Los latinoamericanos que fueron secuestrados por Hamas hace dos años y los que siguen en cautiverio en Gaza

Dos años después de los ataques de Hamas en octubre de 2023, negociadores israelíes, palestinos, qataríes y estadounidenses buscan un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza y liberar a los rehenes, entre ellos cuatro latinoamericanos que se cree siguen retenidos por Hamas.

El ataque sorpresa de octubre desencadenó una guerra en Gaza entre el grupo extremista islámico y las Fuerzas de Defensa de Israel, que ha dejado miles de muertos en el territorio palestino. Ese día Hamas capturó a más de 100 rehenes israelíes y, desde entonces, del lado israelí hay cientos de familias que no pierden la esperanza de volver a ver a sus seres queridos secuestrados.

En Sharm el-Sheikh, las partes intentan concretar un alto el fuego y el intercambio de prisioneros, tras la aceptación parcial de Hamas a la propuesta de paz del presidente Donald Trump.

Entre los rehenes secuestrados ese día, había 12 latinoamericanos: nueve argentinos, un mexicano, un brasileño y un colombiano. Cuatro aún siguen en cautiverio en Gaza.

Iair Horn fue liberado el 15 de febrero en Khan Younis, al sur de Gaza, sobre las 10:00 a.m. hora local (3:00 a.m. hora del este). Salió junto a otros dos rehenes de unos vehículos rodeados de combatientes que los llevaron al escenario, donde se dirigieron a la multitud.

Los tres hombres llevaban cautivos casi 500 días. A los tres se les entregó lo que parecían ser bolsas con recuerdos. Horn llevaba lo que parecían ser pequeños relojes de arena.

Iair Horn fue secuestrado junto a su hermano Eitan el pasado 7 de octubre, cuando Hamas irrumpió en el kibutz Nir Oz, cerca de la frontera con Gaza.

La Embajada de Israel en Argentina dijo a CNN que Eitan sigue retenido en Gaza.

Los hermanos David y Ariel Cunio forman parte de la lista de rehenes con doble nacionalidad israelí y argentina que se cree siguen retenidos por Hamas en Gaza, según la Embajada de Israel en Argentina.

Sharon Aloni Cunio, esposa de David, contó a Anderson Cooper que ella y sus dos hijas gemelas, Yuli y Emma, fueron liberadas el año pasado durante la tregua de finales de noviembre de 2023. Sin embargo, la noticia fue agridulce ya que tuvo que dejar atrás a David.

A David lo sacaron de la habitación y Hamas le dijo que el acuerdo alcanzado con Israel consistía en devolver solo a mujeres y niños. También le dijeron que lo llevarían donde estaban recluidos los demás hombres.

“Nos quedamos allí sentados llorando y yo le rogué que no se fuera y él me dijo que tenía mucho miedo y me pidió que luchara por él”, relató.

“Hay que hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo y traerlos a casa”, afirmó, y añadió que quiere que David sepa que lucha por él. “Porque te lo mereces, te quiero y no puedo esperar a verte”.

La madre de los hermanos Cunio, quien también participó en la manifestación en Tel Aviv, se mostró desesperada por volver a ver a sus hijos. “Los quiero ahora, conmigo, ¡en casa! Ya no tengo fuerzas. No hay día que no llore…”, dijo Silvia Cunio.

Además, hizo énfasis en la necesidad de llegar a un acuerdo: “El acuerdo está aquí. Está a nuestro alcance. Por favor, nuestros corazones de madres no pueden soportarlo más”.

El colombianoisraelí Elkana Bohbot trabajaba en el festival de música electrónica atacado por Hamas el 7 de octubre. A través de un video difundido por la organización extremista en Telegram, su esposa Rebecca González, una colombiana que vive en Israel, pudo saber que su esposo es uno de los secuestrados, pero hasta ahora no ha habido más noticias de él. En “Bring Them Home Now”, el foro dedicado a divulgar información sobre los rehenes de Gaza, aparece todavía como desaparecido y ahí se marca también que cumplió 35 años durante el cautiverio.

En octubre de 2023, González contó en una entrevista con CNN en Español cómo vivió los días posteriores a la difusión del video: “Han sido días de dolor, de sufrimiento, de saber si está bien, si está vivo, qué paso luego del video. Cada día es vivir el infierno en vida”.

En febrero de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró en una publicación en X que habían obtenido información sobre el estado de Elkana Bohbot: “Esperamos su pronta liberación. Su libertad es un homenaje a Colombia y a su solidaridad con el pueblo palestino”, escribió Petro.

Hamas liberó el 1 de febrero a Yarden Bibas, padre del rehén más joven secuestrado en Israel el 7 de octubre de 2023, tras 484 días en cautiverio.

Bibas, que ahora tiene 35 años, su esposa Shiri y sus dos hijos pequeños fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023. Días después, Hamas regresó a Israel los cuerpos de Shiri y sus dos hijos Kfir y Ariel que tenían 9 meses y 4 años, respectivamente, cuando fueron capturados.

Hamas, que dice que Shiri y los dos niños murieron en un ataque aéreo israelí en 2023, dijo después que su cuerpo pudo haber sido confundido anteriormente con el de otra persona que murió en el ataque aéreo, y prometió investigar.

Israel ha rechazado la explicación de Hamas sobre cómo murieron los miembros de la familia Bibas. Tras la entrega de los cuerpos, el portavoz militar de Israel Daniel Hagari afirmó que las pruebas forenses demostraron que los militantes asesinaron a los dos niños “con sus propias manos”. No dio más detalles sobre la afirmación, que Hamas posteriormente calificó de “puras mentiras”.

En marzo de 2024, se reportaron 12 latinoamericanos retenidos en Gaza tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Desde entonces, se confirmó la muerte de tres de ellos: el israeloargentino Lior Rudaeff, el francomexicano Orión Hernández Radoux y el brasileñoisraelí Michel Nisenbaum. Todos murieron el mismo día del ataque, aunque sus fallecimientos se confirmaron meses después.

Lior Rudaeff fue asesinado y su cuerpo llevado a Gaza. La Embajada de Israel en Argentina dijo a CNN que su cuerpo aún no ha sido recuperado. Orión Hernández fue hallado en mayo de 2024 por las Fuerzas de Defensa de Israel junto a otros dos cuerpos en el norte de Gaza. Michel Nisenbaum murió cuando iba a buscar a su nieta; su familia perdió contacto con él temprano esa mañana. Las Cancillerías de sus países han expresado condolencias y urgencia en la liberación de los rehenes restantes.

