Todos los ganadores de los premios Latin Grammy 2025 por categorías

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

La Academia Latina de la Grabación entregó este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, los premios Latin Grammy en su edicion 26.

Antes de la gala se entregaron los premios en algunas de las categorías, en las que algunos artistas como Bad Bunny, Karol G y Ca7riel & Paco Amoroso, entre otros, recibieron sus primeros Latin Grammy de la noche.

Esta lista se irá actualizando a medida que transcurre el evento.

A continuación, indicamos los ganadores en las categorías más importantes de los premios Latin Grammy 2025.

Álbum del año

Alejandro Sanz – “¿Y Ahora Qué?”

Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos”

Carín León – “Palabra de To’s (Seca)”

Ca7riel & Paco Amoroso – “Papota”

Elena Rose – “En las Nubes – Con Mis Panas”

Gloria Estefan – “Raíces”

Joaquina – “Al Romper la Burbuja”

Liniker – “Caju”

Natalia Lafourcade – “Cancionera”

Rauw Alejandro – “Cosa Nuestra”

Vicente García – “Puñito de Yocahú”

Canción del año

Alejandro Sanz – “Palmeras en el jardín”

Andrés Cepeda – “Bogotá”

Bad Bunny – “Baile inolvidable”

Bad Bunny – “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso – “El día del amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso – “#Tetas”

Karol G – “Si antes te hubiera conocido”

Liniker – “Veludo marrom”

Mon Laferte – “Otra noche de llorar”

Natalia Lafourcade – “Cancionera”

Grabación del año

Alejandro Sanz – “Palmeras en el jardín”

Bad Bunny – “Baile inolvidable”

Bad Bunny – “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso – “El día del amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso – “#Tetas”

Jorge Drexler & Conociendo Rusia – “Desastres fabulosos”

Karol G – “Si antes te hubiera conocido”

Liniker con Amaro Freitas & Anavitória – “Ao teu lado”

Natalia Lafourcade – “Cancionera”

Zoe Gotusso – “Lara”

Mejor nuevo artista

Alex Luna

Alleh

Annasofia

Camila Guevara

Isadora

Juliane Gamboa

Paloma Morphy

Ruzzi

Sued Nunes

Yerai Cortés

Mejor canción pop

Andrés Cepeda – “Bogotá”

Ca7riel & Paco Amoroso – “El día del amigo” – GANADOR

Nicole Zignago – “Te quiero”

Shakira – “Soltera”

Yami Safdie & Camilo – “Querida yo”

Mejor Interpretación de reggaetón

Bad Bunny – “Voy a llevarte pa’ PR” – GANADOR

Lenny Tavárez – “Brillar”

Nicky Jam – “Dile a él”

Rauw Alejandro & Alexis y Fido – “Baja pa’ acá”

Yandel & Tego Calderón – “Reggaeton malandro”

Mejor álbum de música urbana

Bad Bunny – “Debí tirar más fotos” – GANADOR

Fariana – “Underwater”

Nicki Nicole – “Naiki”

Papatinho – “MPC (Música Popular Carioca)”

Yandel – “Elyte”

Mejor álbum de salsa

Gilberto Santa Rosa – “Debut y segunda tanda, Vol. 2”

Issac Delgado – “Mira como vengo”

José Alberto “El canario” – “Big swing”

Los Hermanos Rosario – “Infinito positivo”

Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta – “Fotografías” – GANADOR

Mejor álbum de cumbia/vallenato

Checo Acosta – “Son 30”

Karen Lizarazo – “De amor nadie se muere”

Los Cumbia Stars – “Baila kolombia”

Peter Manjarrés & Luis José Villa – “La Jerarquía”

Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella – “El último baile” – GANADOR

Mejor álbum de merengue/bachata

Alex Bueno – “El más completo”

Eddy Herrera – “Novato apostador” – GANADOR

Milly Quezada – “Live, Vol. 1 (desde el Teatro Nacional de República Dominicana)”

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

Christian Nodal – “¿Quién + como yo?”

Mariachi Reyna de Los Ángeles – “Alma de Reyna 30 Aniversario”

Pepe Aguilar – “Mi suerte es ser mexicano”

Mejor álbum de banda

Banda MS de Sergio Lizárraga – “Edición Limitada”

Julión Álvarez y su Norteño Banda – “42 18” – GANADOR

Luis Angel “El flaco” – “25 Aniversario (Deluxe)”

Mejor álbum de música tejana

Bobby Pulido – “Bobby Pulido & friends una tuya y una mía (Vol. 1 / En vivo)” – GANADOR

El Plan – “Imperfecto, Vol. 2”

Gabriella – “Yo no te perdí”

Grupo Cultura – “Reflexiones”

Juan Treviño – “Juan Treviño”

Marian y Mariel – “El siguiente paso (Live Session)”

Mejor álbum de música norteña

Alfredo Olivas – “V1V0”

El Plan & Manuel Alejandro – “El Plan & Manuel Alejandro”

La Energía Norteña – “Pasado, presente, futuro”

Los Tigres del Norte – “La lotería” – GANADOR

Pesado – “Frente a frente”

