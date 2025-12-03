Siete maneras en que Trump endurece su lucha contra toda forma de inmigración en EE.UU.

Por Michael Williams y Priscilla Álvarez

La última ofensiva de control inmigratorio del presidente Donald Trump, provocada por el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional, implica que ahora ha detenido o endurecido significativamente los límites a todas las formas legales e ilegales de entrada de extranjeros a EE.UU., lo que provoca miedo y confusión generalizados entre los inmigrantes que no están seguros de qué sucederá con sus casos pendientes

La campaña de deportación masiva de Trump ha llamado la atención por sus tácticas de arresto con mano dura contra inmigrantes indocumentados en todo el país. Pero la constante insistencia del Gobierno en implementar cambios graduales en el sistema de inmigración estadounidense también ha sido disruptiva, obstaculizando un proceso ya de por sí arduo para millones de personas.

En los días transcurridos desde que dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados en Washington, supuestamente por un inmigrante afgano, el Gobierno ha anunciado un puñado de cambios de política, incluida una pausa en las decisiones de asilo, una revisión de los casos bajo la administración Biden y un “reexamen” de ciertos titulares de tarjetas de residencia, que tienen amplias ramificaciones para los inmigrantes que residen en los EE.UU.

“Estamos revisando a todas estas personas que han solicitado asilo, personas que viajarían a este país, y analizando más información, qué plataformas de redes sociales pueden haber visitado, las comunicaciones que tienen, información biométrica y datos que podemos recopilar de ellos, pero también de su Gobierno”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a Kaitlan Collins, de CNN, el lunes.

Como parte de esa iniciativa, Noem recomienda que la lista de países con prohibición de viajes de Trump se amplíe para incluir entre 30 y 32 países, un aumento respecto a la lista actual de 19, según una fuente familiarizada con el asunto. Para mayor confusión para los futuros viajeros, no está claro qué países se añadirán a la lista ni cuándo se anunciarán.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) también suspendió el martes, con efecto inmediato, las solicitudes de inmigración de personas de los 19 países actuales, según un memorando de política .

El Gobierno ha citado con frecuencia preocupaciones de seguridad nacional para impulsar su agenda de inmigración e implementar restricciones.

Los funcionarios de la administración Trump y los defensores de una línea dura en materia de inmigración han argumentado que hacerlo es necesario para arreglar partes del sistema que, según ellos, han sido explotadas por los inmigrantes que llegan al país o por los que ya residen en Estados Unidos. Pero los abogados y defensores de los inmigrantes afirman que los altibajos y el endurecimiento de las normas han ralentizado un sistema que ya era engorroso.

“Es difícil predecir y asesorar a nuestros clientes sobre cómo navegar por este sistema”, dijo Jeff Joseph, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.

“Imagina caminar con los ojos vendados en una casa de espejos. Nunca sabes: ‘¿Me estoy estrellando contra un muro? ¿Hay una esquina? ¿Hay alguna manera de cambiar de dirección?’. Es difícil dar consejos cuando cada viernes hay un nuevo anuncio del Ejecutivo o un tuit con cambios de política impredecibles”, añadió.

Estos cambios han sido impugnados con frecuencia en los tribunales, lo que ha generado más caos y confusión para quienes navegan por el sistema. Algunos abogados de inmigración han aconsejado a sus clientes que esperen con calma, ante los frecuentes latigazos y el temor de ser detenidos en los registros de rutina o las audiencias de inmigración. Otros inmigrantes, mientras tanto, han optado por salir voluntariamente.

En ocasiones, esos desafíos legales han sido indicativos de las limitaciones que tiene el Ejecutivo para reformar el sistema de inmigración de Estados Unidos.

“Se tiene un amplio control sobre aspectos específicos de lo que sucede, y se pueden realizar cambios drásticos en las políticas, pero no se puede cambiar el sistema en su conjunto sin que el Congreso promulgue leyes. Creo que esto sigue vigente”, dijo Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria, un grupo de expertos no partidista, refiriéndose al Poder Ejecutivo.

Durante gran parte de los primeros tres años de la administración del presidente Joe Biden, la frontera sur se vio abrumada por la cantidad de migrantes que buscaban cruzar a Estados Unidos, impulsada por una combinación de la pandemia de covid-19, desastres naturales y el empeoramiento de las condiciones económicas en América Latina.

