pero el Mundial es mucho más que fútbol, especialmente en esta edición que tendrá a Estados Unidos como una de sus sedes. Y como EE.UU. es sinónimo de Hollywood, no sorprende ver a Kevin Hart como presentador de la ceremonia. El popular cómico y actor ya estuvo presente hace meses cuando la FIFA develó los estadios del Mundial 2026, y en esta ocasión estará acompañado por la modelo y productora Heidi Klum, quien ya participó de este tipo de gala en 2005, de cara a la Copa del Mundo que se llevó a cabo en su país, Alemania, en 2006.

Junto a ellos estará el actor y productor estadounidense de raíces hispanas Danny Ramírez (reconocido por sus papeles en “Captain America: Brave New World” y “Top Gun: Maverick”), acompañado de leyendas del fútbol que la FIFA convocó para la ocasión.

Además, el sorteo tendrá un par de números musicales. Uno de ellos estará protagonizado por el inigualable Andrea Bocelli, talento de la música clásica, quien compartirá escenario con la estrella británica del pop Robbie Williams y con la cantante estadounidense Nicole Scherzinger. Después de que finalice el sorteo y quede claro el camino para las selecciones clasificadas, la reconocida banda Village People bajará el telón de la jornada con una interpretación de Y.M.C.A., su canción más emblemática.

El sorteo se realizará en el histórico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, y podrá seguirse en vivo en el sitio web de la FIFA y en las redes sociales oficiales del Mundial 2026 desde las 12 ET. CNN en Español también tendrá cobertura en vivo del evento.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.