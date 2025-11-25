Italia: un hombre se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión

Por Barbie Latza Nadeau y Jack Guy, CNN

Las autoridades se percataron por primera vez de un presunto delito al notar el vello oscuro en la nuca, las manos y la barbilla de la anciana que intentaba renovar su documento de identidad. Esa sospecha llevó al arresto de un hombre de 57 años en el norte de Italia.

El hombre, cuyo nombre no ha sido revelado por las autoridades, es hijo de Graziella Dall’Oglio, quien murió en 2022 a los 82 años en Borgo Virgilio, cerca de la ciudad de Mantua, según informó a CNN un vocero de la comisaría de Mantua este martes.

La policía afirma que el hombre, un exenfermero actualmente desempleado, no reportó la muerte de su madre.

Cuando el documento de identidad de la anciana expiró, el hijo se maquilló, se puso una peluca y usó su ropa para hacerse pasar por ella y renovarlo —algo que en Italia debe hacerse en persona—, indicó el vocero.

Sin embargo, el agente que tramitó la solicitud sospechó que algo no cuadraba y alertó a las autoridades, que convocaron nuevamente a la supuesta señora Dall’Oglio a la oficina municipal.

Imágenes de vigilancia del estacionamiento muestran que el hombre llegó conduciendo vestido como su madre, a pesar de que ella no tenía licencia para manejar, señaló el vocero. La policía lo interceptó en el lugar.

Los agentes luego fueron al domicilio de la anciana y encontraron su cuerpo momificado en un armario de la lavandería, envuelto en sacos de dormir, añadieron.

El hombre está acusado de ocultación de un cadáver, fraude al Estado, suplantación de identidad y falsificación de documento público, indicó el vocero.

También se le acusa de haber extraído líquidos del cuerpo de su madre con una jeringa para evitar la descomposición. Se ordenó una autopsia para determinar la causa de la muerte.

Permanece detenido en una cárcel local mientras los fiscales esperan los resultados de la autopsia, según informó el vocero de la policía.

El fraude de pensiones estatales es común en Italia: cada año decenas de personas son arrestadas por hacerse pasar por alguien que ha fallecido para cobrar su pensión, según estadísticas de la policía financiera italiana, conocida como Guardia di Finanza.

Como los registros de defunción y los servicios públicos del país no siempre están sincronizados, pueden pasar años antes de que se reporte una muerte, lo que permite que los pagos de pensión sigan enviándose hasta que alguien notifique a la oficina de pensiones correspondiente.

