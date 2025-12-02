Esposa de Juan Orlando Hernández dice que el expresidente enfrenta riesgos si regresa a Honduras tras ser indultado

Por María Santana y Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Ana García de Hernández, esposa del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, dijo este martes en una entrevista con CNN que su esposo enfrenta “muchos riesgos” si regresa a su país después de que fue liberado la noche del lunes de una prisión en Nueva York tras recibir un indulto del presidente de EE.UU., Donald Trump.

“Juan Orlando combatió la criminalidad organizada y aquí en el país hay muchos riesgos para él en su seguridad personal, en su integridad física, hubieron antes amenazas a muerte e intentos de quitarle la vida”, dijo.

García de Hernández habló con CNN apenas unas horas después de que su esposo saliera de la prisión en Nueva York. El exmandatario, que gobernó Honduras entre 2014 y 2022, había sido condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel y a una multa de US$ 8 millones por delitos de narcotráfico. Esa condena quedó sin efecto tras el indulto “total y completo” otorgado por Trump.

García de Hernández dijo que el exmandatario permance actualmente en Estados Unidos y aseguró que el clima político actual en Honduras tampoco ofrece garantías para su seguridad. Aseguró que, mientras el partido Libre continúe en el poder —hasta enero próximo—, su esposo no contará con condiciones mínimas de protección.

“No creo que mientras ellos estén aquí en el poder, Juan Orlando tendrá las condiciones de seguridad en el país”, dijo.

Trump había anunciado el viernes, días antes de las elecciones presidenciales en Honduras, que otorgaría el indulto. Dijo que Honduras se lo había solicitado y que la condena contra Hernández “fue un montaje del Gobierno de Biden”. En ese mismo mensaje expresó su respaldo al candidato conservador Nasry “Tito” Asfura. Las elecciones del domingo aún no tienen un resultado final, y persiste un empate técnico entre Asfura y el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla.

La familia, aseguró García de Hernández, aún no define qué pasos seguirá tras la liberación. “Fue un proceso tremendo los últimos cuatro años… un día a la vez”, señaló. Contó que el reencuentro, aunque por videollamada, ha sido motivo de celebración y alivio, pero insistió en que “él enfrenta muchos riesgos” en su país.

García de Hernández también respondió a quienes cuestionan el indulto con comparaciones a otros líderes señalados por vínculos con el crimen organizado. “No podemos comparar con Maduro. Hay información abundante y evidencia de su relación con el crimen organizado”, expresó.

La esposa del exmandatario de Honduras insistió en que su esposo es inocente y calificó su caso como “persecución política”.

“No veo ninguna contradicción en la decisión del presidente Trump”, dijo. “Creo que está haciendo justicia en un caso donde no había pruebas”.

Desde que Trump anunció su intención de indultar a Hernández, la medida recibió numerosas críticas en Estados Unidos, y algunos señalan que podría contradecir los esfuerzos del país en la región contra los presuntos cárteles de droga.

Hernández fue declarado culpable en marzo de 2024 de un listado de cargos presentados por los fiscales estadounidenses, que van desde la conspiración para importar cocaína hasta la posesión de armas de fuego y que describen varios años de vida criminal.

Los fiscales lo acusaron de conspirar con cárteles que movieron más de 400 toneladas de cocaína. “Esto equivale a mucho más de aproximadamente 4.500 millones de dosis individuales de cocaína”, dijeron los fiscales. El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en ingles) de EE.UU. también dijo que, durante sus años en el cargo, “protegió y enriqueció a los narcotraficantes de su círculo íntimo”.

“Como presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández abusó de su poder para apoyar una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo, y los pueblos de Honduras y Estados Unidos sufrieron las consecuencias”, dijo el Fiscal General Merrick B. Garland, según un comunicado del DOJ del día de la sentencia

Garland sostuvo que Hernández “financió su carrera política con ganancias del narcotráfico y abusó de su autoridad como presidente de Honduras para traficar cientos de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos”.

Según documentos judiciales citados en el comunicado, desde al menos aproximadamente 2004, hasta aproximadamente 2022, Hernández, “estuvo en el centro de una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo”.

García de Hernández contó que su esposo había enviado una carta al expresidente Trump desde prisión hace aproximadamente un mes, el 28 de octubre —día de su cumpleaños—, en la que le exponía detalles del caso y pedía su intervención.

Dijo que esa gestión formó parte del proceso que culminó con el indulto anunciado el viernes y hecho efectivo este lunes por la noche.

La esposa del exmandatario expresó su gratitud por la decisión de Trump. “Agradezco a Dios en primer lugar y agradezco al presidente Trump por haber tomado esta decisión de indultar a mi esposo”, dijo.

También envió un mensaje a los hondureños, a quienes agradeció “el cariño, la solidaridad y el respaldo” recibidos en estos años. “Esto no sólo reivindica a mi familia, reivindica también a Honduras”, agregó.

