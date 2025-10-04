Cuál es la situación en Portland y en Chicago de cara al despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el Gobierno de Trump

Por Karina Tsui, Elizabeth Wolfe, Jason Kravarik y Rebekah Riess, CNN

El Gobierno de Donald Trump apunta a los últimos disturbios en Chicago y Portland, en Oregon, para justificar un inminente despliegue de agentes federales en las dos ciudades gobernadas por demócratas, aprovechando nuevas rondas de protestas y la reciente detención de un influencer conservador.

El Gobierno de Trump tiene la intención de movilizar a 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois “en las próximas horas”, dijo el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, este sábado, después de que las protestas en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el viernes provocaran más de una decena de arrestos.

“Esta mañana, el Departamento de Defensa del Gobierno de Trump me dio un ultimátum: llama a tus militares, o lo haremos nosotros. Es absolutamente indignante y contrario a los valores estadounidenses exigir que un gobernador envíe fuerzas militares dentro de nuestras propias fronteras y contra nuestra voluntad”, dijo Pritzker en un comunicado.

El gobernador dijo que no llamará a la Guardia Nacional.

La declaración de Pritzker llega un día después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijera al podcaster de derecha Benny Johnson: “Estamos enviando al Departamento de Defensa… Hoy presenté una solicitud para que vengan a Chicago”.

Los agentes federales también “entrarán” a Portland “en las próximas 24 horas”, dijo Noem, en lo que parecía una mención al arresto la noche del jueves del influencer conservador Nick Sortor como una de las justificaciones para la intervención federal.

“Lo que le pasó a ese periodista no volverá a suceder”, dijo Noem.

Sortor, de la ciudad de Washington, fue arrestado en medio de protestas fuera de una instalación de ICE en Portland, durante lo que la policía calificó como una pelea. Fue liberado horas después sin fianza, pero denunció su detención como un arresto indebido. Poco después, el Departamento de Justicia abrió una investigación sobre “posible discriminación por puntos de vista” por parte de la Policía de Portland, algo que esta agencia negó.

Otras dos personas fueron arrestadas y acusadas de alteración del orden público en una protesta en Portland este viernes por la noche, incluida una persona que tenía “una lata de aerosol químico y una porra metálica retráctil”, dijo la Oficina de Policía de Portland en un comunicado de prensa.

La agencia dijo que “continuará monitoreando la protesta”.

“A modo de recordatorio, el hecho de que no se hagan arrestos en el lugar, cuando hay tensiones altas, no significa que las personas no sean acusadas de delitos posteriormente”, dijo el departamento de policía.

Las crecientes tensiones entre el gobierno federal y los funcionarios de Portland también se reflejaron en la corte este viernes, mientras una jueza federal evaluaba si conceder una orden de restricción temporal que bloqueara a la administración Trump de desplegar a los aproximadamente 200 soldados de la Guardia Nacional de Oregon que han sido movilizados.

La jueza de distrito de EE.UU. Karin Immergut, designada por Trump, presidió la audiencia del viernes en Oregon y se espera que emita una decisión este sábado.

Hasta el viernes, las unidades de la Guardia Nacional todavía estaban completando entrenamiento y deben terminar los preparativos antes de llegar a Portland, dijo un portavoz del Comando Norte de EE.UU. a CNN. No pudieron decir cuándo se completaría el entrenamiento.

En cuanto a Chicago, un portavoz del Comando Norte dijo el viernes que no había órdenes escritas para desplegar a la Guardia Nacional en la ciudad, y que no había ninguna unidad preparándose para esa misión.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Defensa para obtener más información.

“Quiero ser claro: no hay necesidad de agentes militares en el terreno en el estado de Illinois”, dijo el gobernador J.B. Pritzker este sábado. “La policía estatal, del condado y local han estado trabajando juntas y coordinándose para garantizar la seguridad pública en torno a la instalación de ICE en Broadview, y para proteger la capacidad de las personas de ejercer pacíficamente sus derechos constitucionales”.

Esto es lo que más sabemos sobre las situaciones en ambas ciudades.

