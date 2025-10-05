Trump analiza un rescate masivo de al menos US$ 10.000 millones para agricultores afectados por su guerra comercial

Por Alayna Treene y Bryan Mena, CNN

Los agricultores estadounidenses están teniendo un año difícil, en gran parte por la guerra comercial del presidente de EE.UU., Donald Trump. Ahora, según fuentes consultadas por CNN, la Casa Blanca se prepara para otorgarles un paquete de rescate de varios miles de millones de dólares.

El aumento de los costos y las represalias de otros países por los aranceles han afectado a la industria agrícola de EE.UU., al igual que la escasez de mano de obra relacionada con la inmigración y la caída de los precios de las materias primas. Se estima que los gastos de producción agrícola alcanzarán los US$ 467.400 millones en 2025, según el Departamento de Agricultura, un aumento de US$ 12.000 millones respecto al año pasado.

Las bancarrotas agrícolas aumentaron en la primera mitad del año al nivel más alto desde 2021, según datos de los tribunales federales.

Las políticas de Trump han agravado estos problemas: desde la deportación de trabajadores migrantes clave para la industria hasta el resurgimiento de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Para cultivos tradicionales como la soya, la situación se ha vuelto particularmente precaria.

“No hay duda de que la economía agrícola enfrenta un desafío importante en este momento, especialmente nuestros productores en hileras”, dijo el martes la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins. “No solo la soya, aunque probablemente esté en el primer lugar de la lista, sino también el maíz, el trigo, el sorgo, el algodón, entre otros”.

La industria estadounidense de la soya se ha convertido en el símbolo de la crisis agrícola en el primer año del segundo mandato de Trump. El presidente reconoce estos problemas, dijeron funcionarios de la Casa Blanca a CNN, y ha aumentado la presión sobre su administración para abordarlos con urgencia.

En las últimas semanas, la Casa Blanca ha celebrado una serie de reuniones interinstitucionales con los Departamentos de Agricultura y del Tesoro para intentar finalizar un paquete de ayuda para los agricultores estadounidenses, dijeron las fuentes. Las discusiones sobre la mejor manera de ayudar a la industria agrícola continúan, dijeron los funcionarios, pero se concentran en dos opciones.

“Hay muchas palancas que podemos usar para aliviar el dolor que están sintiendo”, dijo a CNN uno de los funcionarios. Una idea, propuesta públicamente por Trump tan recientemente como el miércoles, es dar a los agricultores un porcentaje de los ingresos que Estados Unidos está recibiendo de los aranceles a las importaciones.

“Hemos ganado tanto dinero con los Aranceles que vamos a tomar una pequeña parte de ese dinero y ayudar a nuestros Agricultores. ¡NUNCA DEJARÉ TIRADOS A NUESTROS AGRICULTORES!”, escribió Trump en redes sociales esta semana. La otra opción es recurrir a un “fondo discrecional”, como lo describieron los funcionarios, en el Departamento de Agricultura.

La administración Trump también recurrió al fondo, conocido como Emergency Commodity Assistance Program (ECAP), en marzo para brindar asistencia similar a los agricultores. En ese momento, el USDA otorgó US$ 10.000 millones en pagos directos a productores agrícolas elegibles para el ciclo agrícola 2024.

La administración también ha discutido implementar una combinación de las dos opciones, dependiendo de dónde puedan obtener los fondos con mayor rapidez, dijo un funcionario de la Casa Blanca. El rango actual de ayuda que se está considerando va de US$ 10.000 millones a US$ 14.000 millones.

“La cifra final dependerá de cuánto necesiten los agricultores y de la cantidad de ingresos por aranceles que estén entrando”, dijo el funcionario a CNN.

Trump ha presionado en privado a su equipo para garantizar que los agricultores estadounidenses —a quienes la administración Trump atribuye haber ayudado al presidente a ganar las elecciones de noviembre de 2024— estén protegidos. Pero otro motivo por el que están dando prioridad a la industria agrícola, dicen funcionarios, es porque la administración considera proteger a los agricultores como un asunto de seguridad nacional.

