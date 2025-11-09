Ha sido una década peligrosa desde el Acuerdo Climático de París, pero aún hay motivos para la esperanza

Análisis de John D. Sutter, CNN

Hace una década, el mundo se unió y decidió solucionar la crisis climática adoptando el Acuerdo de París.

Lo recuerdo como si fuera ayer. Era diciembre de 2015 en las conversaciones sobre el clima de la ONU en París. Estaba parado frente a una cámara de CNN cuando la noticia llegó a través de un auricular: Casi todos los países de la Tierra acuerdan reducir las emisiones a cero neto para 2050, manteniendo el calentamiento por debajo de niveles catastróficos. Un mazo verde, irónicamente perfecto, golpeó una mesa. El centro de convenciones estalló en aplausos. Los diplomáticos lloraron y se abrazaron. Incluso Al Gore logró parecer menos acartonado de lo habitual.

Mi columna a la mañana siguiente encabezaba con este titular: “Este es el fin de los combustibles fósiles”.

De alguna manera, no parece que hayan pasado 10 años y unos 300 gigatoneladas de carbono desde entonces.

Por supuesto, París no fue el fin de los combustibles fósiles. Desde la perspectiva de la atmósfera, la última década podría describirse con precisión como una fiebre lenta, una en la que la contaminación de los combustibles fósiles ha seguido aumentando año tras año. Todas esas emisiones impulsan el calentamiento global y hacen que el planeta sea más peligroso.

Y en esta década peligrosa, los desastres climáticos han seguido intensificándose, desde el enorme huracán que azotó Puerto Rico en 2017, hasta Jamaica en octubre pasado donde el ciclón tropical atlántico más poderoso registrado tocó tierra.

Es una década en la que nuevos proyectos de combustibles fósiles continuaron siendo aprobados por los mismos Gobiernos que habían prometido reducir las emisiones; y una en la que Estados Unidos eligió dos veces a un negador del cambio climático como presidente. Este otoño, el presidente estadounidense Donald Trump, después de cancelar miles de millones destinados a proyectos de energía limpia y avanzar hacia la apertura de una franja del Ártico para la extracción de petróleo, se opuso una vez más al consenso científico sobre el calentamiento global al afirmar falsamente que el cambio climático es “el mayor engaño jamás perpetrado en el mundo”.

Es irónico, entonces, que esta también haya sido una década en la que los científicos se dieron cuenta de que, en todo caso, subestimaron algunas de las amenazas del cambio climático.

El mes pasado, por ejemplo, investigadores informaron que la Tierra cruzó uno de sus primeros puntos de inflexión climática, con un porcentaje tan masivo de arrecifes de coral luchando que advierten que estamos entrando en una “nueva realidad” en la que esos arrecifes no podrán recuperarse.

Uno de los objetivos clave del Acuerdo de París era evitar este tipo de cosas, limitando el calentamiento global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Un grupo de países especialmente vulnerables al cambio climático, que se autodenominaron la Coalición de Alta Ambición, se unió para impulsar ese objetivo. En París, los delegados llevaron el lema rimado a broches que decían: “1,5 para sobrevivir”, en referencia a la amenaza existencial que representa el calentamiento, especialmente para zonas bajas que se están inundando a medida que el hielo se derrite y los océanos suben.

Ese objetivo de “1,5 para sobrevivir”, ahora lo sabemos, casi con certeza está fuera de alcance. O ya hemos cruzado esa línea o estamos en camino de hacerlo. ¿Significa eso que estamos “muertos”? ¿Que hemos fallado en “sobrevivir”?

No, afortunadamente, el mundo no estalla en llamas al llegar a 1,51 grados de calentamiento.

Sabemos que cada tonelada de contaminación que atrapa el calor vuelve el mundo más peligroso. Pero, por el contrario, cada tonelada que evitamos lo hace más seguro para las generaciones futuras. Sí, por muchas métricas, hemos retrocedido en los años desde París. Jamie Henn, cofundador de 350.org y director de Fossil Free Media, me dijo que si la acción climática fuera Star Wars, “creo que estamos en el episodio de El Imperio Contraataca”, donde todo se viene abajo.

