El secretario de Transporte amenaza con despedir a los controladores aéreos “problemáticos” durante el cierre del Gobierno

Conforme se acerca el noveno día del cierre gubernamental, la atención se centra en cuántos controladores aéreos se presentarán a trabajar esta noche.

En Fort Worth, Texas, una instalación que controla los vuelos que atraviesan la región reportó escasez de personal durante una hora la tarde de este jueves, según un plan de operaciones disponible públicamente.

Fue el primer informe de problemas de personal del día.

El miércoles, seis instalaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) sufrieron escasez de personal, incluyendo las torres de control del Aeropuerto Internacional de Denver y el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, donde aproximadamente una cuarta parte de los vuelos se retrasaron.

“Una pequeña fracción de personas que no vienen a trabajar puede causar una enorme interrupción, y eso es lo que estamos viendo hoy en nuestros cielos”, declaró el secretario de Transporte, Sean Duffy, este jueves en Fox Business.

Dijo que normalmente alrededor del 5 % de los retrasos se deben a la falta de personal, pero ahora representan más de la mitad.

“Creo que lo que está sucediendo aquí es que el 90 % de los controladores se presentan, vienen a trabajar, pero el 10 % están arremetiendo”, dijo Duffy, que culpó a los demócratas en Washington por el cierre.

El lunes por la noche, la torre de control del Aeropuerto Hollywood Burbank cerró porque demasiados controladores se reportaron enfermos. El martes, los vuelos en Nashville se retrasaron y parte de las operaciones de control de tráfico aéreo tuvieron que trasladarse a otras instalaciones en el estado cuando los trabajadores se tomaron tiempo libre no programado.

Si los controladores siguen sin presentarse, Duffy dijo que los despedirá.

“Si tenemos un pequeño subgrupo de controladores que siguen sin presentarse a trabajar… son niños problemáticos”, dijo. “Necesitamos más controladores, pero necesitamos a los mejores y más brillantes; controladores dedicados. Si tenemos algunos en nuestro personal que no se dedican como necesitamos, los despediremos”.

Los controladores aéreos son considerados empleados esenciales y deben trabajar durante el cierre del Gobierno, a pesar de no recibir su salario.

Es ilegal que los controladores hagan huelga o tomen medidas como pedir bajas por enfermedad, y el sindicato de controladores de tráfico aéreo ha instado a sus miembros a seguir trabajando durante el cierre.

El martes es el próximo día de pago, y los controladores solo recibirán un cheque parcial por las horas trabajadas antes del cierre.

El cierre del Gobierno no ha tenido un “impacto significativo” en las operaciones de Delta Air Lines, según declaró el CEO Ed Bastian a Brad Smith en una entrevista en “CNN Headline Express”.

Apenas hubo cancelaciones de vuelos durante la primera semana de octubre, y Delta completó casi el 100 % de su programa de vuelos, afirmó Bastian. Los retrasos también fueron poco frecuentes, y la aerolínea llegó a tiempo en el 90 % de los vuelos.

“Como todos saben, el sistema de control de tráfico aéreo ya tiene poco personal, así que creo que es difícil especular en este momento: ‘¿Hay más personal de lo normal?’”, dijo Bastian. “Mantendremos a nuestros clientes informados como siempre, pero no preveo ningún problema significativo”.

Southwest Airlines, que opera ampliamente en Nashville, Burbank y varias de las otras ciudades gravemente afectadas por los recientes problemas de personal, afirmó estar monitoreando la situación.

Southwest debe mantenerse “vigilante para garantizar la fiabilidad operativa”, ya que la dotación de personal de controladores de tráfico aéreo es “dinámica y podría cambiar rápidamente en cualquier instalación de control de tráfico aéreo”, escribieron los líderes de la aerolínea el miércoles en un memorando a toda la compañía obtenido por CNN.

“Hasta la fecha, si bien hemos experimentado algunos retrasos y cancelaciones manejables relacionados con la escasez”, declaró, “continuaremos ajustando nuestro horario, según sea necesario y bajo la dirección de la FAA, para ayudar a mantener la seguridad de nuestros clientes y empleados”.

United Airlines y American Airlines declinaron hacer comentarios, dirigiendo a CNN al grupo del sector Airlines for America.

“Cuando los empleados federales que gestionan el tráfico aéreo, inspeccionan aeronaves y protegen el sistema de aviación de nuestro país son suspendidos o trabajan sin sueldo, toda la industria y millones de estadounidenses sufren la presión”, declaró el grupo. “La aviación es el medio de transporte más seguro, pero para mantenerlo, el sistema podría necesitar reducir su ritmo”.

