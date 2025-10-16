EE.UU. y Brasil dan un paso más para romper el hielo: altos funcionarios pactan organizar reunión entre Trump y Lula da Silva

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Tras las tensiones que tuvieron a mediados de año, los Gobiernos de Estados Unidos y Brasil dieron este jueves un paso más para romper el hielo en su relación bilateral.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió en la Casa Blanca al canciller de Brasil, Mauro Vieira, para una reunión en la que tuvieron “conversaciones muy positivas sobre comercio y asuntos bilaterales en marcha”, dijeron en un comunicado conjunto.

Uno de los puntos pactados, agregaron, es trabajar juntos para organizar una reunión entre los presidentes Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva “en la ocasión más cercana posible”.

Tras el encuentro —en el que también participó el titular de la Oficina de Estados Unidos para Comercio, Jamieson Greer—, Rubio y Vieira también acordaron “colaborar y conducir discusiones en múltiples frentes en el futuro inmediato, así como establecer un camino de trabajo hacia adelante”, señalaron el comunicado.

A principios de mes, tanto la Casa Blanca como la Presidencia de Brasil confirmaron a CNN que había negociaciones en marcha para un posible encuentro entre Trump y Lula da Silva. Días más adelante, los dos tuvieron una conversación telefónica.

Estos acercamientos se dieron después de que ambos mandatarios se encontraran brevemente en el contexto de la Asamblea General de la ONU, luego de que en los meses pasados tuvieran diferencias por temas como los aranceles que Estados Unidos busca imponer a la mayoría de los países del mundo.

Otro motivo de tensión fue el juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, un aliado de Trump quien fue condenado en septiembre a 27 años con tres meses de prisión por tentativa de golpe de Estado, cargos que él rechaza. Trump dijo entonces que el proceso contra Bolsonaro era injusto, a lo que Lula da Silva respondió que su homólogo estadounidense no debía interferir en los asuntos de su país.

