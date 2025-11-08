El papa León XIV tiene una reunión “profunda y dolorosa” de varias horas con víctimas de abuso sexual

Por Christopher Lamb, CNN

El Papa León XIV sostuvo este sábado una reunión de casi tres horas con 15 víctimas de abuso sexual clerical de Bélgica.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede describió la reunión del papa con los sobrevivientes, cada uno de los cuales fue abusado por un miembro del clero siendo menor de edad, como “profunda y dolorosa”. La oficina dijo que la reunión tuvo lugar “en un espíritu de cercanía, escucha y diálogo”.

La Iglesia católica belga ha sido sacudida en los últimos años por una serie de devastadores escándalos de abusos clericales, que el papa Francisco enfrentó directamente durante una visita a Bélgica el año pasado, pasando más de dos horas con sobrevivientes.

Durante esa visita, el entonces primer ministro belga Alexander de Croo instó a Francisco en términos inusualmente francos a tomar medidas concretas.

Las espantosas revelaciones de abuso sexual clerical en Bélgica en los últimos 30 años incluyen el caso de un exobispo que abusó de dos de sus sobrinos. La duración de la reunión de León con los sobrevivientes —casi tres horas, algo extenso para cualquier encuentro papal— refleja la magnitud de la crisis.

Desde su elección hace seis meses, el primer papa estadounidense pidió a la iglesia que establezca una cultura que se niegue a tolerar el abuso en “ninguna forma”, y el mes pasado mantuvo su primera reunión con sobrevivientes en el Vaticano.

Ese encuentro se produjo pocos días después de que un informe de una comisión del Vaticano dijera que los líderes católicos deben hacer más para ayudar a los sobrevivientes. León tiene experiencia personal tratando con denuncias de abuso clerical: mientras servía como obispo en Perú, se enfrentó cara a cara con uno de los escándalos más graves y de mayor alcance de la iglesia en América Latina.

