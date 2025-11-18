El negocio de Home Depot está estancado. Eso es una mala señal para la economía de EE.UU.

Por Nathaniel Meyersohn, CNN

El mercado inmobiliario está paralizado y los consumidores están preocupados por la economía. Eso no pinta bien para Home Depot.

La empresa, referente del consumo estadounidense y del mercado inmobiliario, anunció el martes que sus ventas en tiendas en el país con al menos un año de antigüedad aumentaron solo un 0,2 % el último trimestre. Además, redujo su previsión de beneficios para el año.

Home Depot atribuyó la desaceleración a que los consumidores redujeron los proyectos de remodelación y las grandes mejoras en sus viviendas. Las tasas hipotecarias se han mantenido entre el 6 % y el 7 % en los últimos años, lo que ha provocado que menos personas compren y vendan sus casas.

“Creemos que la incertidumbre del consumidor y la continua presión en el mercado inmobiliario están afectando de manera desproporcionada la demanda de mejoras para el hogar”, manifestó el CEO de Home Depot, Ted Decker, en un comunicado.

La compañía también indicó que la menor cantidad de tormentas importantes y fenómenos meteorológicos extremos el trimestre pasado provocó una menor demanda de los clientes de materiales para techos, generadores de energía de respaldo y madera contrachapada.

Las acciones de Home Depot (HD) cayeron un 3 % durante la sesión previa a la apertura de este martes. En lo que va del año, han bajado aproximadamente un 8 %.

La empresa también ha tenido que lidiar con los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a los productos importados. Casi la mitad del inventario de Home Depot proviene de proveedores de fuera de Estados Unidos.

En agosto, el director financiero Richard McPhail indicó que Home Depot tendría que subir algunos precios como consecuencia de los impuestos a las importaciones impuestos por la administración Trump.

“Para algunos productos importados, los aranceles son significativamente más altos hoy que en el mismo periodo del trimestre pasado”, declaró en una entrevista con el Wall Street Journal. “Por lo tanto, como es de esperar, habrá una ligera variación de precios en algunas categorías, pero no será generalizada”.