En el último año de la presidencia de Biden, su Gobierno implementó restricciones a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México que, según dijeron funcionarios de Seguridad Nacional, redujeron los cruces fronterizos.

Pero detener el flujo de personas, al que Trump se ha referido repetidamente como una “invasión”, siguió siendo un principio central de su exitosa campaña presidencial, y a pocas horas de asumir su segundo mandato, su administración tomó medidas que, en la práctica, buscaban cerrar el asilo en la frontera sur. El mes pasado, la Corte Suprema anunció que revisaría la política de Trump de rechazar a los solicitantes de asilo en la frontera.

Trump firmó un decreto que declaró una emergencia en la frontera, lo que provocó el despliegue de personal militar adicional para ayudar con las tareas logísticas y burocráticas y terminar el muro fronterizo largamente prometido por Trump.

En marzo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos adjudicó el primer contrato de muro fronterizo durante el segundo mandato de Trump, dándole a una empresa constructora más de US$ 70 millones para construir aproximadamente siete millas (más de 10 km) de barrera en el sur de Texas.

La administración Trump ha dicho que estas acciones han contribuido a una caída significativa en los cruces fronterizos, afirmando una caída significativa en los cruces fronterizos de migrantes en los primeros 100 días de su segundo mandato.

Tras el tiroteo contra miembros de la Guardia Nacional en Washington, la semana pfasada, USCIS anunció que suspendería todas las decisiones de asilo hasta que “podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y examinado al máximo grado posible”.

Según el Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse, a fines de agosto de 2025, había más de 2,2 millones de inmigrantes esperando decisiones o audiencias sobre asilo.

El Departamento de Seguridad Nacional también afirmó que estaba revisando todas las decisiones de asilo tomadas durante el mandato de Biden tras el tiroteo. Esta suspensión significa que los solicitantes de asilo que podrían haber esperado años para que se resolvieran sus casos ahora enfrentan un futuro aún más incierto.

En 1990, el Congreso creó un programa de estatus de protección temporal para personas que huían de países afectados por desastres naturales, guerras u otras condiciones que dificultaban su regreso. El programa les otorgaba el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos por un período temporal prorrogable.

A finales de marzo, diecisiete países estaban cubiertos por el TPS, lo que representa aproximadamente 1,3 millones de extranjeros residentes en Estados Unidos. Sin embargo, la administración Trump ha buscado reducir las protecciones para los ciudadanos de varios países.

En febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que buscaba poner fin a las protecciones del TPS para los ciudadanos de Haití, que habían estado cubiertos por el programa desde que el país sufrió un terremoto devastador, en 2010. Un juez federal luego bloqueó esa medida después de acusar al DHS de no seguir los procedimientos ordenados por el Congreso.

La administración también ha tomado medidas para poner fin al TPS o revertir las extensiones para Venezuela, Afganistán, Camerún, Nepal, Honduras, Nicaragua y Siria.

En noviembre, el DHS decidió poner fin también al TPS para Sudán del Sur y Myanmar, ambos países sumidos en años de guerra civil.

A diciembre, 12 países estaban amparados por el TPS, aunque varias de sus designaciones expirarán el próximo año. Este plazo podría cambiar en espera de acciones legales.

En octubre, la administración Trump anunció que restringiría el número de refugiados que Estados Unidos admitiría a 7.500 cada año, una cantidad minúscula para un país que durante mucho tiempo había sido un faro para millones de personas que huían de la guerra, la pobreza y la persecución en sus países de origen y que había permitido el ingreso de refugiados bajo programas que gozaban de apoyo bipartidista.

En 2024, Estados Unidos admitió a poco más de 100.000 refugiados, principalmente de la República Democrática del Congo, Afganistán, Venezuela y Siria.

El principal grupo al que Trump acoge son los sudafricanos blancos. El presidente y funcionarios de su administración, incluido su exasesor, el multimillonario sudafricano Elon Musk, afirman que este grupo enfrenta persecución, racismo, amenazas y asesinatos en su país de origen.

Tanto Trump como Musk alegaron que los sudafricanos blancos estaban siendo discriminados debido a las políticas de reforma agraria implementadas por el Gobierno de ese país, las cuales buscaban reparar el legado del apartheid, el sistema bajo el cual los sudafricanos no blancos fueron desplazados por la fuerza de sus tierras para favorecer a los blancos. Los sudafricanos negros, que representan más del 80 % de la población de 63 millones, poseen solo alrededor del 4 % de las tierras privadas.

