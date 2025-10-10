¿Quién es José Jerí, el inesperado nuevo presidente de Perú?

Por CNN en Español

En tan solo unas horas, José Enrique Jerí Oré pasó de ser congresista de Perú a ponerse la banda presidencial para ejercer el cargo más importante del país.

En las primeras horas de este viernes, el Congreso aprobó una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente” para enfrentar el embate del crimen organizado en Perú, con lo cual la destituyó de su cargo.

Tras esta decisión, y debido a que Boluarte no tenía vicepresidente, el actual presidente del Congreso, José Jerí, asumió como presidente de la República, según lo establecido por la Constitución.

Unos minutos después de la destitución de Boluarte y ya con la banda puesta, Jerí Oré aseguró en un discurso que asumía con humildad la presidencia “para instalar y dirigir un Gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional”.

Ocupará el cargo de presidente de Perú “hasta el 28 de julio 2026”, dijo el propio Jerí Oré ante el Pleno del Congreso en su juramento.

Edad : 38 años.

: 38 años. Lugar de nacimiento : Jesús María, distrito de clase media de Lima, capital de Perú.

: Jesús María, distrito de clase media de Lima, capital de Perú. Educación : estudió derecho en la estatal Universidad Nacional Federico Villarreal y obtuvo el título de abogado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

: estudió derecho en la estatal Universidad Nacional Federico Villarreal y obtuvo el título de abogado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Vida: es católico, tiene pareja, no está casado y tampoco tiene hijos.

Jerí Oré se afilió al partido derechista Somos Perú en 2013 y desde entonces ocupó varios cargos en esa formación política.

En dos ocasiones se postuló para la Municipalidad de Lima, pero no fue elegido.

En las elecciones parlamentarias de 2021, Jerí Oré solo obtuvo poco más de 11.600 votos, pero se convirtió en congresista al ser el suplente del expresidente Martín Vizcarra.

El 11 de abril de 2021, en los comicios parlamentarios, Vizcarra obtuvo más de 200.000 votos, pero unos días después fue inhabilitado 10 años para ocupar cargos públicos, por lo que su cargo en el Congreso lo ocupó Jerí.

Unos meses después, el 26 de julio de 2021, Jerí Oré comenzó su periodo como congresista, que estaba previsto para terminar el 27 de julio del siguiente año.

En el Congreso, fue autor de numerosas leyes en los temas de seguridad, empleo, economía, educación universitaria, salud, pesca, deporte y varios más.

El 26 de julio de este año, Jerí Oré fue elegido como presidente del Congreso peruano, a pesar de que seguía abierta una investigación por violación sexual en su contra.

La denuncia por este delito fue abierta en enero de 2025. Una mujer señaló en la causa, donde fueron denunciados Jerí Oré y otro hombre, haber sufrido un ataque sexual en una reunión social a la que acudió el congresista el 29 de diciembre del año pasado en el distrito de Canta, al noreste de Lima.

Sin embargo, la denuncia fue archivada por la Fiscalía en agosto por falta de evidencias.

“Hoy, luego de casi ocho meses puedo decir públicamente lo que había mencionado ya en reiteradas oportunidades sobre la denuncia principal que se me imputó”, dijo Jerí Oré luego de la resolución. “Puedo decir que se ha ratificado lo que ya les había dicho, de que yo no tuve ningún tipo de participación. Yo no tuve ningún tipo de participación directa o indirecta; y se comprueba con ese pronunciamiento fiscal mi completa inocencia”, agregó.

Por otro lado, Jerí Oré enfrenta acusaciones de corrupción, publicadas por medios de comunicación locales. Los señalamientos dicen que, cuando el congresista pertenecía a la Comisión de Presupuesto del Parlamento, habría beneficiado un proyecto de la región de Cajamarca mediante supuestos pagos irregulares para beneficiar a una compañía.

Jerí ha negado todos los cargos en su contra.

CNN consultó a Jerí Oré para conocer su postura ante estas acusaciones y espera respuesta.

