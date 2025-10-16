Venezuela pide a Consejo de Seguridad de ONU que investigue ataques de EE.UU. en el Caribe “y determine su carácter ilegal”

CNN en Español

El Gobierno de Venezuela pidió este jueves al Consejo de Seguridad de la ONU que investigue los recientes ataques que Estados Unidos ha realizado contra embarcaciones en el mar Caribe “y determine su carácter ilegal”, así como señalar que estas y otras acciones estadounidenses son una “amenaza” para la paz en América Latina y el Caribe.

La solicitud forma parte de una carta que el representante permanente de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada, envió tanto al secretario general de la ONU, António Guterres, como al presidente en turno del Consejo de Seguridad, Vasily Nebenzya, representante de Rusia.

Moncada leyó parte del documento este jueves en una conferencia de prensa en la que expuso que la petición de Venezuela al Consejo de Seguridad consta de tres puntos, luego de que este martes Estados Unidos realizó su quinto ataque contra embarcaciones en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

En estos hechos han muerto al menos 27 personas. Sin presentar pruebas, Estados Unidos ha dicho que se trataba de narcotraficantes. Por el contrario, Venezuela y Colombia han dicho que en algunas de esas embarcaciones viajaban pescadores originarios de sus países sin relación con actividades delictivas.

Este jueves, Estados Unidos realizó un nuevo ataque militar en el Caribe, dijeron funcionarios a CNN.

Dentro de este contexto, Moncada dijo que el primer punto de la solicitud de Venezuela es que el Consejo de Seguridad “investigue el conjunto de asesinatos que el Gobierno de los Estados Unidos de América viene perpetrando en nuestra región y determine su carácter ilegal”.

Moncada explicó que el segundo punto es “confirmar la amenaza que representan estas acciones ilícitas para la preservación de la paz en la región de América Latina y el Caribe, entre ellas, las ejecuciones extrajudiciales, la concentración de fuerzas militares, la retórica belicista contra Venezuela y las operaciones clandestinas de la CIA”.

Este último aspecto alude a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que autorizó a la CIA actuar dentro de Venezuela para —argumentó— frenar los flujos de drogas y de migrantes indocumentados a territorio estadounidense.

Por último, el tercer punto de la petición de Venezuela es que el Consejo de Seguridad emita “un pronunciamiento en el que reafirme el principio de respeto irrestricto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Venezuela como base indispensable para preservar la paz”.

CNN contactó a la oficina del secretario general de la ONU, a la Presidencia del Consejo de Seguridad y al Departamento de Estado de Estados Unidos para pedir comentarios y está en espera de respuesta.

La petición de Venezuela para Naciones Unidas es el más reciente desarrollo en la escalada de tensiones que el país sudamericano y Estados Unidos han protagonizado desde septiembre, cuando el Gobierno de Trump desplegó buques y aviones de guerra en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

A este despliegue le siguieron los ataques efectuados contra embarcaciones en la zona y, esta semana, el anuncio de Trump de que su ofensiva contra los narcotraficantes también se llevará a cabo por tierra e incluirá la autorización para que la CIA opere dentro de Venezuela.

En Venezuela, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha descalificado estas acciones estadounidenses y las ha descrito como una amenaza para la soberanía del país. El miércoles, en un acto público, Maduro dijo que Estados Unidos quiere actuar en su contra y señaló: “No al cambio de régimen… no a los golpes de Estado dados por la CIA… América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia”.

