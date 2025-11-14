Trump dice que pedirá al Departamento de Justicia investigar los vínculos de Epstein con figuras prominentes

Por Donald Judd, CNN

El presidente Donald Trump anunció este viernes que solicitará a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, que investigue los vínculos de Jeffrey Epstein con muchas otras figuras prominentes, incluyendo algunos de sus supuestos oponentes políticos. Trump arremete así nuevamente contra los demócratas tras la publicación, a principios de esta semana, de correos electrónicos del fallecido Epstein que lo mencionan.

“Ahora que los demócratas están utilizando la farsa de Epstein, que involucra a demócratas, no a republicanos, para intentar desviar la atención de su desastroso cierre del Gobierno y todos sus demás fracasos, solicitaré a Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la participación y la relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones, para determinar qué sucedía entre ellos y él”, escribió Trump en Truth Social.

El presidente ha intentado desestimar las preguntas sobre Epstein durante meses, presionando a los republicanos para que bloqueen una petición de destitución en la Cámara de Representantes que obligaría a votar sobre la publicación de los archivos de Epstein del Departamento de Justicia, votación que, según el presidente de la Cámara, se programará para la próxima semana.

“Esto es otra estafa rusa, rusa, rusa, con todas las flechas apuntando a los demócratas”, escribió Trump este viernes.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia y con J.P. Morgan, así como con las personas mencionadas por Trump, para obtener información sobre sus comentarios.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

