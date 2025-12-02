Rubio dice que la incapacidad de Maduro para cumplir un acuerdo no significa que Trump “no deba intentarlo”

Por Aleena Fayaz, CNN

El secretario de Estado, Marco Rubio, animó este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a llegar a un acuerdo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a pesar de lo que describió como la incapacidad del líder venezolano para cumplir un acuerdo.

“Pero al final del día, tiene que haber alguien con quien realmente se pueda hacer un acuerdo. Hemos hecho un acuerdo con los chinos, pero Maduro nunca ha cumplido el acuerdo. Eso no significa que el presidente no lo vaya a intentar, eso no significa que no debamos intentarlo”, dijo Rubio en una entrevista con Sean Hannity, de Fox.

Los comentarios de Rubio llegan mientras Trump anunció más temprano el martes que pronto comenzará a atacar objetivos dentro de Venezuela. Estados Unidos ha aumentado la presión sobre Venezuela con ataques a embarcaciones de narcotráfico y un aumento de activos militares en el Caribe. Las Fuerzas Armadas estadounidenses han desplegado más de una decena de buques de guerra y 15.000 soldados en la región.

Aun así, Trump confirmó que habló por teléfono con Maduro, pero no reveló detalles específicos de la llamada. Y el lunes, Trump y altos funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos se reunieron en la Casa Blanca para discutir los próximos pasos sobre Venezuela.

