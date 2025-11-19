El Gobierno de Trump trabaja discretamente en un nuevo plan de paz con Rusia

Por Alayna Treene y Kevin Liptak, CNN

El Gobierno de Trump ha estado trabajando discretamente en un nuevo plan de paz con Rusia para poner fin a la guerra con Ucrania, según informó a CNN una persona familiarizada con las conversaciones.

El enviado especial del presidente, Steve Witkoff, quien ha estado al frente de las conversaciones de la administración con Moscú, ha liderado estas negociaciones, indicó la fuente. Las conversaciones se aceleraron esta semana, luego de que el Kremlin mostrara una renovada disposición a un acuerdo.

El secretario del Ejército, Dan Driscoll, y una delegación de alto nivel del Pentágono llegaron esta mañana a Ucrania en una misión de investigación para reunirse con funcionarios ucranianos y discutir la posibilidad de poner fin a la guerra, declaró el coronel Dave Butler, portavoz del Ejército, en un comunicado.

La misión, ordenada por el presidente, forma parte de la campaña de la Casa Blanca por reactivar las conversaciones de paz, según otra fuente, un funcionario estadounidense.

Driscoll tenía previsto reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky y otros altos funcionarios ucranianos para tratar la situación en el campo de batalla y las necesidades de armamento, así como los incipientes intentos de paz, según informó un funcionario.

The Wall Street Journal fue el primero en informar sobre el viaje de la delegación estadounidense a Kyiv.

Driscoll no participó públicamente en las últimas rondas de conversaciones de paz, pero es un aliado cercano del vicepresidente J. D. Vance, con quien estudió Derecho en Yale. Su labor se ha centrado en las adquisiciones militares.

Otros funcionarios que acompañaron a Driscoll a Kyiv fueron el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George; el general Chris Donahue, comandante supremo del Ejército de Estados Unidos en Europa; y el sargento mayor del Ejército, Michael Weimer.

Según un informe de Axios, el borrador actual que se está elaborando entre Washington y Moscú se centra en 28 puntos, incluyendo garantías de seguridad para Ucrania y Europa, así como las futuras relaciones de Estados Unidos con Rusia y Ucrania.

La participación de Europa y Ucrania en las conversaciones hasta el momento sigue sin estar clara, según una fuente familiarizada con el tema, así como su posible apoyo a dicho plan.

La Casa Blanca declinó responder a la solicitud de comentarios de CNN.

Estas conversaciones se producen en un momento en que el Gobierno de Trump ha intentado repetidamente poner fin a la guerra, pero las negociaciones han fracasado después de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se negara a asumir compromisos sustanciales.

Tras hablar por teléfono con Putin el mes pasado, Trump se mostró tan convencido de que se habían logrado avances suficientes que anunció que pronto viajaría a Budapest para una cumbre presencial con el líder ruso.

Sin embargo, tan solo cinco días después, la cumbre se canceló y se impusieron nuevas sanciones a Moscú, las primeras del segundo mandato de Trump.

Funcionarios estadounidenses declararon a CNN que, durante ese tiempo, el presidente y su Gobierno llegaron a la conclusión de que la postura de Putin sobre el fin de la guerra no había variado significativamente desde su último encuentro con Trump en una base aérea estadounidense en Alaska.

Las anteriores conversaciones de paz en Estados Unidos se habían centrado en el congelamiento de tropas rusas y ucranianas a lo largo de las líneas de combate actuales. Europa y Ucrania respaldaron el plan como punto de partida para nuevas negociaciones, mientras que el Kremlin rechazó la propuesta, argumentando que no les interesaba un alto el fuego, sino un acuerdo de paz a largo plazo.

