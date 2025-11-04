Resultados de las elecciones a la alcaldía de Nueva York 2025, en vivo: dónde ganan Mamdani, Cuomo y Siwa

CNN en Español

En la ciudad de Nueva York, el ganador de la primaria demócrata, Zohran Mamdani, se enfrenta al exgobernador Andrew Cuomo, quien intenta un regreso político como independiente, y al republicano Curtis Silwa en una contienda por la alcaldía con importantes implicaciones para el futuro de la ciudad y del Partido Demócrata.

Fuente: Datos de resultados vía Associated Press; Proyecciones de CNN

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.