“Necesitamos producir nuestros propios alimentos. No podemos depender de importaciones de otros países; eso representa un problema de seguridad nacional. Y ahora mismo el Gobierno está subsidiando gran parte de ese proceso”, dijo un funcionario de la administración Trump.

Un tema que complica los objetivos de la administración Trump gira en torno a la soya, la mayor exportación agrícola de EE.UU., valorada en más de US$ 24.000 millones en 2024, según datos del USDA.

El año pasado, aproximadamente la mitad de esas exportaciones se destinaron a China, pero desde mayo esa cifra cayó a cero como resultado de un embargo efectivo impuesto por Beijing en represalia a los aranceles de Trump. China implementó un arancel del 20% a la soya estadounidense, lo que hizo que el producto de otros países resultara mucho más atractivo.

Esto ocurre en plena temporada de cosecha, con algunas fincas reportando altos rendimientos. Y la situación podría no cambiar pronto, ya que Beijing incrementa su dependencia de Sudamérica, ayudada indirectamente por la línea de crédito que el Departamento del Tesoro de EE.UU. otorgó a Argentina en las últimas semanas.

La semana pasada, la administración Trump anunció que organizaría un salvavidas financiero de US$ 20.000 millones para el Banco Central de Argentina, que intercambiaría dólares por pesos para ayudar a estabilizar el mercado financiero argentino. Argentina también eliminó temporalmente los impuestos a las exportaciones de granos para estabilizar el peso, y China actuó de inmediato.

Beijing compró “al menos 10 cargamentos de soya argentina”, según un reporte de Reuters. Brasil también ha ayudado a satisfacer la demanda china, y ambos países anunciaron en julio un pacto para profundizar sus lazos comerciales agrícolas.

Como resultado, la debilitada industria estadounidense de la soya pide a la administración Trump que concluya las negociaciones comerciales con China.

“Los agricultores estadounidenses de soya han sido claros durante meses: la administración necesita asegurar un acuerdo comercial con China. China es el mayor comprador de soya del mundo y, normalmente, nuestro principal mercado de exportación”, dijo la semana pasada Caleb Ragland, presidente de la American Soybean Association, en un comunicado.

Muchos agricultores dicen que el tiempo es fundamental a medida que comienza la cosecha de este año.

“Siempre tenemos la esperanza de que esas negociaciones avancen, pero con la cosecha en marcha, la paciencia puede estar agotándose”, dijo a CNN un agricultor de Indiana, describiendo los numerosos desafíos que enfrenta el sector, incluida la deportación de trabajadores clave.

Trump ha escuchado los pedidos de acción.

El miércoles, Trump culpó a China por la difícil situación de los productores de soya, argumentando que Beijing se niega a comprar soya como táctica de negociación en medio de la disputa arancelaria entre ambos países. Añadió que planea hacer de la soya “un tema central” cuando se reúna cara a cara con el presidente chino, Xi Jinping, el próximo mes en Corea del Sur.

Parte de la atención que Trump ha puesto en el tema se debe a la presión ejercida por Rollins no solo sobre el presidente, sino también sobre uno de sus asesores más cercanos: el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El martes, una foto del teléfono de Bessent captada por Associated Press se volvió viral, mostrando un mensaje de un contacto llamado “BR”, presumiblemente Rollins. Sus mensajes reflejaban la preocupación dentro de la administración Trump por los problemas de la industria de la soya, que se agravaron tras el episodio con Argentina.

Durante este “momento de incertidumbre” para agricultores y ganaderos, Rollins dijo que está en “comunicación constante” con la Casa Blanca y con socios en todo el Gobierno. Rollins también calificó la idea de Trump de destinar temporalmente los ingresos por aranceles a los agricultores como “una solución muy elegante”.

“En este momento de incertidumbre, la posibilidad de compensar los pagos a los agricultores con ingresos arancelarios potenciales es la dirección hacia la que el presidente quiere que avancemos, y eso es lo que estamos analizando”, añadió.

