Muchos beneficiarios del programa SNAP siguen inquietos, pues el cierre del Gobierno pone en riesgo su acceso a los alimentos

Por Danya Gainor y Tami Luhby, CNN

Decenas de millones de estadounidenses que dependen del programa federal de asistencia alimentaria más grande del país se han visto atrapados durante semanas en un torbellino de declaraciones de la administración Trump, órdenes judiciales y ansiedad desde que el cierre del Gobierno estadounidense puso en duda su capacidad para comprar alimentos.

Algunos beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), antes conocido como cupones de alimentos, han recibido la totalidad de sus beneficios este mes, mientras que otros solo han recibido una fracción de su asignación habitual, y otros permanecen en la incertidumbre, sin saber si recibirán sus pagos ni cuándo.

En respuesta, un grupo de estados liderados por demócratas y una coalición de ciudades, organizaciones sin fines de lucro, sindicatos y pequeñas empresas emprendieron acciones legales rápidas para intentar restablecer la totalidad de los beneficios.

La disputa por las ayudas alimentarias se ha convertido en un punto álgido entre las tres ramas del Gobierno durante el cierre del Gobierno, históricamente prolongado, como una de las formas más claras y tangibles en que el estancamiento está afectando la vida diaria de los estadounidenses.

Aunque se ha alcanzado un acuerdo bipartidista en el Senado para financiar al Gobierno hasta el 30 de enero y garantizar los beneficios del SNAP hasta el año fiscal 2026, la aprobación de la votación de procedimiento es solo un primer paso. La medida aún debe ser aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes antes de llegar al escritorio del presidente.

Lo que está en juego es la ayuda vital de la que dependen casi 42 millones de personas para alimentarse a sí mismas y a sus familias. En promedio, los hogares reciben alrededor de US$ 350 al mes en prestaciones.

Así están las cosas:

Todavía no está claro cuándo todos los beneficiarios recibirán la totalidad de su asignación correspondiente a noviembre.

Mucho depende de cuándo –y si– el Congreso apruebe un paquete de gastos a corto plazo para financiar temporalmente a las agencias federales y reabrir el Gobierno, y de si el presidente Donald Trump lo firma, lo cual podría tardar varios días más en resolverse.

Si el acuerdo fracasa y el Gobierno permanece cerrado, la forma exacta en que se financiará el programa SNAP a corto plazo seguirá dirimiéndose en los tribunales.

El problema ahora radica en un fallo de un tribunal inferior que ordena al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (que administra los fondos del SNAP a nivel federal) emitir rápidamente los beneficios completos de cupones de alimentos a todos los beneficiarios. La jueza de la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson, suspendió temporalmente el fallo del tribunal inferior el viernes por la noche para permitir que se resuelva la apelación.

El domingo por la noche, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito rechazó una solicitud de la administración Trump para bloquear el fallo del tribunal inferior, pero el fallo no tiene efecto inmediato porque la suspensión temporal de Jackson sigue vigente.

Incluso después de que se decida la financiación y el Departamento de Agricultura ordene a los estados que proporcionen a los inscritos su asignación habitual, el momento en que lleguen los beneficios dependerá del estado: algunos podrán actuar de inmediato, mientras que otros pueden necesitar más tiempo.

Después de que un juez federal de Rhode Island ordenara al Departamento de Agricultura pagar la totalidad de los beneficios del SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) —y de que la agencia emitiera una guía el viernes indicando que estaba cumpliendo con la orden— varios estados se apresuraron a distribuir a los beneficiarios la totalidad de su asignación de noviembre.

Wisconsin, Pensilvania, Kansas, Nueva York, Massachusetts, California, Michigan, Colorado, Nuevo México, Connecticut, Minnesota, Nueva Jersey, Rhode Island, Washington y Oregon se encuentran entre los estados que han otorgado beneficios completos del SNAP a al menos algunos de sus residentes en los últimos días.

