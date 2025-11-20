Vance pide “paciencia” con la economía, en marcado contraste con la retórica de Trump

Por Adam Cancryn, CNN

El vicepresidente J. D. Vance reconoció este jueves que el Gobierno de Trump enfrenta un escepticismo creciente respecto a su historial económico, haciendo un llamado a la paciencia antes de lo que predijo sería un eventual “auge económico”.

“Lo entendemos y los escuchamos, y sabemos que hay mucho trabajo por hacer”, dijo Vance durante un evento de Breitbart News. “Por mucho progreso que hayamos hecho, tomará un poco de tiempo para que los estadounidenses lo sientan”.

El tono conciliador representó un enfoque marcadamente diferente al adoptado en las últimas semanas por el presidente Donald Trump, quien ha seguido insistiendo en que la economía está prosperando mientras descarta las inquietudes sobre el costo de vida como poco más que un argumento demócrata.

También subrayó las iniciativas continuas de la Casa Blanca para calibrar su mensaje sobre la economía de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo año, y tras las derrotas del Partido Republicano en Nueva Jersey y Virginia a principios de este mes, que los votantes indicaron se debieron en gran parte a una profunda decepción con la agenda interna de Trump.

En sus declaraciones, Vance admitió que los estadounidenses siguen insatisfechos por los problemas de asequibilidad que han afectado esos índices de aprobación, como el precio de los comestibles. En un momento, llegó incluso a desacreditar a uno de los principales indicadores de éxito económico de Trump —la caída en el precio de los huevos desde enero— al admitir que este alimento básico sigue siendo demasiado caro para muchas personas.

“Si eres un estadounidense que apenas logra salir adelante, trabajas duro y pagas tus impuestos, quieres que tus hijos tengan buenas oportunidades. Y luego el precio de los huevos pasa de US$ 2 la docena a US$ 8 la docena bajo el Gobierno de Biden, y luego baja de US$ 8 la docena a quizás US$ 6,50 la docena”, dijo Vance. “Bueno, para ti eso sigue siendo un gran problema”.

El vicepresidente intentó atribuir gran parte de la culpa por el mal ánimo de los votantes al expresidente Joe Biden, quejándose de que la administración anterior los puso “en una situación muy difícil”. También culpó a los demócratas por cualquier consecuencia económica a corto plazo derivada del cierre de Gobierno más largo de la historia.

“Creo que eso en realidad frenó un poco todas las noticias económicas que estamos viendo”, dijo Vance sobre el cierre. “Eso va a causar un poco de daño”.

El vicepresidente también celebró un informe de empleo de septiembre más sólido de lo esperado que se publicó el jueves, calificándolo como evidencia de que las políticas de Trump están funcionando.

Sin embargo, admitió que el Gobierno de Trump aún tiene mucho trabajo por hacer para convencer a los votantes de que esas políticas los beneficiarán, apartándose del enfoque preferido del presidente de promocionar su agenda como un éxito incuestionable.

En un Foro de Inversión EE.UU.-Arabia Saudita un día antes, Trump desestimó el enfoque en la asequibilidad, calificándolo como una “palabra nueva” a la que los demócratas se han aferrado desde que asumió el cargo.

“Lo único en lo que estamos subiendo es en nuestro mercado de valores, ¿de acuerdo? Estamos bajando los precios”, dijo Trump, a pesar del aumento en el costo de productos clave como la carne de res y el café, que los economistas han atribuido al menos en parte a los aranceles de la administración. “Pero inventaron una palabra nueva que están usando: asequibilidad”.

El presidente, en discursos y publicaciones en redes sociales desde las victorias electorales de los demócratas a principios de este mes, también ha calificado las preocupaciones sobre la asequibilidad como una “estafa”, instando a los votantes a darle crédito por la caída de los precios de la gasolina y una tasa de inflación que ha bajado desde su pico en la era Biden, pero que en los últimos meses ha comenzado nuevamente a subir lentamente. La Casa Blanca ha propuesto una serie de iniciativas destinadas a controlar el costo de vida a pesar de la insistencia de Trump en que los precios están bajando, incluyendo la reducción de aranceles sobre cientos de productos y la posibilidad de enviar cheques de US$ 2.000 a los estadounidenses en algún momento del próximo año. También se espera que Trump aumente sus viajes dentro del país en los próximos meses, enfocado en promover su agenda económica, mientras sus asesores intentan aumentar la conciencia de los votantes sobre los logros de la administración.

Los asesores de Trump también planean presentar un nuevo plan de reforma de salud antes de la expiración de los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, en medio de temores del Partido Republicano de que el partido pagará un alto precio político si los costos del seguro médico de los votantes se disparan.

Pero la administración ha ofrecido pocos detalles sobre cómo será ese plan. Aunque Vance afirmó el jueves que la propuesta final obtendría apoyo bipartidista, no proporcionó detalles específicos.

El vicepresidente tampoco ofreció muchas estrategias nuevas para dar paso a la economía en auge que, según él, “realmente creemos que está por venir”, argumentando únicamente que la administración necesita un poco más de tiempo para alcanzar sus metas.

“Lo que pediría al pueblo estadounidense es que tenga un poco de paciencia”, dijo Vance. “Solo tenemos que seguir adelante”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.