Mejor interpretación de música electrónica latina

Boza & Elena Rose – “Orion (Sistek Remix)”

Ela Minus – “QQQQ”

Imanbek & Taichu – “Ella quiere techno”

Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin – “Rulay en Dubai (Extended)”

Rawayana & Akapellah – “Veneka” – GANADOR

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

Carín León – “Palabra de to’s (seca)”

DannyLux – “Leyenda”

Grupo Firme – “Evolución”

Ivan Cornejo – “Mirada”

Tito Double P – “Incómodo”

Mejor canción regional

Carín León & Maluma – “Si tú me vieras”

Fuerza Regida & Grupo Frontera – “Me jalo”

Grupo Frontera – “Hecha pa’ mí”

Kakalo & Carín León – “Tierra trágame”

Los Tigres del Norte – “La lotería” – GANADORA

Lupita Infante – “¿Seguimos o no?”

Mejor álbum de pop contemporáneo

Aitana – “Cuarto azul”

Alejandro Sanz – “¿Y ahora qué?”

Elena Rose – “En las nubes – Con mis panas”

Elsa y Elmar – “Palacio”

Joaquina – “Al romper la burbuja”

Mejor álbum de pop tradicional

Andrés Cepeda – “Bogotá” – GANADOR

Jesse & Joy – “Lo que nos faltó decir”

Natalia Lafourcade – “Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall”

Raquel Sofía – “Después de los 30”

Zoe Gotusso – “Cursi”

Mejor canción de rap/hip hop

Akapellah con Trueno – “Parriba”

Arcángel – “THC”

Big Soto & Eladio Carrión – “El favorite de Mami”

J Noa & Vakero – “Sudor y tinta”

Trueno – “Fresh” – GANADOR

Mejor interpretación urbana/fusión urbana

Alleh & Yorghaki – “Capaz (merengueton)”

Bad Bunny – “DTMF” – GANADOR

FJay Wheeler- “Roma”

Tokischa & Nathy Peluso – “De maravisha”

W Sound, Beéle & Ovy On the Drums – “La plena (W Sound 05)”

Mejor álbum tropical contemporáneo

Alain Pérez – “Bingo”

Mike Bahía – “Calidosa”

Pedrito Martínez – “Ilusión óptica”

Puerto Candelaria – “Fiesta candelaria” – GANADOR

Vicente García – “Puñito de Yocahú”

Mejor canción tropical

Fonseca & Rawayana – “Venga lo que venga”

Fonseca & Rubén Blades – “Nunca me fui”

Gilberto Santa Rosa – “Ahora o nunca”

Karol G – “Si antes te hubiera conocido” – GANADOR

Luis Enrique – “La foto”

Techy Fatule – “Cariñito”

Víctor Manuelle – “Si volviera Jesús”

Mejor álbum de rock

A.N.I.M.A.L. – “Legado”

Eruca Sativa – “A tres días de la Tierra”

Fito Páez – “Novela” – GANADOR

Leiva – “Gigante”

Marilina Bertoldi – “Luna en Obras (en vivo)”

Mejor canción de rock

A.N.I.M.A.L. – “Legado”

Ali Stone – “TRNA”

Eruca Sativa – “Volarte”

Fito Páez – “Sale el sol” – COGANADOR

Renee – “La torre” – COGANADORA

Mejor álbum de pop/rock

Bandalos Chinos – “Vándalos”

Dani Martín – “El último día de nuestras vidas”

Diamante Eléctrico – “Malhablado”

Lasso – “Malcriado”

Morat – “Ya es mañana” – GANADOR

Renee – “R”

Mejor canción de pop/rock

Debi Nova – “Tu manera de amar”

Joaquín Sabina – “Un último vals”

Joaquina – “No llames lo mío nuestro”

Jorge Drexler & Conociendo Rusia – “Desastres fabulosos” – GANADOR

Lasso – “Lucifer”

Leiva – “Ángulo muerto”

Mejor canción de raíces

Anita Vergara & Tato Marenco – “Ella”

Bad Bunny – “Lo que le pasó a Hawaii”

Luis Enrique & C4 Trío – “Aguacero” – GANADOR

Monsieur Periné con Bejuco – “Jardín del paraíso”

Natalia Lafourcade – “El palomo y la negra”

Natalia Lafourcade & El David Aguilar – “Como quisiera quererte”

Mejor canción urbana

Álvaro Díaz & Nathy Peluso – “XQ eres así”

Bad Bunny – “DTMF”

Bad Bunny – “La mudanza”

Maluma – “Cosas pendientes”

Trueno & Young Miko – “En la city”

Mejor álbum de música alternativa

Ca7riel & Paco Amoroso – “Papota” – GANADOR

Judeline – “Bodhiria”

Latin Mafia – “Todos los días todo el día”

Marilina Bertoldi – “Para quien trabajas Vol. I”

Rusowsky – “Daisy”

Mejor canción de música alternativa

Bandalos Chinos – “El ritmo”

Ca7riel & Paco Amoroso – “#Tetas” – GANADOR

Judeline – “Joropo”

Latin Mafia – “Siento que merezco más”

Paloma Morphy – “(Sola)”

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.