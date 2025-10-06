Helicóptero médico se estrella en autopista de Sacramento, EE.UU., y deja a tres personas en estado crítico

Por Diego Mendoza y Sarah Dewberry, CNN

Tres personas se encuentran en estado crítico después de que un helicóptero médico se estrellara en una carretera de Sacramento este lunes por la noche, según los bomberos.

Los tres heridos viajaban a bordo del helicóptero antes de que cayera en la autopista 50 en dirección este, cerca de la calle 59, dijo el Departamento de Bomberos de Sacramento a CNN.

Las víctimas, dos mujeres y un hombre, fueron trasladadas a hospitales locales, según informó el capitán de bomberos de Sacramento, Justin Sylvia, a la prensa desde el lugar. Una de las víctimas fue rescatada tras quedar atrapada debajo del helicóptero, añadió.

El capitán inmediatamente reclutó a los civiles que se encontraban allí para ayudar. Lograron sacar parte del helicóptero y sacar a la víctima, dijo Sylvia.

Los registros de la FAA indican que el helicóptero estaba registrado a nombre de REACH Air Medical Services. No había ningún paciente a bordo, pero sí un piloto, una enfermera y un paramédico, según informó Sylvia a la prensa.

“Hay un campo de escombros bastante grande”, dijo Sylvia, y dijo que fue “extremadamente afortunado” que no hubiera más víctimas.

Las imágenes aéreas de los hechos mostraron un helicóptero rojo volcado con una ventana de la cabina destrozada y escombros sobre la superficie de la carretera.

Los bomberos y una ambulancia fueron enviados al lugar alrededor de las 7:08 p.m. hora local, dijo el departamento.

El accidente afectó el tráfico y los carriles en dirección este quedaron completamente bloqueados temporalmente, dijo a los periodistas el oficial Michael Harper, portavoz de la Patrulla de Carreteras de California, advirtiendo que la carretera estaría cerrada “por un período prolongado de tiempo”.

CNN se ha comunicado con la Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento, la Policía de Sacramento, la Administración Federal de Aviación, la Patrulla de Carreteras de California y los Servicios Médicos Aéreos REACH para obtener información adicional.

Según el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24, el helicóptero había despegado del Centro Médico Davis de la Universidad de California en Sacramento y se dirigía al norte momentos antes del accidente.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Aaron Cooper de CNN contribuyó a este informe.