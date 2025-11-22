ICE detiene a un estudiante de secundaria de Rhode Island en un juzgado y genera críticas de funcionarios estatales

Por Taylor Galgano, Caroll Alvarado y Diego Mendoza, CNN

Las tácticas agresivas empleadas por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas provocaron la ira del gobernador de Rhode Island y del presidente del Tribunal Supremo estatal esta semana, cuando un estudiante de secundaria en prácticas fue detenido e interrogado antes de ser puesto en libertad.

El incidente, captado en video, muestra el momento en que agentes de ICE detienen al adolescente, que participa en una experiencia de pasantía en el Tribunal Superior de Rhode Island, mientras un juez lo llevaba a la escuela.

“Los agentes de ICE detuvieron indebidamente a un estudiante de secundaria en prácticas frente al Tribunal Superior; un acto indignante e indefendible que podría haber trastornado por completo la vida de una persona joven”, denunció el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, en un comunicado el jueves.

El Departamento de Seguridad Nacional ha recibido críticas por perseguir objetivos dentro o cerca de juzgados, después de revocar las directrices que limitaban la actividad en dichos lugares.

Así se desarrolló este más reciente incidente.

Todo comenzó en una sala de audiencias, donde el adolescente se percató de que alguien le estaba tomando fotos, informó a CNN un miembro del personal judicial familiarizado con la situación.

Cuando el personal de seguridad le pidió a la persona que dejara de tomar fotos para cumplir con las normas del juzgado, el individuo se identificó como agente de ICE, según la fuente del juzgado.

CNN preguntó al Departamento de Seguridad Nacional por qué los agentes estaban tomando fotos del becario.

Al enterarse de que un agente de ICE le estaba tomando fotos, el pasante pareció conmocionado por la experiencia, y el juez asociado del Tribunal Superior, Joseph McBurney, se ofreció a llevarlo en coche a su escuela secundaria, contó el empleado.

Posteriormente, agentes de ICE rodearon el coche del juez cuando este tenía intención de llevar al becario a la escuela, según un miembro del personal del tribunal y un video del incidente.

En un video de la Red de Defensa contra la Deportación de Rhode Island, se ve al menos a seis agentes federales cerca del auto de McBurney, pidiéndole a él y al adolescente que salgan del vehículo.

“¿Es usted juez aquí?”, parece preguntar uno de los agentes de ICE a McBurney después de que este abre la puerta de su coche.

Unos 30 segundos después, se ve a un agente federal sujetando las manos del becario por detrás de la espalda y escoltándolo lejos del vehículo mientras manifestantes cercanos gritan a los agentes.

McBurney continúa hablando con los agentes federales, explicándoles que el adolescente es un pasante y que estaban cometiendo un error, según informó a CNN un miembro del personal del tribunal familiarizado con la situación.

El pasante, cuya identidad no fue revelada ni por el tribunal ni por ICE, fue escoltado a través de una calle concurrida frente al juzgado de Providence. Después de verificar su identidad, los agentes federales liberaron al adolescente, según informó un portavoz del Poder Judicial de Rhode Island.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró a CNN que los agentes habían estado buscando a un “depredador de menores” e “interrogaron brevemente a alguien que se parecía al objetivo”, pero que la persona “nunca fue arrestada ni detenida”.

CNN se ha puesto en contacto con el DHS y con el juez McBurney para obtener más información.

Este incidente se produce mientras ICE continúa realizando arrestos en juzgados de todo el país.

De hecho, los manifestantes ya estaban realizando una concentración contra ICE frente al juzgado para protestar contra la actividad del departamento en los juzgados y en apoyo de las audiencias judiciales virtuales, para las cuales los inmigrantes no necesitarían estar físicamente presentes, reduciendo así su exposición a la actividad de los agentes federales.

Un video muestra a los manifestantes gritando “¡Déjenlo ir!” mientras liberaban al adolescente. “¡Es apenas un crío!”, se oye gritar a alguien de la demostración, mientras otro añade: “¡Tiene 16 años!”.

El presidente del Tribunal Supremo de Rhode Island, Paul A. Suttell, afirmó que el incidente refuerza la necesidad del poder judicial de centrarse en cómo mejorar el acceso a las audiencias virtuales.

“Este incidente atroz subraya la preocupación tanto de la comunidad como del Poder Judicial sobre cómo ICE está llevando a cabo sus operaciones en Rhode Island”, comentó Suttell.

Según el sitio web de ICE, el departamento no detiene a menores no acompañados excepto en casos excepcionales, aunque CNN ya ha informado sobre situaciones similares.

“Esto no fue un error inofensivo. Fue el resultado directo de las políticas insensibles y caóticas de la Administración Trump”, manifestó McKee. “Además, la negligencia de ICE al no ejercer la más mínima diligencia debida es vergonzosa y pone de manifiesto lo deficientes y peligrosas que son estas políticas federales”.

ICE continúa sus operaciones bajo la política de mano dura contra la inmigración del Gobierno de Trump, realizando cientos de arrestos en Charlotte, Carolina del Norte, y preparándose para desplegarse en Nueva Orleans en diciembre.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.