Varios estados han declarado que no intentarán revertir la distribución de esos fondos, tal como lo ordenó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) el sábado. Los estados argumentan que ya habían entregado la totalidad de los beneficios antes de la suspensión anunciada por Jackson.

Mientras tanto, Carolina del Norte otorgó beneficios parciales a los beneficiarios el viernes, pero ha suspendido cualquier acción adicional a la luz de la suspensión dictada por Jackson.

El meollo de la controversia reside en si el USDA debe pagar la totalidad de los beneficios del SNAP sin nuevos fondos del Congreso y si los tribunales pueden obligar a la agencia a financiar el programa durante el cierre del gobierno.

El mes pasado, el Departamento de Agricultura anunció que no utilizaría su fondo de contingencia de aproximadamente US$ 5.300 millones para realizar pagos, ni siquiera parciales, correspondientes a noviembre. Se prevé que las prestaciones totales de noviembre asciendan a unos US$ 8.200 millones, y otros gastos elevan el coste total a casi US$ 9.000 millones.

Surgieron demandas contra la administración Trump, y en Halloween, dos jueces federales rechazaron la afirmación de la agencia de que el fondo de contingencia era intocable y dijeron que la administración estaba obligada a recurrir a miles de millones de dólares de esos dólares para cubrir al menos parcialmente los beneficios de cupones de alimentos en noviembre.

Días después de que la administración se comprometiera a proporcionar el 50 % –y luego el 65 %– de las asignaciones máximas por orden de un juez federal en Rhode Island, el juez dijo que el Gobierno debe cambiar inmediatamente para cubrir completamente el SNAP para decenas de millones de estadounidenses porque algunos estados podrían no ser capaces de enviar pagos parciales durante semanas o incluso meses.

“La gente lleva demasiado tiempo sin recibir ayuda”, declaró el juez federal de distrito John McConnell durante una audiencia convocada de urgencia el jueves. “No realizarles los pagos ni un día más es simplemente inaceptable”.

Horas más tarde, la administración Trump presentó una apelación para suspender la decisión de McConnell. Sin embargo, el Departamento de Agricultura anunció el viernes que estaba trabajando para financiar completamente los beneficios del programa de cupones de alimentos para noviembre, en cumplimiento de la orden de McConnell.

Esa misma noche, Jackson accedió a la petición del Gobierno de una pausa temporal, argumentando que no era necesario transferir de inmediato fondos adicionales para proporcionar todos los beneficios.

La orden de Jackson no resuelve las cuestiones jurídicas subyacentes del caso, y la administración Trump ya se ha comprometido a utilizar el fondo de contingencia del programa para pagar parcialmente las prestaciones. En cambio, la suspensión administrativa de Jackson paraliza cualquier acción adicional por parte de la administración para dar a un tribunal de apelaciones más tiempo para revisar el caso.

Tras la orden judicial, el Departamento de Agricultura ordenó a los estados que suspendieran la entrega de los beneficios completos del programa de cupones de alimentos correspondientes a noviembre y que revocaran de inmediato cualquier entrega previa de dichos beneficios. En la directiva del sábado, el USDA indicó a los estados que, en su lugar, procedieran a entregar beneficios parciales.

“En la medida en que los estados enviaron archivos completos de pago del SNAP para noviembre de 2025, esto no estaba autorizado”, escribió Patrick Penn, alto funcionario del USDA, en el memorando. “Por consiguiente, los estados deben deshacer de inmediato cualquier medida tomada para emitir los beneficios completos del SNAP para noviembre de 2025”.

Los estados que no cumplan podrían enfrentarse a la cancelación de la financiación compartida federal del SNAP, además de ser financieramente responsables por la emisión excesiva de beneficios, según indica el memorando.

Esta última directiva deja en el limbo a aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses que dependen del programa nacional contra el hambre.

The-CNN-Wire

Con información de Devan Cole y Gordon Ebanks, de CNN.