Funcionarios de Oregon y Portland demandaron conjuntamente al gobierno esta semana, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que enviaría a la Guardia Nacional para proteger el Portland “devastado por la guerra”. El estado dice que la orden es ilegal y ha calificado la descripción que hace el presidente de la ciudad como “extremadamente hiperbólica”.

El presidente y su gobierno han citado semanas de manifestaciones fuera de la instalación de ICE en Portland, enmarcándolas como “disturbios violentos” ligados a “terroristas domésticos de Antifa”. Funcionarios locales disputan esa caracterización, alegando en la demanda que las protestas eran pequeñas hasta que el anuncio de la Guardia Nacional de Trump volvió a atraer la atención hacia ellas.

El viernes, el juez escuchó casi dos horas de testimonios sobre la legalidad del posible despliegue.

El subsecretario adjunto de Justicia de Estados Unidos, Eric Hamilton, mencionó una variedad de incidentes que, según él, hacen necesario el despliegue de la Guardia Nacional.

Hamilton acusó a los manifestantes de bloquear la entrada a la instalación de ICE, seguir a los agentes de ICE hasta sus hogares y lanzar artefactos incendiarios, piedras y ladrillos a las fuerzas del orden. La instalación cerró durante tres semanas en el verano “debido a la violencia”, dijo. CNN se puso en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y con ICE para obtener más detalles sobre el cierre de la instalación.

Pero Caroline Turco, abogada de la ciudad de Portland, dijo que lo que en última instancia está sucediendo en Portland es un “problema de percepción versus realidad”.

“La percepción del presidente es que esto es la Segunda Guerra Mundial aquí afuera. La realidad es que es una ciudad hermosa con una fuerza policial sofisticada que puede manejar la situación”, dijo Turco.

Los abogados estatales de Oregon dijeron que el uso de la Guardia Nacional de Oregon para la aplicación civil de la ley no entra dentro de las circunstancias limitadas —incluyendo “rebelión” o invasión de una nación extranjera— bajo las cuales el presidente tiene el poder de llamar a los militares estatales a la acción federal.

La ley federal también estipula que este tipo de acción debe realizarse a través de los gobernadores estatales. La gobernadora de Oregon, Tina Kotek, se ha opuesto ferozmente al despliegue.

La represión de Trump en Portland sigue esfuerzos similares en la ciudad de Washington, Los Ángeles y Memphis, una iniciativa que ha encontrado una enérgica resistencia de parte de líderes demócratas en todo el país, quienes argumentan que las medidas tienen motivaciones políticas y carecen de justificación.

El mes pasado, un juez federal en California falló que el gobierno de Trump violó la ley al desplegar a miles de soldados de la Guardia Nacional federalizados y cientos de marines para reprimir protestas contra las acciones de ICE en Los Ángeles.

La decisión prohibió a los militares realizar funciones policiales en el estado, pero la Casa Blanca apeló la decisión.

Los agentes del orden fueron embestidos por vehículos y acorralados por al menos 10 autos la mañana de este sábado en Chicago, según Tricia McLaughlin, subsecretaria asistente de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, en una declaración a CNN. Los agentes luego abrieron fuego contra una ciudadana estadounidense armada que, de acuerdo con McLaughlin, embistió un vehículo policial.

La mujer armada, quien fue mencionada en un boletín de inteligencia la semana pasada “por divulgar información de agentes y publicarla en línea”, se trasladó por sus propios medios al hospital tras sufrir heridas, indicó McLaughlin en una publicación en X (antes Twitter).

Ningún agente resultó gravemente herido en el incidente, añadió McLaughlin, quien acusó al Departamento de Policía de Chicago de abandonar la escena. El Departamento de Policía de Chicago informó a CNN este sábado que inicialmente respondió a la escena, pero “no está involucrado en el incidente ni en su investigación”. CNN se ha comunicado con la oficina del gobernador para obtener comentarios.

Mientras tanto, la más reciente serie de protestas fuera de una instalación de ICE en Illinois resultó en la detención de al menos 18 personas, a medida que las tensiones por la participación federal en el estado quedaron en evidencia durante la visita de Noem.