El Gobierno de Sudáfrica ha refutado firmemente las afirmaciones de la administración Trump de que está discriminando a sus ciudadanos blancos.

CNN informó anteriormente que la administración Trump también está tomando medidas para volver a entrevistar a ciertos refugiados que fueron admitidos en Estados Unidos bajo el mandato de Biden como parte de una revisión integral de sus casos.

El tiroteo contra miembros de la Guardia Nacional en Washington, la semana pasada, también impulsó al USCIS a anunciar “una reevaluación rigurosa y exhaustiva de cada green card para cada extranjero de cada país de interés”. Los titulares de la tarjeta de residencia tienen derecho a vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos, pero no disfrutan de todos los beneficios de la ciudadanía, como el derecho a votar o a tener un pasaporte estadounidense.

Cuando se le pidió que aclarara qué países eran motivo de preocupación, el USCIS señaló a CNN una proclamación presidencial de junio que nombraba a 19 países, incluidos Cuba, Laos, Venezuela, Haití y Afganistán.

Revisar la situación de los titulares de tarjetas de residencia de cada uno de esos países podría ser una tarea monumental, que requeriría que la administración revisara el estatus de decenas de miles de personas. No se sabe cuándo finalizará la revisión.

En septiembre, la administración Trump intentó imponer restricciones a ciertas visas de trabajo, alegando que estas se utilizaban en detrimento de los trabajadores estadounidenses que estaban siendo reemplazados en lugar de suplantados por los trabajadores extranjeros.

Trump firmó un decreto que impone una tarifa de solicitud de US$ 100.000 para las visas H-1B, comúnmente utilizadas por empresas tecnológicas que afirman que el programa es necesario para cubrir las necesidades de trabajadores que no pueden encontrar en Estados Unidos. Anualmente se otorgan alrededor de 65.000 visas H-1B, y la demanda a menudo supera la oferta.

En octubre, el Gobierno anunció varios cambios al programa, incluyendo restringir la definición de “ocupación especializada”, mejorar la “capacidad del DHS para hacer cumplir el cumplimiento a través de inspecciones en los lugares de trabajo” y reformar la metodología salarial que, según los funcionarios, anteriormente ponía en desventaja a los trabajadores estadounidenses.

Una industria que el presidente parece dudar en restringir es la agricultura, que depende en gran medida de la mano de obra inmigrante, tanto legal como indocumentada.

Mientras Trump adoptaba una postura de línea dura contra la inmigración indocumentada este verano, detrás de escena miembros de su administración estaban trabajando para calmar las preocupaciones en esa industria sobre los efectos de una ofensiva antiinmigratoria, y el propio tono del presidente hacia los trabajadores agrícolas indocumentados ha sido notablemente más suave en comparación con otros sectores.

La administración ha emitido miles de visas menos para estudiantes internacionales de lo que había sido habitual durante años anteriores.

Este año, el Gobierno también ha puesto la mira en las visas existentes de miles de estudiantes internacionales, con especial atención a aquellos que participaron activamente en las protestas en los campus universitarios que se oponían a la campaña militar de Israel en Gaza.

El Departamento de Estado ha revocado alrededor de 6.000 visas de estudiantes este año, y la postura restrictiva de la administración respecto de lo que los estudiantes con visas pueden publicar en las redes sociales ha desalentado a otros incluso de postularse para estudiar en Estados Unidos.

Las razones para la revocación de visas han variado desde casos de alto perfil que involucran acusaciones de apoyo a organizaciones terroristas hasta incidentes relativamente menores, que incluyen delitos menores cometidos hace años.

A principios de este año, el Gobierno de EE.UU. prestó especial atención a las visas para estudiantes chinos. La administración Trump procedió a revocar enérgicamente las visas de estudiantes chinos, antes de revertir posteriormente su postura.

En una entrevista con Fox News, el mes pasado, el presidente dijo que cree que “es bueno” tener estudiantes de “países externos” inscriptos en universidades estadounidenses, y defendió a China mientras atacaba a Francia, un aliado cercano de Estados Unidos.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.