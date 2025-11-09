Francis Ford Coppola vende su isla privada en Belice tras fracaso en taquilla de su película “Megalopolis”

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

El director Francisco Ford Coppola, realizador de la saga “The Godfather”, vendió su isla privada en Belice en US$ 1,8 millones luego del fracaso en taquilla de su película “Megalopolis”, de 2024, según reportes.

El medio especializado en bienes raíces Mansion Global fue el primero en reportar la noticia.

Coppola financió con US$ 120 millones de su propia fortuna para financiar “Megalopolis”, según The Hollywood Reporter. La película es producción de gran presupuesto que se desarrolla en la fictica ciudad de Nueva Roma, en la que se enfrentan César Catilina, interpretado por Adam Driver, un artista que intenta desarrollar un futuro utópico para la urbe, y el ambicioso alcalde Franklyn Cicero, encarnado por Giancarlo Esposito.

“Megalopolis” solo recaudó US$ 14,3 millones en la taquilla global, de acuerdo con el medio especializado Box Office Mojo.

Coppola, de 85 años, visitaba frecuentemente en vacaciones su isla privada en Belice. El área, llamada Coral Caye, tiene 1 hectárea y mide 12 km de largo. Se encuentra a 25 minutos de tierra firma y dispone de tanques de agua y paneles solares para abastecerse. Según Mansion Global, el director de la saga “The Godfather”, quien vendió en 2021 uno de sus viñedos en California, mantenía alquilada su propiedad en Belice desde hace nueve años.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.