La amenaza de Trump de nuevos aranceles a China provocó una venta masiva de criptomonedas por US$ 18.000 millones

La amenaza del presidente Donald Trump de imponer un arancel adicional del 100 % a las importaciones procedentes de China provocó una venta masiva de criptomonedas el viernes por la noche que expuso un apalancamiento riesgoso en ese espacio.

Las criptomonedas bitcoin, ether y solana se encontraban entre las más afectadas, con un total de liquidaciones de US$ 18.280 millones a las 3:47 p.m. hora de Miami, según la plataforma de análisis de datos CoinGlass. Las pérdidas de las criptomonedas se producen en medio de una ola de ventas generalizada, ya que el Nasdaq y el S&P 500 registraron el viernes sus mayores caídas en seis meses.

En las últimas 24 horas, se han liquidado aproximadamente US$ 5.000 millones en bitcoin, junto con unos US$ 4.000 millones en ether y unos US$ 2.000 millones en solana, según CoinGlass.

Es el “mayor evento de liquidación en la historia de las criptomonedas”, dijo CoinGlass en una publicación en X.

Bitcoin ha caído casi un 10 % en los últimos cinco días y se cotizaba a US$ 111.616,20 a las 3:45 pm hora de Miami, un salto desde cuando cayó a US$ 103.000 a las 5:15 p.m. hora de Miami el viernes.

El viernes, el precio de Ether era de US$ 4.365,63 y luego cayó a US$ 3.742,88, una caída del 14,2 %.

El precio de solana era de US$ 223,10 el viernes y ha caído a US$ 178,72 a las 3:45 p.m. hora de Miami, una caída de casi el 20 %.

Las criptomonedas han logrado avances importantes desde que Trump asumió el cargo este año, en gran parte debido al cambio de postura del presidente, que pasó de descartar a Bitcoin como “basado en el aire” a dirigirse a los fanáticos de las criptomonedas en convenciones, lanzar su propia moneda meme y prometer una reserva estratégica de criptomonedas.

Y Trump emitió recientemente un decreto que permite que activos digitales como las criptomonedas se incluyan en los planes 401(k), lo que provocó que Bitcoin se disparara a un récord de US$ 124.000 la semana pasada.

A pesar de las actuales conversaciones comerciales entre Washington y Beijing, las tensiones comerciales volvieron a intensificarse el jueves después de que China incrementara las restricciones a la exportación de minerales críticos de tierras raras.