Al menos cinco personas fueron arrestadas por agresión agravada a un oficial de policía y por resistirse y obstruir durante manifestaciones en Broadview, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Cook a CNN. El DHS reportó 13 arrestos adicionales la noche del viernes.

Los manifestantes llenaron las calles mientras Noem estaba situada en el techo del edificio de ICE, rodeada de agentes armados y un equipo de cámaras, según WLS, afiliada de CNN.

Las protestas cerca de Chicago comenzaron hace semanas, luego de que líderes locales supieran que “una campaña de control a gran escala” pronto comenzaría en la Ciudad de los Vientos como parte de la amplia agenda migratoria del gobierno de Trump. Esa operación generalizada ha resultado hasta ahora en más de 1.000 arrestos, dijo el DHS en un comunicado de prensa el viernes.

En un incidente separado el viernes, la concejala Jessie Fuentes dijo que fue esposada por agentes durante un breve periodo en un hospital de Chicago.

Fuentes recibió una llamada sobre agentes de ICE en la sala de emergencias y se enteró de que un detenido se había lesionado la pierna en un incidente que involucró a oficiales de ICE, explicó en una conferencia de prensa.

Fuentes dijo que preguntó a los agentes si tenían una orden judicial “para estar en la sala de emergencias y tenerlo detenido”.

“No solo se niegan a responder, sino que responden con violencia al empujarme en la sala de emergencias, y luego sigo preguntando si tienen una orden judicial firmada, y entonces me esposan… y amenazan con arrestarme porque estoy ejerciendo mi derecho constitucional de hacer una pregunta”, dijo Fuentes.

Un inmigrante detenido “fue arrestado y luego se quejó de una lesión en la pierna después de intentar huir de las fuerzas del orden”, dijo Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de Asuntos Públicos del DHS, en un comunicado a CNN. El hombre fue llevado al hospital para recibir tratamiento y “casi 30 manifestantes intentaron irrumpir en el lugar donde el detenido recibía atención médica”, añadió.

“Nuestros valientes oficiales se enfrentan a un aumento de agresiones en su contra, incluyendo ataques de francotiradores, autos utilizados como armas contra ellos y agresiones por parte de alborotadores. Esta violencia contra las fuerzas del orden debe TERMINAR. No nos dejaremos intimidar por alborotadores y manifestantes en nuestro deber de mantener segura a Estados Unidos”.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dijo que los funcionarios electos tienen el derecho “de documentar las acciones de ICE e informar a sus electores sobre sus derechos sin interferencia federal”.

“Cualquier intento de bloquear este trabajo es un ataque directo a la rendición de cuentas democrática y una agresión contra los derechos del pueblo de Chicago”, dijo en un comunicado publicado en X.

En su más reciente crítica a las acciones de la administración Trump en su estado, el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, dio un “mensaje de alarma” en una recaudación de fondos organizada por los demócratas de Georgia el viernes.

Pritzker advirtió que una “crisis constitucional no está en camino; ya está aquí, y será mejor que todos empecemos a actuar en consecuencia”.

Previamente, el gobernador demócrata condenó una amplia redada nocturna llevada a cabo por autoridades federales en un edificio de apartamentos en Chicago antes de esta semana. La operación coordinada por varias agencias resultó en la detención de 37 inmigrantes indocumentados, pero también dejó a los inquilinos y vecinos del edificio conmocionados.

Adultos y niños por igual fueron sacados de sus apartamentos, llorando y gritando, durante la redada, que un vecino describió como una “invasión” de estilo militar.

“Agentes federales bajo el mando de la secretaria Noem han pasado semanas llevándose familias, asustando a residentes que cumplen la ley, violando derechos al debido proceso e incluso deteniendo a ciudadanos estadounidenses. No logran centrarse en criminales violentos y, en cambio, crean pánico en nuestras comunidades”, dijo Pritzker en un comunicado sobre la operación.

“Hombres enmascarados entrando en las casas de las personas en medio de la noche, apuntando con armas largas a la cara de personas negras, morenas, trabajadoras y pobres es inconstitucional, despreciable y, en la ciudad de Chicago, vamos a luchar contra eso”, dijo Johnson, el alcalde, a MSNBC este sábado.