Pero aún es posible ajustar el enfoque y darle protagonismo a otras historias.

“Hemos avanzado increíblemente desde París”, dijo Jean Su, directora de Justicia Energética y abogada principal del Center for Biological Diversity. Cabe destacar, señaló Su, que los líderes mundiales en 2023, en la reunión de la COP en Dubai, añadieron lenguaje al Acuerdo de París que pide avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles. En esa reunión, “realmente alcanzamos un punto culminante en cuanto a abordar las causas fundamentales de la emergencia climática”, dijo.

Que Trump piense que el cambio climático es una estafa no significa que el resto del mundo esté de acuerdo.

Henn, el activista climático, señaló la energía renovable como un punto positivo. En la primera mitad de 2025, las energías renovables superaron al carbón como la principal fuente de energía mundial por primera vez. Se espera que la energía eólica y solar —que no producen la contaminación que atrapa el calor como el carbón y el gas— satisfagan el 90 % de la nueva demanda eléctrica este año.

“La transición avanza incluso más rápido de lo que la gente predijo en 2015”, dijo Henn. De hecho, quince veces más rápido, si se observan las instalaciones de energía solar, según la organización sin fines de lucro Energy and Climate Intelligence Unit.

Asimismo, sigue siendo totalmente claro cómo se siente el público respecto a este tema: el 89 % de las personas encuestadas a nivel global en un estudio de 2024 apoya una acción política más fuerte frente al cambio climático.

“Eso es una supermayoría”, dijo Mark Hertsgaard, director ejecutivo de Covering Climate Now, el grupo detrás de la colaboración mediática llamada Proyecto 89 Por Ciento. “Y es una supermayoría que no sabe que es mayoría. La gente en esa mayoría cree que representan el 29 % de la población. Creen que son una minoría.”

Pero incluso en Estados Unidos, las tendencias positivas se mantienen: el 79 % de los votantes registrados encuestados en mayo de 2025 dijo que apoya que EE.UU. forme parte del Acuerdo de París y el 75 % apoya regular el dióxido de carbono como contaminante.

Los defensores del clima están planificando nuevos esfuerzos para aprovechar esta supermayoría. Entre ellos está el impulso por un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Alex Rafalowicz, director ejecutivo de esa iniciativa, me dijo que la idea del tratado se basa en una decisión de la Corte Internacional de Justicia a principios de este año, que consideró a las naciones legalmente responsables de frenar la contaminación que calienta el clima.

“Los datos económicos sí demuestran que la transición [a fuentes de energía limpia] tiene un carácter inevitable”, dijo Rafalowicz. “Pero la pregunta es si es lo suficientemente rápida y si es lo suficientemente justa. Esa es parte del problema que intentamos resolver”.

Dijo que probablemente se realice una reunión sobre ese tratado la próxima primavera en Colombia. Mientras tanto, la ONU se prepara para la COP30, en Brasil, que comienza el 10 de noviembre. Muchos de los delegados allí recordarán ese momento del mazo verde en París. Yo también lo recordaré mientras siga las noticias desde la cumbre.

El día en que se adoptó el Acuerdo de París, pasé horas con la delegación de las Islas Marshall, una nación de islas bajas en el Pacífico que teme ser engullida por el aumento del nivel del mar. Había visitado el país ese mismo año para un artículo de CNN. Nunca olvidaré a una mujer que me dijo que el sonido del océano, que antes la arrullaba para dormir, se volvió amenazante después de que las olas atravesaran su casa e inundaran su hogar. Su familia había decidido mudarse a Arkansas para alejarse del agua y de ese sonido.

La delegación marshalesa en París me dio una cinta de hoja de palma para recordarlos. La guardé en mi bolsillo mientras comunicaba la noticia del acuerdo a personas en todo el mundo.

Está sobre mi escritorio mientras escribo esto, diez años después.

Me recuerda que el optimismo y la urgencia de aquel momento no se han olvidado.

